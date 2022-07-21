Драги ушел с поста премьера Италии со второй попытки

Глава правительства Италии Марио Драги повторно решил покинуть свой пост, на этот раз президент республики Серджио Матарелла принял отставку премьера. Ранее Драги не поддержало в голосовании о вотуме доверия Движение «Пять звезд», главная сила правящей коалиции.

Президент Италии Серджио Матарелла удовлетворил прошение премьера Марио Драги об отставке. Правительство Драги останется у власти «для решения текущих вопросов», говорится в заявлении на сайте главы республики Италия. Это уже второй раз, когда Драги попытался покинуть свой пост, 14 июля президент не поддержал его решение.

Драги был главой правительства Италии с 13 февраля 2021 года, придя на смену Джузеппе Конте. Премьер объяснил свое решение тем, что «большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, ушло».

Причиной для отставки стал отказ Движения «Пять звезд», составляющего костяк правящей коалиции, участвовать в голосовании о доверии правительству в Сенате. Этот шаг восприняли как выход Движения из парламентского большинства. Также в голосовании не приняли участие правые партии «Вперед, Италия» и «Лига». Несмотря на то, что по итогам голосования правительству оказали доверие, кабинет это не спасло, поскольку основная его сила саботировала участие, что привели по сути к развалу.

Украинский след и экономический кризис

Движение «Пять звезд» не согласно с правительством по целому ряду пунктов, в частности по вопросу поддержки Украины. Так, 13 июля экс-премьер, лидер «Пяти звезд» Конте заявил, что Движение не примет участие в голосовании по очередному пакету мер экономической поддержки населения, поскольку считает их недостаточными, и обвинил союзников по коалиции в попытках саботажа ранее принятых инициатив. Движение также предложило провести парламентское голосование по вопросу отказа от новых поставок оружия Украине и концентрации усилий на поиске дипломатического решения российско-украинского кризиса.

Законопроект подразумевал помощь населению в связи с инфляцией и подскочившими ценами на энергоносители. Объем помощи — €26 млрд. «Пять звезд» выступили против проекта из-за планов строительства под Римом завода по сжиганию мусора. Движение также настаивало на выполнении его требований относительно повышения социальных расходов.

В ответ на демарш Движения глава партии «Живая сила» Маттео Ренци назвал заявления Конте элементами шоу, направленными исключительно на усиление поддержки среди сторонников.

Раскол в Движении

Из-за позиции по украинскому вопросу разлад начался не только в правящей коалиции, но и в самом «Движении». 21 июня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил об уходе из партии, обвинив Конте в подрыве усилий правительства в поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в ЕС.

«Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора России. Позиции некоторых лидеров М5 рисковала ослабить нашу страну», — сказал Ди Майо.

Позже Ди Майо сообщил, что сформирует свою парламентскую группу в поддержку на тот момент еще премьера Драги. По данным итальянских СМИ , около 60 депутатов Движения присоединились к нему. Таким образом, Движение потеряло более четверти фракции в парламенте.

Драги и поддержка Украины

21 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции Евросоюза против России эффективны. «Совет министров намерен продолжать поддерживать Украину в соответствии с тем, о чем нас просил наш парламент», — говорил он.

28 июня премьер Италии Марио Драги заявил, что его страна готова продолжать оказывать поддержку Киеву, несмотря на военные успехи РФ в рамках спецоперации на Украине.

«Есть обеспокоенность постоянными успехами [России]. Однако это не означает, что мы прекратим нашу поддержку Киева», — подчеркнул он.

Отставка Драги стала четвертым за последний месяц правительственным кризисом в странах Евросоюза. Ранее о своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 14 июля об уходе в отставку сообщила премьер Эстонии Кая Каллас. В Болгарии парламент проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству во главе с премьером страны Кирилом Петковым.