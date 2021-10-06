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Политика

Ответ на газовый кризис: Европа проведет реформу рынка электроэнергии

Пять стран ЕС призвали расследовать причины резкого роста цен на газ

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Depositphotos
Цены на газ в Европе на открытии торгов 6 октября выросли до нового исторического максимума, превысив отметку $1600 за 1 тыс. куб. м. На этом фоне представители Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции выступили с совместным заявлением, в котором призвали расследовать ситуацию с резким повышением стоимости газа. Авторы документа считают необходимой реформу рынка электроэнергии ЕС — Еврокомиссия уже пообещала представить соответствующие предложения к концу 2021 года.

Пять стран, входящих в Евросоюз, предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении министров экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.

«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — отмечается в тексте.

Представители этих стран также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен в дальнейшем. В частности, речь идет о «повышении координации при закупках, чтобы улучшить общие позиции».

Авторы документа также считают необходимой реформу рынка электроэнергии ЕС – «чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей».

Кроме того, в Париже, Мадриде, Праге, Бухаресте и Афинах указали на необходимость связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, действующей на территории ЕС. Это позволит ускорить переход на более экологичные источники электроэнергии, так как повысит стоимость угля, говорится в заявлении.

В свою очередь, в Еврокомиссии заявили, что к концу года представят предложения по реформе газового рынка.

Новые рекорды стоимости газа

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического максимума, превысив сначала $1500, а затем и $1600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость газа в Европе растет, несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Запасы газа в европейских хранилищах остаются на минимальном уровне. В «Газпроме» ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.

Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом оценивается в 20,5 млрд куб. м газа. При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа. Таким образом, останутся не восполненными 28%, или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин накануне заявил, что на топливных рынках в Европе наблюдаются «неразбериха и истерика».

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — приводит его слова ТАСС.

Надежда на «Северный поток — 2»

Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» позволил бы Европе получать дополнительно до 55 млрд куб. м газа в год. Газопровод состоит из двух ниток длиной 1,2 тыс. км, они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до Грайфсвальда (Германия).

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м. в год. В Nord Stream 2 AG обжалуют решение агентства в Верховном федеральном суде.

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