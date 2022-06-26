Шойгу проверил участвующие в спецоперации войска

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине. Он заслушал доклады командующих пунктов группировок ВС РФ и наградил отличившихся военных. В этот же день оборонное ведомство России сообщило о взятии Северодонецка и об ударе по учебным центрам ВСУ, что привело к отмене переброски нескольких подразделений украинской армии на поле боя.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые посетил расположение группировки российских войск, участвующих в спецоперации.

«На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», – указали в ведомстве.

В частности, он уделил внимание организации «всестороннего обеспечения боевых действий» и бытовым условиям для бойцов ВС РФ в пунктах временной дислокации.

Во время инспекции генерал армии Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, которые проявили героизм и самоотверженность в боевых действиях спецоперации, медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества.

Приезд Шойгу совпал с сообщениями о взятии под контроль Северодонецка, Боровского, населенных пунктов Вороново и Сиротино. В этих городах проживают около 108 тыс. человек, общая площадь, с которой военные оттеснили ВСУ, составляет порядка 145 кв. км, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ведомство сообщает, что ВС РФ нанесли массированные удары по учебным центрам войск Украины. За сутки были поражены 169-й учебный центр сухопутных войск в Черниговской области, 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск в Житомирской области, а также 184-й учебный центр ВСУ в Львовской области.

Таким образом, российские военные сорвали переброску на поле боя 65-й, 66-й мотопехотных бригад и 46-й аэромобильной бригады из состава стратегических резервов ВСУ, которые завершали подготовку на пораженных полигонах.

В Минобороны также рассказали об ударах по другим военным объектам Украины. В частности, поражены живая сила и военная техника в 286-ти районах, два пункта управления в Николаевкой области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западная окраина Лисичанска ЛНР.

Российские военные продолжают бороться с основными ударными тактическими подразделениями ВСУ: «На Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка ДНР».

Авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожили более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей. В Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Системы ПВО ударили по восьми БПЛА, 19 реактивным снарядам системы залпового огня. Как сообщает Минобороны, ВСУ «в очередной раз предприняли безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный».

ВС РФ отразили атаки системой «Панцирь-С», сбив самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов украинских войск. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.

В Минобороны также считают, что «успехи российской армии, народных милиций ДНР и ЛНР значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии», в связи с чем «наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций» военными Украины.

В начале июня Шойгу встретился в Москве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы определить основные задачи российской спецоперации на Украине.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.