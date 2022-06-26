Атака украинских дронов. Как обезопасить территорию России от беспилотников ВСУ

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, 22 июня 2022 года

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП), расположенный в Красносулинском районе Ростовской области, на этой неделе подвергся удару двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Человеческих жертв удалось избежать. Как выстроить эффективную систему защиты от дронов – в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«В результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области был произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов», в результате которых произошел взрыв», – говорится в сообщении пресс-службы завода.

Первый удар пришелся по технологическому оборудованию установки по переработке нефти, второй – по объектам резервуарного парка. По данным пресс-службы предприятия, пострадавших не было, а пожар был локализован.

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» проектной мощностью до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году и является единственным действующим нефтеперерабатывающим предприятием в Ростовской области. Завод специализируется на производстве и реализации мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.

По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, пожар на Новошахтинском НПЗ не повлиял на поставки бензина и дизельного топлива потребителям юга России. «Завод не поставлял товарное моторное топливо на внутренний рынок и в настоящий момент проходил модернизацию», – отметил Шульгинов.

Показательно, что НЗНП до атаки дронов снимали американские спутники. В частности, съемки вели коммерческие спутники Worldview-1 и Worldview-2 компании Maxar. Об этом сообщило РИА «Новости».

Возникает вопрос – каким образом обезопасить важнейшие российские инфраструктурные объекты на юго-западном стратегическом направлении, чтобы впредь не допустить подобных ударов?

Прежде всего следует особо подчеркнуть, что на фоне атаки по «Новошахтинскому заводу нефтепродуктов» любые обвинения в адрес отечественного зенитного ракетного и радиолокационного вооружения по поводу их якобы «неспособности» противостоять БЛА не имеют под собой никаких оснований.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» неоднократно показывали самую высокую эффективности в противостоянии с БЛА – в Сирии, Ливии, на Украине, в других странах.

Перспективный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», который сейчас завершает испытания, также представляется крайне эффективным средством. Он оснащен «умными» разрывными снарядами, которые взрываются рядом с БЛА и гарантировано поражают осколками даже самый маленький беспилотник.

Что касается дронов-камикадзе ВСУ, атаковавших НЗНП, то, с большой долей вероятности, это был либо малый украинский беспилотный летательный аппарат PD-1, либо доработанный китайский дрон Skyeye 4450, который есть в свободной продаже. И тот, и другой могли быть начинены взрывчаткой.

Итак, в первую очередь в регионе необходимо усилить систему радиолокационной разведки. Нижняя граница радиолокационного поля в этом случае должна составлять не более 50 м. Именно на этой высоте необходимо обеспечить устойчивую проводку воздушных объектов типа БЛА.

Самое главное: подразделениям радиотехнических войск требуется максимально быстро выдавать целеуказание всем возможным огневым средствам. Дело в том, что дальность обнаружения цели типа БЛА на высоте 50 метров в условиях среднепересеченной местности составляет не более 15-17 км. Значит, именно на таком расстоянии друг от друга должны отстоять системы радиолокациии.

Не менее жесткие требования должны быть предъявлены к системе зенитного ракетного прикрытия.

Зоны поражения ЗРК, дислоцирующихся на прикрытии важнейших объектов и направлений, не должны иметь разрывов на высотах 50-100 м. Зенитные войска в этом случае должны включать на этом участке ЗРК всех возможных типов – ближнего действия, малой и средней дальности, дальнего действия.

Наконец, к уничтожению БЛА должны быть подключены ударные вертолеты. То есть они должны быть включены в единый контур управления и целеуказания наряду с ЗРК.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).