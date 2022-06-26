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Политика

Военная операция на Украине. День 123-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 123-й день

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Александр Река/ТАСС
ВCУ в воскресенье вновь применили тактический комплекс «Точка-У» для обстрела территории ЛНР, утверждают представители республики. Премьер Великобритании считает предстоящие саммиты G7 и НАТО важнейшими мероприятиями в свете военной операции России на Украине, на которых должны обсуждаться вопросы наращивания помощи Киеву. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:17

Лидеры Евросоюза обвинили Россию в «вооружении» сферы энергетики на фоне ситуации на Украине, которая вызывает инфляцию, а также сокращения поставок российского газа в Европу, передает The Washington Post.

«Инфляция является серьезной проблемой для всех нас. Агрессивная война России приводит к росту цен на продукты питания, энергоносители и товары», — цитирует издание председателя Евросовета Шарля Мишеля. При этом страны ЕС пока не договорились об ограничении цен на газ на континенте, подчеркивает издание.

08:16

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не станет предпринимать каких-либо действий для вступления в НАТО. Об этом он сообщил газете Financial Times.

«Члены НАТО отвергли наши стремления. Мы не будем делать что-либо еще по данному вопросу», — сказал он. По его словам, украинская сторона ожидает, что НАТО уберет из стратегической концепции упоминания о России как о партнере. Жовква отметил, что Киев ждет от НАТО «более строгие и жесткие предупреждения» в отношении РФ.

08:15

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выступил на саммите по видеосвязи и предупредил о грядущей всемирной «катастрофе», назвав глобальный кризис голода «беспрецедентным».

«Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут стать глобальной нехваткой продовольствия в следующем году. Ни одна страна не застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы», — подчеркнул он.

08:14

Глава МИД Германии Анналена Бербок, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Италии Луиджи ди Майо приняли участие в саммите в Берлине, посвященном поиску решений продовольственного кризиса, пишет The Washington Post.

Представители США на саммите подчеркнули необходимость компенсировать резкое сокращение экспорта зерна из Украины, которая до 24 февраля экспортировала по морю около 6 млн тонн зерна в месяц.

«Сообщения, что Россия продвигает идею о том, что наши санкции каким-то образом усугубляют нехватку продовольствия, совершенно неверны, и именно российская агрессия против Украины усугубила и без того ужасное состояние, существовавшее ранее», — заявил Блинкен по итогам саммита.

08:13

Главы МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба заявили, что переговорный процесс с Россией будет иметь смысл только в случае успехов ВСУ. Об этом сообщает The Telegraph.

«Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», — отмечается в совместном заявлении министров. Трасс и Кулеба призвали западные страны «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения» на Украину, «продолжать вводить санкции» против имеющих отношение к специальной военной операции россиян и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.

08:12

08:11

С 24 февраля на Украине были повреждены или уничтожены 152 всемирно признанных культурных объекта, пишет The Washington Post со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

По ее сведениям, почти половина эти объектов — религиозные сооружения. 30 были историческими зданиями, а остальные — культурными центрами, памятниками, музеями и библиотеками. Они находились в основном в Киеве, Харькове и Донецке.

08:10

08:09

ВСУ начали использовать американские ракетные системы HIMARS на поле боя, сообщил начальник Генштаба Украины Валерий Залужный.

«Артиллеристы ВСУ умело поразили определенные цели — военные объекты противника на нашей, украинской территории», — написал он в своем Telegram-канале.

08:08

08:07

Страны G7 обсуждают установление предельных цен на российскую нефть. Также сообщается, что на предстоящем саммите «Большая семерка» согласится запретить импорт золота из России — РИА.

08:06

Литва не пойдет на уступки в урегулировании вопроса транзита подпавших под санкции товаров в Калининградскую область, сообщил президент республики Гитанас Науседа — ТАСС.

08:05

Глава фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер призвал страны Запада оказать долгосрочную поддержку Украине. «Не должно быть никаких сомнений в том, что западные демократии обладают выносливостью и готовы помочь Украине в долгосрочной перспективе», — приводит его слова ТАСС.

08:04

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия — Reuters.

08:03

Манифестация в поддержку России, а также Донецкой и Луганской народных республик прошла в субботу в Марселе, в ней приняли участие около сотни человек, сообщил официальный представитель ассоциации France Russie Convergences Дидье Вьялла --ТАСС.

08:02

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает предстоящие саммиты Группы семи и НАТО важнейшими мероприятиями в свете военной операции России на Украине, на которых должны обсуждаться вопросы наращивания помощи Киеву — ТАСС.

08:01

ВСУ в воскресенье вновь применили тактический комплекс «Точка-У» для обстрела территории ЛНР, утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 123-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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