«Литва будет выполнять санкции ЕС»: президент Науседа отверг компромисс по транзиту в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не позволит прокладывать через литовскую территорию какой-либо коридор для транзита российских грузов в нарушение санкций ЕС. По словам политика, он требует срочно начать консультации с Еврокомиссией. При этом ранее запрет на ввоз товаров из РФ в Калининград был введен под эгидой ЕК. Однако в Еврокомиссии переложили ответственность на Вильнюс.

«Коридоры» для российских грузов через территорию Литвы «в нарушение санкций» недопустимы. Такое мнение выразил в своих соцсетях президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что механизм транзита грузов из России в Калининградскую область существует с 2004 года, когда Литва вступила в Евросоюз, и регулируется соглашением между Россией и Евросоюзом.

Однако из-за вступления в силу евросанкций в отношении РФ возник вопрос исполнения рестрикций.

«Совершенно понятно, что Литва должна и будет выполнять санкции ЕС. Литва должна контролировать потоки товаров, проходящие через ее территорию», — подчеркнул он.

Науседа добавил, что готов довести свою позицию до руководства Евросоюза и потребовал от правительства республики начать срочные консультации с Еврокомиссией.

При этом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе совета глав МИД стран ЕС заявил, что власти Литвы ввели запрет на транзит попадающих под санкции ЕС товаров из России в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией и под руководством этого органа.

«С 17 июня санкционные товары... больше нельзя будет перевозить через Литву», — подчеркнул дипломат.

21 июня Еврокомиссия переложила на Литву ответственность в связи с ограничением калининградского транзита. Об этом сообщали РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.

По словам представителя организации, Литва сама заявляла о введении ограничений якобы под руководством ЕК. «Раз Литва начала исполнять санкции таким образом, значит так их и следует интерпретировать», — пояснил Мамер.

25 июня депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Еврокомиссия подготовила документ-разрешение на транзит санкционных товаров в Калининградскую область. «Похоже, Россия пока побеждает», — написал он.

По словам европарламентария, в Евросоюзе бурно обсуждается вопрос перевозки грузов из России в Калининград. Литва в ходе переговоров настаивала на продолжении запрета, но некая другая страна ЕС потребовала пересмотра ограничений.

Из-за этого начались дебаты, в ходе которых и был представлен документ, разрешающий перевозку товаров по территории Евросоюза.

«Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву», — добавил депутат.

«Теоретически Литва может ввести какие-то индивидуальные санкции в отношении транзита, но вряд ли она станет нарушать дисциплину Евросоюза, тем более что Литве невыгодна такая транзитная война. Да, через Литву осуществляется транзит из России в Калининград, но и сама Калининградская область является транзитным коридором для Литвы в Польшу и европейские страны», — сказал «Ленте.Ру» гендиректор РСМД Алексей Кортунов.