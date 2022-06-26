Выпускникам школ разрешат служить по контракту

Молодые россияне могут получить возможность заключать контракт с Вооруженными силами сразу по окончании школы. Такие изменения в законодательство одобрил комитет Госдумы по обороне. Согласно законопроекту, контрактниками могут стать совершеннолетние, у которых нет ограничений по здоровью. На поле боя их могут отправить минимум спустя четыре месяца службы.

В Госдуме предложили принимать на военную службу по контракту выпускников школ России. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты.

Авторы законопроекта — депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев — предлагают внести поправки в ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым контрактниками смогут стать «граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование», если они подлежат призыву, то есть выпускники школ.

Если законопроект будет принят, то контрактников смогут отправлять на поле боя после четырех месяцев службы. Если кто-то служит дольше, но не завершил подготовку по военно-учетным специальностям, то их смогут отправлять на вооруженные конфликты только после завершения этой подготовки.

«Би-би-си» утверждает, что изначально один из авторов законопроекта Картаполов предлагал отправлять в бой уже после одного месяца службы по контракту. Телеканал отмечает, что эта версия правок была опубликована на сайте Госдумы в начале июня, но «почти сразу исчезла» оттуда.

Документ прошел первое чтение, рассмотрение во втором чтении назначено на 28 июня.

Заключать контракт смогут только совершеннолетние, как это и прописано в действующей версии ст. 34 закона.

Действующее законодательство устанавливает, что первый контракт на военную службу могут подписывать выпускники техникумов и профучилищ со средним профессиональным образованием, если они подлежат призыву или уже служат в армии и не состоят в запасе, то есть они не освобождены от прохождения службы. Выпускники таких профучилищ обычно старше 18 лет.

Помимо них, пойти на службу в ВС РФ по контракту могут срочники, получившие высшее образование, или те, кто прослужил уже более трех месяцев, мужчины, которые не пребывают в запасе и получили высшее образование, иностранцы, законно находящиеся на территории России (только один раз), а также женщины, не состоящие в запасе.

28 мая президент России Владимир Путин отменил верхний возрастной ценз на вступление в ВС РФ по контракту в первый раз.

Глава государства повысил планку с 40 лет до пенсионного возраста, то есть с окончанием пенсионной реформы она дойдет до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Авторы поправок – бывший замминистра обороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (депутаты от «Единой России») – выражали мнение, что для применения высокоточного оружия, вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, которыми становятся «к 40–45 годам».

В комментарии «Октагону» Красов пояснял, что депутаты таким образом хотят дать «возможность гражданам, которые получили свою профессию на родственных гражданских специальностях, заключить такие контракты».

«В итоге в медицинском и инженерном обеспечении, в связи, в тыловом и техническом обеспечении мы получим настоящих профессионалов в своем деле. И это повлияет на укрепление безопасности и обороноспособности нашего государства», – цитирует парламентария издание.

Ранее контракт на воинскую службу могли заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

После того как Госдума и Совфед одобрили эти изменения в законодательстве, замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что закон позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров, что «вообще в сегодняшнем тренде». По его словам, де-факто контракты будут заключать с гражданами до 50 лет (до этого возраста рядовые и сержанты числятся в запасе). Кроме того, он отметил, что возрастных контрактников не будут брать в десантные войска из-за особых требований к здоровью служащих.

Изменение законодательства в военной сфере происходит на фоне спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля.