Экспорта уже нет, импорт неважен. Два сценария санкций против российского золота

Евросоюз может включить золото в седьмой пакет антироссийских санкций. Экономисты уверены, что серьезных последствий не будет ни при запрете экспорта, ни при запрете импорта желтого металла. У России есть запасные рынки сбыта, страна почти не зависит от экспорта. С импортом еще проще — РФ практически не завозила золото из других стран. Подробнее — в обзоре «Газеты.Ru».

О том, что ЕС может включить золото в очередной пакет санкций против России, сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По словам одного из собеседников агентства, над этим вопросом сейчас работает Еврокомиссия. При этом пока неизвестно, что именно затронут новые ограничения — экспорт или импорт российского золота.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева скептически отнеслась к возможности включения золота в новый пакет антироссийских санкций.

«Упоминание санкций к золоту от ЕС — не более, чем болтовня. Евросоюз не контролирует мировой рынок золота и его потоки. Поэтому ничего существенного для поставок российского золота предпринять не может», — пояснила эксперт.

По словам Лукичевой, потоки мирового рынка золота сейчас контролирует Великобритания.

«Поставки золотых слитков на экспорт из РФ в основном производились в Лондон. Там расположен крупнейший мировой золотой хаб. Частично золото поставлялось в Швейцарию, второй по величине хаб на золотом рынке. Поставки в остальные страны были невелики. Напрямую страны ЕС в России слитки золота не покупали», — уточнила Лукичева.

С ней согласился директор Института экономики роста им. Столыпина П.А. Антон Свириденко. По его словам, информация о санкциях против российского золота говорит о том, что планы по ограничению действий России не достигают своих целей.

«Это говорит о достаточно активных действиях Россия по обходу и противодействию ограничениям. И об абсурдности санкций как инструменте в целом. Золото — универсальный физический выразитель стоимости, и не всегда его движение можно отследить, в отличие от движения по банковских счетам. Попытка запрета операций с желтым металлом говорит о том, что запрещать дальше особенно-то и нечего», — уверен Свириденко.

Сценарий №1. Санкции против экспорта золота

Экономисты считают, что запрет на экспорт российского золота может иметь определенные последствия, но они не являются существенными.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что благодаря экспорту золота (его доля практически достигла 50%) несырьевой экспорт в 2021 году был рекордным.

«Основной покупатель в прошлом году — Великобритания — приобрела желтого металла на $16,9 млрд из $18,5 млрд экспортируемого РФ. Общий же объем импорта золота в Великобритании тогда составил $70,7 млрд. В январе из нашей страны было экспортировано лишь 12,9 тонн, что составляет лишь 4,3% от годового объема. Но и из него 10,9 тонн «ушло» в Великобританию», — рассказала она.

«Всего же в мире пять стран обеспечивают производство золота на 44%. Это Китай, РФ, США, Австралия и Канада. Но производить — не значит экспортировать. По объему экспорта Россия находится на 13-м месте», — указала Лебединская.

Тем не менее США и Великобритания уже по сути заблокировали поставки российского золота в Европу и не только. Так что новые санкции не должны усугубить ситуацию, уверена Лукичева.

«США ввели санкции против крупнейших банков, которые также были основными экспортерами золота на мировой рынок. Великобритания временно отозвала статус Good Delivery у российских аффинажных заводов. Это значит, что по сути экспорт российского золота на мировой рынок уже прекратился», — отметила Лукичева.

С ней согласилась экономист Татьяна Куликова. По ее словам, сейчас российский экспорт золота сильно ограничен. Лондонская биржа уже не принимает российский драгметалл – изъяты права аккредитации у поставщиков из РФ, уточнила эксперт.

«Россия могла бы оплачивать товары, которые не производятся в стране и без которых невозможно обойтись, то есть товары критического импорта, драгметаллом. Это особенно актуально в условиях ужесточения эмбарго на российские нефть и газ. Можно было бы использовать около 21% золотовалютных резервов для оплаты критического импорта. Но в условиях санкций это будет невозможно», — пояснила Куликова.

При этом в России довольно гибкий рынок золота, и страна от экспорта зависит не так сильно.

«Нельзя сказать, чтобы страна сильно зависела от экспорта. До 2019 года почти целиком золото выкупал ЦБ. Последние два года почти полностью оно шло на продажу за рубеж (более 80% — в США и ЕС). Сейчас на внутреннем рынке дефицит предложения. Население и банки готовы скупать драгметаллы с целью инвестирования, но свободных слитков не хватает», — указал эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Емельянов.

По его словам, у России есть крупные рынки сбыта в Китае, Индии, ОАЭ. Переориентировать поставки не составит большого труда, хотя, конечно, дешевле было возить металл оптом в Европу, уверен Емельянов.

Сценарий №2. Санкции против импорта золота

С импортом ситуация еще проще, считает Емельянов.

«Россия импортирует в десятки раз меньше обработанного золота (украшений, электронных компонентов), чем вывозит. И по массе, и по суммарной стоимости. Основные поставщики такой продукции — не Европа и не США, а страны СНГ, Китай, Индия, Эмираты. На страны Запада приходится примерно пятая часть всего ввозимого золота и драгметаллов. Ассортимент в России может поменяться, но вряд ли радикально», — пояснил эксперт.

По мнению Куликовой, запрет на ввоз драгметалла ничего кардинально не изменит. Единственное, западные страны заранее хотят отрезать России возможность продавать нефть и газ за золото, уточнила она.

«Сейчас Россия выставила требование о покупке газа за рубли. Теоретически возможна ситуация, что Россия выставила бы требование о продаже нефти и газа за золото. Тогда запрет на импорт российского золота сделал бы такую схему невозможной», — уточнила Куликова.

Но сейчас, по ее словам, это неактуально: Россия такое требование не выставляет, и нет информации, что соответствующие планы обсуждаются.

Как санкции скажутся на ювелирке и микроэлектронике

По мнению Куликовой, санкции не скажутся на зависимых от золота отраслях — ювелирной отрасли и микроэлектронике. «В России добывается свое золото. Наша ювелирка и микроэлектроника будут использовать отечественный металл. Так что на связанных отраслях это никак не скажется — российского золота им будет хватать», — указала Куликова.

С ней согласился экономист Сергей Кондратьев. По его словам, каких-то проблем у российских ювелирной отрасли, химической промышленности и микроэлектроники возникнуть не должно.

«Критических последствий не будет. С высоким ценовым сегментом в ювелирке могут быть сложности, но проблему решит параллельный импорт», — уточнил эксперт.

По мнению Лукичевой, ЕС может запретить своим гражданам покупать российское золото, если они смогут его найти и купить. «В условиях растущей инфляции в Европе уже наблюдается дефицит металла на спотовом рынке», — считает она.