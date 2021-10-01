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Политика

«Пора перестать церемониться с Москвой»

В Чехии призвали Евросоюз объявить газовую войну России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка считает, что Европе нужно занять «жесткую позицию» по газовым вопросам. Брюссель, по его мнению, должен показать, что ведет газовую войну с Россией, цель которой — навязать свою позицию и продемонстрировать превосходство.

Европе нужно занять «жесткую позицию потребителей» по темам, связанным с ценами на газ. Такое мнение в интервью «Радиожурналу» 1 октября выразил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

«Думаю, что «Газпром» понимает — сейчас он выбрал конфронтацию с тем, кто сильнее него. Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — сказал он.

По его словам, Евросоюзу следует перестать «церемониться» с Москвой:

Брюссель должен показать, что ведет газовую войну,

цель которой — навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

В пятницу стоимость топлива вновь приблизилась к историческому максимуму – $1,2 тыс. за тысячу кубометров газа. Ситуация на газовом рынке Европы обострилась в связи с низким уровнем запасов в подземных хранилищах. Эксперты также указывают на ограниченные предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Причиной топливного кризиса Бартушка считает неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.

В обход Украины

На фоне высоких цен на газ продолжается российско-украинское противостояние. С утра 1 октября Украина перестала транспортировать российский газ в Венгрию — Будапешт не подал заявок на транзит из-за заработавшего контракта с «Газпромом» и начавшихся поставок через «Турецкий поток». Киев считает, что Россия нарушает европейское энергетическое законодательство и монополизирует газовые маршруты.

Венгерский премьер Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Будапешт не будет слушать Украину, когда речь идет о выгоде для налогоплательщиков.

Комментируя ситуацию в том же интервью, Бартушка отметил, что эти изменения в маршрутах поставок не угрожают энергетической безопасности Европы.

«Я думаю, что украинцы не правы. Во-первых, согласно этому контракту, две трети газа будут поступать через Болгарию и Сербию, а один миллиард — через Австрию, то есть с западного рынка. Это все равно, как если бы украинцы заявили, что мы должны закрыть наш газопровод из Германии и покупать всю нефть через них. Я понимаю, что транзитные страны теряют свои сборы, но диктовать потребителям, куда им переправлять свой природный газ, явно не стоит».

Бартушка также высказался о призывах евродепутатов к расследованию роли «Газпрома» в росте цен на газ в Европе. «Это именно то, о чем я говорил. Нам нужно действовать жестче по отношению к нашим поставщикам, и, как я думаю, европейские парламентарии выступили с правильной инициативой», — уверен специальный уполномоченный Чехии.

«Поставщиков к нам потенциально намного больше, чем на Украине или в Венгрии.

Однако, если возникнут проблемы по всей Европе, то и нам их не избежать», — заключил он.

Действия российского газового монополиста не могли не спровоцировать повышения цен в Европе, отмечает, в свою очередь, «Журнал «КО». Стоимость фьючерсов на финансовом рынке стала бить рекорды, потянув за собой и цену спотовых контрактов на торговых площадках. Некоторые эксперты предположили, что «Газпром» намеренно манипулирует объемами поставок в условиях кризиса, чтобы продемонстрировать Европе, что способен управлять ценами и усугубить ситуацию, если европейцы не дадут добро на эксплуатацию пока не начавшего работу, но уже достроенного «Северного потока — 2».

На этом фоне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил в пятницу, что ожидает санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» из-за остановки «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину.

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