Военная операция на Украине. День 123-й

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Лидеры Евросоюза обвинили Россию в «вооружении» сферы энергетики на фоне ситуации на Украине, которая вызывает инфляцию, а также сокращения поставок российского газа в Европу, передает The Washington Post.

«Инфляция является серьезной проблемой для всех нас. Агрессивная война России приводит к росту цен на продукты питания, энергоносители и товары», — цитирует издание председателя Евросовета Шарля Мишеля. При этом страны ЕС пока не договорились об ограничении цен на газ на континенте, подчеркивает издание.