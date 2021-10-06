Цена на энергетический уголь в Европе обновила рекорд, превысив $300 за тонну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

Отмечается, что 1 тонна энергетического угля подорожала на $40.

Предыдущий исторический рекорд в $219,39 за тонну, державшийся с июня 2008 года, был побит 1 октября текущего года.

Стоимость угля повышается на фоне общего повышения цен на энергоносители и приближения отопительного сезона. Основным поставщиком угля в Европу является Россия.

Так, в среду, 6 октября, цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что Европейские потребители — в частности, электроэнергетические компании — запросили дополнительные объемы поставок энергетического угля из России. Угольщики России могут поставлять дополнительные объемы в Европу. Однако в таком случае нужно, чтобы РЖД обеспечили дополнительные возможности перевозки в порты. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».