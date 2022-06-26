«Верх цинизма». В России оценили позицию Британии о невозможности переговоров по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что попытки вернуться к дипломатическому способу решения конфликта на Украине будут способствовать поддержанию нестабильности во всем мире. По его мнению, сейчас настал решающий момент, «чтобы переломить ситуацию в войне». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ парировала, что у политика дурной «британский политический юмор». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, чем вредны попытки урегулировать конфликт на Украине за столом переговоров.

«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» — мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом вспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», — написала дипломат в Telegram-канале.

В другом посте Захарова добавила, что британское правительство, говоря о ядерной угрозе со стороны России, всего лишь пытается скрыть внутриполитический крах монархии.

«Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи утверждает, что Россия может применить «тактическое ядерное оружие» в ходе спецоперации на Украине. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал нашим пранкерам Вовану и Лексусу (он, правда, думал, что говорит с украинским премьером Денисом Шмыгалем) обсудить создание ракетно-ядерной программы Украины. Не осталась в стороне и наша фаворитка Лиз Трасс, рассуждавшая о потенциальном конфликте России и НАТО, на что был вынужден реагировать даже Президент России Владимир Путин», — напомнила дипломат.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также счел заявление Джонсона «верхом цинизма» и выразил уверенность, что Лондон заинтересован в «продолжении конфликта».

«Понятно, что лидер страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, не имеет права на подобного рода заявления, поскольку фактически слова Бориса Джонсона свидетельствуют о том, что Британия и её союзники, прежде всего США, стремятся к продолжению военных действий»,

— отметил он в беседе с RT.

По мнению Шаповалова, чем дольше будет длиться конфликт, «тем больше выгод получат Британия и другие западные страны».

«Карт-бланш Путину»

Джонсон ранее встретился в Германии, где проходит саммит G7, с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров британец заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире. По мнению британского премьера, вмешательство в ситуацию также даст президенту России Владимиру Путину карт-бланш на то, «чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками».

«Сейчас настал решающий момент для хода этого конфликта и существует возможность переломить ситуацию на войне», — говорилось в заявлении канцелярии Джонсона по итогам встречи.

«Лидеры также условились укреплять сотрудничество Соединенного Королевства и Франции в различных областях, включая оборону и безопасность», — добавили на Даунинг-стрит.

«Я думаю, оба они согласны»

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в то же время открыто выступают за дипломатическое решение ситуации на Украине. «Я думаю, и президент Байден, и канцлер Шольц по-прежнему привержены продолжению оказания помощи в сфере безопасности Украине. Я думаю, оба они согласны с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в том, что в конечном счете нам нужно будет урегулировать конфликт путем переговоров. Но они не обсуждали детально то, как добиться этого», — сообщил журналистам официальный представитель Белого дома.

При этом американская и германская стороны придерживаются «широкого подхода к дипломатическому решению» и намерены оказывать дальнейшую военную помощь Киеву. «Они обсудили продолжающуюся координацию на дипломатическом направлении, предоставление военной поддержки, экономической и гуманитарной помощи Украине», — рассказал сотрудник американской администрации.

Первая встреча российской и украинской делегаций состоялась 28 февраля, затем был проведен еще ряд консультаций, переговоры также продолжались в онлайн-формате. В середине мая в российском МИД заявили, что переговорный процесс «не идет ни в каком виде», «заморозку» инициировал Киев.

В конце прошлой недели глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговорный процесс может возобновиться к концу августа. По его прогнозам, через пару месяцев положение украинской армии значительно улучшится.