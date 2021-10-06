Путин: Еврокомиссия ошиблась, когда перешла к биржевой торговле газом

Глобальный энергетический рынок не терпит «суеты и шараханий», поэтому резкие необдуманные действия могут привести к серьезному дисбалансу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что подобный дисбаланс наблюдается сейчас на энергетических рынках Европы, что вызвано стечением нескольких неблагоприятных факторов: быстрое посткризисное восстановление, которое разогрело спрос на энергию, серьезное снижение запасов газа в подземных хранилищах Европы из-за холодов зимой в начале 2021 года, а также сокращение ветряной энергии из-за жары и безветренной погоды летом.

«При этом стоит учесть, что за последние 10 лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики», — пояснил президент.

Четвертым фактором, повлиявшим на рост цен, Путин назвал переход к биржевой торговле газом.

«Они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава. Вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, переход к биржевой торговле газом. Оказалось, что эта политика является ошибочной. Так не учитывают специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности», — пояснил российский лидер.

В Еврокомиссии прогнозируют, что цены на газ в Европе будут высокими вплоть до весны 2022 года. При этом они собираются разработать механизм регулирования газового рынка, чтобы в будущем не допускать всплесков цены.