Путин объяснил рекордный рост цен на газ в Европе

Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом, считает президент РФ Владимир Путин. По его словам, «резкие, необдуманные действия могут привести и уже приводят к серьезным дисбалансам». В то же время Россия может вновь выйти на рекордные показатели поставок своих энергоносителей в Европу, где несколько дней подряд фиксируются исторические максимумы цен на газ.

Инвестиционные планы на глобальном энергетическом рынке носят долгосрочный характер. Об этом заявил в среду, 6 октября, президент РФ Владимир Путин. По его словам, этот рынок «не терпит суеты и шараханий».

«Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается. Соответственно, цены идут вверх», — отметил он на совещании по вопросам развития энергетики.

Глава государства указал, что

«резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам».

В пример Путин привел ситуацию на европейском энергетическом рынке, «где в этом году одновременно сложились несколько неблагоприятных факторов».

Поспешные и политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, в том числе в энергетической, подчеркнул он. По его оценкам, Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом.

Новые рекорды и горизонты планирования

Россия может вновь выйти на рекордные показатели поставок своих энергоносителей в Европу, в том числе газа, считает Путин.

По словам президента, Россия была и остается надежным поставщиком газа в Азию и Европу, в полном объеме выполняя все обязательства по контрактам. «Газпром» ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в Европу при наличии соответствующих заявок, отметил Путин.

Он уверен, что отечественная энергетическая стратегия должна быть рассчитана на десятилетия вперед. «Наши с вами решения по развитию топливно-энергетического комплекса России должны быть взвешенными, должны учитывать национальные интересы, а главное — потребности наших граждан и, конечно, должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу», — сказал он. По его мнению, «необходимо постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трех десятилетий».

Сценарии развития экономики РФ в условиях трансформации энергетического сектора должны включать в себя ее диверсификацию и создание новых производств, особенно в угледобывающих регионах, отметил Путин. По его словам, уже сейчас необходимо всесторонне анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе в мире на экономику России, «просчитывать все сценарии развития РФ».

«При этом необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора», — считает президент.

Спекуляции вокруг транзита через Украину

Путин также указал, что РФ видит спекуляции вокруг транзита газа через территорию Украины. Российский президент сообщил, что «Газпром» за девять месяцев 2021 года увеличил прокачку газа через Украину на 8% и превысит свои обязательства в этой сфере.

«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил эти поставки», — заявил он.

В то же время дальнейшее увеличение транзита газа через Украину невыгодно для «Газпрома», потому что поставки через новые газопроводы дешевле, добавил Путин. «Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на $3 млрд в год к соответствующим объемам поставок», — сказал президент.

Стоимость газа приблизилась к $2000

На торгах 6 октября цены ноябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах приблизились к $2 тыс. за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость топлива выросла на 38%.

На фоне рекордного подорожания газа акции «Газпрома» обновили исторический максимум. Так, на Московской бирже 4 октября акции «Газпрома» торговались по 369,9 руб., что превысило рекорд 2008 года. Торги 6 октября также начались с роста, однако в течение дня динамика изменилась на негативную.

Уголь тоже в плюсе

Стоимость на энергетический уголь в Европе преодолела 5 октября отметку в $300 за тонну, отмечает международное ценовое агентство Argus. Предыдущий исторический рекорд в $219,39 за тонну, державшийся с июня 2008 года, был побит 1 октября.

Цены на уголь растут на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона. «Основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако резко нарастить экспорт отечественные компании не могут из-за инфраструктурных ограничений. Кроме того, подготовка к осенне-зимнему периоду начинается и в самой России, поэтому производители увеличивают поставки угля отечественным потребителям», — пишет Argus.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до $82,08 за баррель, тогда как цена ноябрьских фьючерсов на WTI, напротив, снизилась, до $78,36.

«Бери или плати»

Как отмечается на сайте «Газпрома», европейские страны более 50 лет являются важнейшими потребителями российского газа.

«В 2020 году группа «Газпром» реализовала в страны дальнего зарубежья 219 млрд куб. м газа (включает как экспорт из России, так и продажу объемов газа, приобретенных группой за пределами РФ). При этом чистая выручка от продажи составила 1 811,6 млрд руб.», — говорится в сообщении холдинга.

По его данным, экспорт газа из РФ в европейские страны дальнего зарубежья в 2020 году составил 174,9 млрд куб. м. «Газпром» в качестве основы своей деятельности на европейском газовом рынке использует долгосрочные контракты с условием — «бери или плати». Используются также новые формы торговли на основе краткосрочных и среднесрочных продаж, а также разменных операций и разовых сделок.

Европейский рынок газа

Динамика поставок российского газа на европейский рынок зависит от ряда факторов, в том числе темпов экономического роста, динамики собственной добычи газа, конъюнктуры цен на другие энергоносители, а также от стоимости газа на других мировых рынках, пояснили в «Газпроме».

Компания, как утверждается на ее сайте, реализует «комплекс мер по повышению надежности поставок газа европейским потребителям». С этой целью «Газпром» стал инициатором реализации проектов «Северный поток», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».