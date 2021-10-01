В Чехии призвали Евросоюз объявить газовую войну России

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка считает, что Европе нужно занять «жесткую позицию» по газовым вопросам. Брюссель, по его мнению, должен показать, что ведет газовую войну с Россией, цель которой — навязать свою позицию и продемонстрировать превосходство.

Европе нужно занять «жесткую позицию потребителей» по темам, связанным с ценами на газ. Такое мнение в интервью «Радиожурналу» 1 октября выразил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

«Думаю, что «Газпром» понимает — сейчас он выбрал конфронтацию с тем, кто сильнее него. Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — сказал он.

По его словам, Евросоюзу следует перестать «церемониться» с Москвой:

Брюссель должен показать, что ведет газовую войну,

цель которой — навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

В пятницу стоимость топлива вновь приблизилась к историческому максимуму – $1,2 тыс. за тысячу кубометров газа. Ситуация на газовом рынке Европы обострилась в связи с низким уровнем запасов в подземных хранилищах. Эксперты также указывают на ограниченные предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Причиной топливного кризиса Бартушка считает неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.

В обход Украины

На фоне высоких цен на газ продолжается российско-украинское противостояние. С утра 1 октября Украина перестала транспортировать российский газ в Венгрию — Будапешт не подал заявок на транзит из-за заработавшего контракта с «Газпромом» и начавшихся поставок через «Турецкий поток». Киев считает, что Россия нарушает европейское энергетическое законодательство и монополизирует газовые маршруты.

Венгерский премьер Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Будапешт не будет слушать Украину, когда речь идет о выгоде для налогоплательщиков.

Комментируя ситуацию в том же интервью, Бартушка отметил, что эти изменения в маршрутах поставок не угрожают энергетической безопасности Европы.

«Я думаю, что украинцы не правы. Во-первых, согласно этому контракту, две трети газа будут поступать через Болгарию и Сербию, а один миллиард — через Австрию, то есть с западного рынка. Это все равно, как если бы украинцы заявили, что мы должны закрыть наш газопровод из Германии и покупать всю нефть через них. Я понимаю, что транзитные страны теряют свои сборы, но диктовать потребителям, куда им переправлять свой природный газ, явно не стоит».

Бартушка также высказался о призывах евродепутатов к расследованию роли «Газпрома» в росте цен на газ в Европе. «Это именно то, о чем я говорил. Нам нужно действовать жестче по отношению к нашим поставщикам, и, как я думаю, европейские парламентарии выступили с правильной инициативой», — уверен специальный уполномоченный Чехии.

«Поставщиков к нам потенциально намного больше, чем на Украине или в Венгрии.

Однако, если возникнут проблемы по всей Европе, то и нам их не избежать», — заключил он.

Действия российского газового монополиста не могли не спровоцировать повышения цен в Европе, отмечает, в свою очередь, «Журнал «КО». Стоимость фьючерсов на финансовом рынке стала бить рекорды, потянув за собой и цену спотовых контрактов на торговых площадках. Некоторые эксперты предположили, что «Газпром» намеренно манипулирует объемами поставок в условиях кризиса, чтобы продемонстрировать Европе, что способен управлять ценами и усугубить ситуацию, если европейцы не дадут добро на эксплуатацию пока не начавшего работу, но уже достроенного «Северного потока — 2».

На этом фоне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил в пятницу, что ожидает санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» из-за остановки «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину.