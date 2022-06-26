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Бизнес

«Прямой удар по олигархам»: G7 запретит импорт золота из России

Президент США Байден: страны G7 объявят о запрете на импорт российского золота

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
С 26 по 28 июня в Германии проходит саммит G7. По словам президента США Джо Байдена, лидеры стран Группы объявят о запрете на импорт российского золота. Также планируются переговоры об установлении потолка цен на нефть. О том, к чему это может привести и зачем Западу такие меры, — в материале «Газеты.Ru».

Американский президент Джо Байден заявил на своей странице в Twitter, что страны G7 — США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония — объявят о запрете на импорт российского золота. Эта мера является продолжением санкционной политики Запада против Москвы из-за спецоперации на Украине.

«Страны G7 вместе объявят о том, что запретят импорт российского золота, важнейшей статьи экспорта, которая приносит России десятки миллиардов долларов», – сообщил он.

Ранее эту меру со стороны Великобритании, США, Канады и Японии анонсировала канцелярия британского премьера Бориса Джонсона.

«Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые меры не будут распространяться на уже приобретенное золото. Объем поставок российского золота, как говорится в заявлении, составил в 2021 году £12,6 млрд ($15,5 млрд). Это значение возросло втрое после начала спецоперации России на Украине, так как бизнесмены решили закупить драгоценный металл, чтобы избежать санкций.

На Даунинг-стрит также анонсировали, что Джонсон призовет своих коллег по «семерке» ввести аналогичные меры. Глава правительства Великобритании считает, что таким образом сможет нанести «прямой удар по российским олигархам» и финансированию спецоперации России, так как Лондон играет «центральную роль в международной торговле золотом».

Глобальный охват эта мера приобретает, как полагают британские власти, при «параллельных действиях США, Японии и Канады». Ожидается, что «этот товар будет исключен из регулируемых международных рынков».

Объем российского импорта, попавшего под британские санкции, достиг £13,5 млрд ($16,5 млрд).

При этом формально российское золото уже попало под санкции: заморожены около $300 млрд золотовалютных активов Банка России.

Встреча стран Группы семи – Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии – пройдет на юге Германии. Ожидается, что основной темой трехдневных переговоров 26-28 июня станут конфликт на Украине и последствия антироссийских санкций.

Источник в кабмине ФРГ ранее сообщил журналистам, что на одном из заседаний первого дня будут обсуждаться вопросы внешней политики и политики безопасности, в том числе будут обсуждаться антироссийские санкции. «Мы хотим послать сигнал сплоченности и решимости G7», – заявил собеседник (по ТАСС).

Несмотря на то, что основное внимание будет уделено ситуации на Украине, страны G7 рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители и снижение зависимости от поставок нефти и газа, Иран, отношения с Китаем и другие темы.

Что касается российской нефти, 25 июня сообщалось, что главы стран Большой семерки ведут переговоры об установлении предельных цен на топливо и о том, как эта мера может функционировать, пишет ТАСС со ссылкой на источник в немецком правительстве. По его словам, обсуждение идет «в правильном направлении».

О том, что на саммите Группы будет рассмотрен этот вопрос, говорили также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Но они отметили, что планируется ввести верхний потолок цен на мировом уровне, а для этого мало согласия ЕС и США.

Ранее ЕС ввел эмбарго на закупки трубопроводной российской нефти, что привело к резкому росту цен на топливо. Россия перенаправила свои ресурсы на другие рынки, прежде всего, – Индии и Китая.

Установление потолка цен на нефть, как считают западные политики, приведет у тому, что Россия больше не сможет получать выгоду от роста цен на энергоносители и, соответственно, продолжать проведение спецоперации на Украине.

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