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Депутат Ананских «не видит трагедии» в запрете G7 на импорт золота из России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Первый зампред комитата Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Газете.Ru», что при отказе стран «Большой семерки» от покупки золота из России страна быстро найдет новые рынки сбыта, возможно, более выгодные, чем прежде.

«Надо понимать, что Лондон, который был основным покупателем российского золота — это все равно перекупщик, крупный международный перекупщик. Поэтому, я думаю, в этой связи просто российские производители золота, Центробанк и так далее, переориентируются на другие рынки, в частности, в Азию. Только на женщинах Индии, не в банках, а на женщинах Индии находится 15% мирового золота. Поэтому, безусловно, и Индия, и Эмираты являются крупнейшими конечными покупателями золота. Поэтому я не сомневаюсь, что мы найдем очень быстро новые рынки сбыта золота и, возможно, даже это будет дороже», — сказал он.

Ананских добавил, что предложение отказаться от российского золота — это, прежде всего, удар по странам G7, а не по России.

«Здесь я не вижу какой-то трагедии. По большому счету все, что придумывают с этими санкциями Америка, Европа и ряд других стран — в той же мере возвращается к ним бумерангом. То же самое золото, Англия, Лондон был крупнейшим перекупщиком золота, в данной ситуации они не будут теперь перекупщиком, мы наладим продажи конечным покупателям. Я не хочу сейчас обсуждать ответные санкции, потому что в данной ситуации то, что предложили сейчас страны G7 — это, в первую очередь, удар по ним, и совершенно никак не скажется на нас», — подчеркнул он.

26 июня президент США Джо Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.

«Страны G7 вместе объявят о том, что запретят импорт российского золота, важнейшей статьи экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания, США, Канада и Япония договорились ввести запрет на импорт золота из России в ближайшее время. Он будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенное российское золото.

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