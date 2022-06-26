«Хуже, чем есть, уже не будет». Что означает «дефолт России»

Минфин в конце мая должен был выплатить держателям еврооблигаций России около $100 млн в виде процентных платежей. Из-за санкций средства до получателей не дошли. Это означает, что в ночь на 27 июня в РФ произойдет технический дефолт. В министерстве и в Госдуме называют такой дефолт искусственным, подчеркивая, что страна сохраняет способность платить по долгам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Льготный период для выплаты Россией около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям истекает в ночь на понедельник, 27 июня. Это означает, что страна находится в нескольких часах от технического дефолта, пишет Bloomberg.

«Официального заявления не будет, а Россия уже оспаривает [неисполнение обязательств], но если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет «событие дефолта», — говорится в публикации.

Bloomberg отмечает, что объявить дефолт должны были бы международные рейтинговые агентства Moody's, Fitch и S&P, но те больше не работают с РФ из-за санкций. Сами держатели облигаций «могли бы объединиться и сделать общее заявление», но вероятно, «предпочтут подождать», чтобы понять, «каковы шансы вернуть свои деньги». В то же время агентство признает, что дефолт — событие «в большей мере символическое», так как РФ «уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира».

Это будет первый дефолт по внешнему долгу более чем за 100 лет. Последний произошел в январе 1918 года. Новая власть в России отказалась платить по долгам царского и Временного правительств. Займы были возвращены только в конце XX века, после сильнейшей девальвации.

Неполноценный дефолт

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что такой дефолт нельзя считать полноценным. «Я думаю, что это все-таки искусственный дефолт. Дефолт — это неплатежеспособность государства, неспособность оплатить по долгам. Но поскольку нам эти долги выплачивать запрещают, то этот дефолт неполноценный. Для России исключили возможность выплачивать, хотя такая возможность есть», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Осуществлять выплаты по евробондам «очень сложно» из-за санкций, но при этом их получатели сами заинтересованы в том, чтобы ситуация скорее разрешилась. «У них тоже не такая простая ситуация, чтобы отказываться от наших денег. Дефолт объявить, конечно, можно, но последствий как при настоящем дефолте не будет, потому что все страны мира прекрасно знают, что деньги у нас есть, что мы платежеспособны, что мы можем заплатить, но нам просто не дают», — пояснил депутат.

По мнению Арефьева, любые последствия, которые могли бы наступить после дефолта, «у нас уже есть».

«Все эти санкции, расторжения договоров, недоверие и все прочее. Дефолт пусть объявляют, никому серьезных неприятностей он не принесет, в том числе и России тоже. Хуже, чем есть, уже не будет», — резюмировал он.

Почему РФ не платит?

В марте российские власти уже столкнулась с невозможностью расплатиться с держателями еврооблигаций в долларах. Минфину тогда удалось перейти на другой способ оплаты — привлечь собственный финансовый институт и перечислить на его счет $649,2 млн в рублях. В настоящее время эта «лазейка» уже не работает.

27 мая Минфин России должен был выплатить держателям еврооблигаций России около $100 млн в виде процентных платежей. Средства были отправлены, но из-за санкций не дошли до получателей.

Российский министр финансов Антон Силуанов на этой неделе также заявил, что прекращение выплат по российскому госдолгу в валюте — «никакой не дефолт». «Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно, что угодно и ярлык попытаться повесить», — отметил он.

«Честно говоря, вся эта ситуация выглядит как фарс. И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда», — подчеркнул глава ведомства.

Силуанов указал, что РФ не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам и «как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия», чтобы в полном объеме перечислить средства инвесторам. При этом отказ зарубежных контрагентов проводить платежи в иностранной валюте «является для нас форс-мажорным обстоятельством».

Министр пообещал, что при переходе на выплаты в рублях РФ будет делать все возможное для защиты инвесторов от риска изменения валютного курса. «Средства будут индексироваться по текущему рыночному курсу рубля к валюте номинала еврооблигаций до момента фактических расчетов с владельцами. В результате инвесторы всегда будут получать эквивалент валютной выплаты по еврооблигациям в рублях независимо от даты выплаты», — пояснил он.