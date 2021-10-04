Стоимость акций «Газпрома» преодолела рекорд 2008 года

Акции «Газпрома» обновили исторический максимум, преодолев рекорд 13-летней давности. Основной драйвер роста котировок — цены на газ в Европе, от повышения которых могут выиграть акционеры газовой компании, отмечают эксперты. В то же время в странах ЕС уже готовятся к очередным волнам инфляции — как считают аналитики, на европейском рынке газа и электроэнергии они возможны в 2022 году.

В ходе торгов на Московской бирже 4 октября акции «Газпрома» обновили исторический максимум. На пике бумаги компании торговались по 369,9 руб., что на 1,8% больше, чем на момент закрытия торгов 1 октября (363,25 руб.).

При этом капитализация «Газпрома» достигла примерно 8,74 трлн рублей.

Предыдущий рекорд стоимости акций компании был установлен в мае 2008 года — тогда цена бумаг поднималась до 369,5 руб.

Рост акций газового концерна продолжается с ноября 2020 года и ускорился в августе 2021-го. Драйвером повышения стоимости котировок стали высокие цены на газ в Европе, отмечают аналитики «БКС-Экспресс».

На торгах в понедельник цена на газ в Европе вновь побила рекорд и впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов выросла до $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт.ч.

Нефть тоже в плюсе

Cтоимость нефти WTI впервые с ноября 2014 года поднялась выше $77 за баррель, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE 4 октября.

При этом цена фьючерсных контрактов на нефть Brent с поставкой в декабре 2021 года увеличилась на 1,65%, достигнув $80,58 за баррель впервые с октября 2018 года.

ОПЕК ранее признала Россию, Канаду и Китай основными драйверами роста добычи нефти в мире. РФ оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, первое место занимает Канада.

Газовый кризис

Уже в 2022 году на европейском рынке газа и электроэнергии возможны очередные волны инфляции, а также перебои в поставках топлива и дальнейший рост цен на продукты – такой прогноз сделал директор Польского экономического института Петр Арак.

В беседе с Польским агентством печати он назвал Россию виновной в «таком положении дел». Газовый кризис оказывает воздействие на многие стратегические секторы, такие как энергетика и химическая промышленность, а в особенности на производство удобрений, отметил эксперт.

«Подорожание удобрений повлечет за собой подорожание сельскохозяйственной продукции, в итоге возрастут расходы всех домохозяйств в Европе. Мы столкнемся не только с ростом цен на электроэнергию и перебоями в ее поставках, но и с таким повышением цен на продукты питания, какого не бывало несколько десятилетий», — подчеркнул Арак.

По его словам, предприятия химической промышленности уже ограничивают объемы производства — концерны по всей Европе объявили о том, что сократят производство аммиака.

«Крупнейший поставщик газа — российский «Газпром» — вынуждает Европу повышать цены на электроэнергию. ЕС следует решительно отреагировать на манипулирование газовыми ценами. Европейские экономики стремятся вернуться к тому уровню потребления энергии, какой был до пандемии, а россияне пользуются этой ситуацией», — утверждает Арак. По его мнению, таким образом Россия «затягивает петлю вокруг континента».

Напомним, что в конце минувшего лета завершилось строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Для начала поставок требуется одобрение регулирующих органов ФРГ и Евросоюза. На этом фоне запасы газа в европейских подземных водохранилищах находятся на минимальном уровне, что напрямую отражается на текущей цене топлива.