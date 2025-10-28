«Война за таланты растет»

Как молодежь в России массово идет работать на стройку и зарабатывает там больше деньги?

Современная стройплощадка — это место, где традиционные профессии идут в ногу с инновациями. Здесь работают с цифровыми инструментами и передовыми материалами, и у молодых специалистов есть все возможности для профессионального развития и карьерного роста. Как устроена строительная отрасль, чему учат в профильных колледжах и почему все больше молодых россиян выбирают каску и спецовку вместо офисного костюма — разбиралась «Газета.Ru» в рамках проекта «Где (за)работать?».

Главный «официант» стройки

Иван Янковский (и нет, речь не про звезду российских сериалов) — потомственный крановщик. Его отец, мать и даже сестра управляют башенными кранами. В детстве он мечтал стать полицейским, но после окончания школы передумал: «Мне было 18 лет, родители сказали — попробуй. Работа интересная, зарплата хорошая. Почему бы и нет?, — вспоминает Иван. — Моими первыми наставниками были родственники: объясняли, как вести себя со строителями, как работать безопасно. Уже потом я получил диплом машиниста башенного крана 5-го разряда».

С тех пор прошло почти два десятилетия, Янковскому 35 и он по-прежнему на высоте — и в прямом, и в переносном смысле.

Его рабочий день начинается с заполнения вахтенного журнала, в котором крановщики оставляют друг другу комментарии о техническом состоянии крана.

«Если с краном все в порядке, я заступаю на смену. И дальше, как мы между собой шутим, наступает самый тяжелый момент — подъем на кран. Весь наш страховой пояс — руки, да ноги. Самое важное в этот момент — не терять концентрацию», — объясняет он.

Наверху крановщика ждет кабина, но в ней, по словам Ивана, совсем не так интересно, как за окном: «Когда работаешь в красивой локации — виды потрясают».

Янковский уверен, что на стройке он самый главный, потому что тут без крана не обойтись.

«Снизу говорят: Ваня, подай пачку арматуры. Я подаю, наверху ее принимает арматурщик. По сути, мы как официанты: заказали капучино — принесли капучино. Только у нас вместо чашки кофе — тонна арматуры», — смеется он.

Шутки шутками, но ответственность на крановщике лежит огромная. Иван признается: если команда кажется ему неправильной, он не станет ее выполнять. Строители нередко возражают — мол, «мы так тысячу раз делали», но Янковский не готов рисковать: «Ошибки в нашей профессии стоят слишком дорого».

Ответственность компенсируется зарплатой: Иван получает порядка 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества отработанных часов и мощности крана. Но главное, говорит он, не зарплата, а чувство, что делаешь важное дело.

«Когда моя трехлетняя дочка видит башенные краны, она говорит: папа строит дом. И ведь по сути так и есть», — улыбается он.

За годы в профессии Янковский участвовал в десятках проектов, но с особым волнением он вспоминает здание Технопарка Сбербанка в Сколково. Сегодня это один из самых ярких архитектурных объектов России, и Иван гордится, что приложил к нему руку. Но мечтает он о другом: «Храм я уже построил. Теперь хочу построить детскую больницу».

Из аудитории на стройплощадку

Строительство — одна из самых динамично развивающихся отраслей: новые технологии, материалы и оборудование появляются постоянно. Для профильных учебных заведений это вызов: они перестраивают образовательные программы, ориентируясь на запросы работодателей и реальную практику.

Цифровизация идет в строительство На улучшение условий жизни россиян нацелен один из самых масштабных национальных проектов «Инфраструктура для жизни», который в 2025 году пришел на смену сразу двум программам — «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги».



По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» сокращаются сроки инвестиционно-строительного цикла, особое внимание уделяется энергетической и ресурсной эффективности. Стройкомплекс активно внедряет новые цифровые инструменты, такие как ТИМ-3Д и BIM-моделирование. Все это отражено в федеральном проекте «Новый ритм строительства», который входит в нацпроект и задает как новые стандарты для всей отрасли, так и высокие требования к квалификации строителей.



«Будущие профессионалы должны знать цифровые инструменты проектирования (BIM-технологии), инновационные материалы, роботизированные системы укладки кирпича и бетонирования. Уметь применять компьютерные симуляции и моделирование в проектировании и управлении строительством», — объясняют в Перевозском строительном колледже.

Педагоги колледжа отмечают, что участие в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» вывело взаимодействие с работодателями на новый уровень: предприятия-партнеры проводят мастер-классы, приглашают студентов на стажировки и трудоустраивают их еще до выпуска.

Представители Кузбасского техникума геодезии и строительства подтверждают: работодатели сегодня подключаются к процессу подготовки кадров буквально с первого курса. В 2024 году на базе техникума открылся кластер «СтройТех 42», куда вошли ведущие компании региона — от «СДС-Строй» до «Кемеровского ДСК».

«Мы регулярно организуем встречи студентов с работодателями, которые готовы заключать целевые договоры и предлагать оплачиваемую практику. Уже после второго курса многие ребята подрабатывают по специальности, получают зарплату и закрепляют полученные навыки и умения на реальных объектах», — отмечают в техникуме.

Меняются и сами программы. По словам педагогов, каждый год они актуализируются под запросы бизнеса: добавляются дисциплины вроде «Цифровой экономики в профессиональной деятельности» или «Конструктора карьеры». Кроме того, у студентов есть возможность получить дополнительно рабочую профессию в рамках выбранного направления.

«Учитывая стремительное развитие искусственного интеллекта и инновационных технологий, современному специалисту мало владеть только ремеслом. Он должен обладать цифровыми и коммуникативными навыками, стремиться к саморазвитию и самоорганизованности во всех сферах своей деятельности», — уверены в техникуме.

Рабочие специальности будут всегда нужны

Однако при всей технологичности современного строительства, все решают квалифицированные кадры.

«Каменщики, бетонщики, сварщики, плиточники востребованы всегда, ведь ручная работа на стройке необходима вне зависимости от уровня автоматизации. Их опыт и навыки делают здания надежными и долговечными. Поэтому рабочие специальности останутся нужными и в будущем», — рассказывают педагоги Перевозского строительного колледжа, участника проекта «Профессионалитет».

Спрос на «рабочие руки» сегодня высокий — об этом говорят и представители рекрутинговых компаний. Это объясняется как масштабами строительства в целом, так и тем, что россияне активно строят собственное жилье.

Больше квадратных метров За последние шесть лет масштабы жилищного строительства в России заметно выросли: общий объем ввода жилья увеличился на 42%, индивидуального — почти вдвое, на 92%. Всего по программе нацпроекта с 2019 года нарастающим итогом в стране было введено свыше 577 млн. кв. м жилья, 305 млн. кв. м из которых пришлось на индивидуальные жилые дома.



«В первом полугодии 2025 года наиболее востребованными стали отделочники, спрос на которых вырос более чем в два раза (+112%), кровельщики (+104%) и каменщики (+72%). Средние предлагаемые зарплаты в этих профессиях также демонстрируют положительную динамику: каменщикам предлагают в среднем 144 тыс рублей в месяц (+24% к прошлому году), отделочникам — 128 тыс (+14%), а прорабам — 127 тыс (+8%)», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.

Он подчеркивает, что количество вакансий для рабочих со средним профессиональным образованием за год выросло на 58% — самый высокий спрос на отделочников (+100%) и каменщиков (+74%).

«Помимо высоких зарплат работодатели сегодня предлагают специалистам со средним профессиональным образованием и дополнительные условия: корпоративные программы, бонусы, стабильный график. Это напрямую связано с дефицитом квалифицированных кадров и необходимостью их удержания», — добавляет Кучеренков.

Специалистам со средним образованием дают возможность повышать квалификацию, осваивать смежные профессии или продолжать обучение в вузах для карьерного развития. — «Молодые специалисты, особенно представители поколения Z, все чаще уделяют внимание балансу между работой и личной жизнью, — отмечает он. — Работодателям приходится учитывать эти ожидания и адаптировать условия труда».

«Война за таланты»

В профессиональном сообществе отмечают: за последние годы рынок труда в строительстве изменился.

«Мы видим отчетливый сдвиг от массового найма неквалифицированного персонала к целевому поиску специалистов с узкими компетенциями и подтвержденной квалификацией. Война за таланты растет. В связи с чем и уровень зарплат в строительстве демонстрирует стабильную положительную динамику», — объясняет президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушков.

Глушков подчеркивает, что сегодня потребность в выпускниках колледжей выше, чем в специалистах с высшим строительным образованием. В подтверждение своих слов он приводит данные, полученные НОСТРОЙ в ходе опросов 2024 и 2025 годов: «Актуальными и дефицитными профессиями остаются монтажники железобетонных конструкций, арматурщики, бетонщики, отделочники, сварщики и машинисты дорожно-строительных машин».

Изменились и сами подходы к поиску таких специалистов. «Если раньше сотрудников искали через объявления в газетах или по знакомству, то сегодня ключевую роль играют онлайн-платформы и целевое обучение, — отмечает Глушков. — Этот формат позволяет работодателям готовить будущих специалистов еще во время учебы, гарантировать им практику и дальнейшее трудоустройство».

Параллельно, говорит Глушков, формируются и новые профессии — их появление он связывает с запросом на ускорение строительных процессов. Речь о специалистах по стоимостному инжинирингу, мастерах по эксплуатации строительных 3D-принтеров, наладчиках систем «Умный дом» и других направлений.

«Технологии меняются быстро, поэтому готовность к постоянному повышению квалификации является жизненной необходимостью. Сегодня востребованы широта мышления и междисциплинарный подход, — резюмирует президент НОСТРОЙ.

Из геймдизайнеров в экскаваторщики

Слова эксперта подтверждают и судьбы самих рабочих. Александр Перминов пришел в строительство совсем из другой сферы: электрик по образованию, он почти десять лет занимался разработкой компьютерных игр, а потом понял, что устал сидеть в офисе и пересел на экскаватор.

«Сидячая работа стала сказываться на здоровье, да интерес к играм пропал. Я попробовал себя за рычагами экскаватора и понял — это мое. В ДОСААФ получил права на управление техникой и уже три года официально работаю машинистом экскаватора и погрузчика. Помогло: я похудел, стал более развит физически, ушли проблемы, связанные с офисной жизнью», — рассказывает он.

close «Газета.Ru»

Сегодня Перминов трудится вахтовым методом в разных регионах России — строит дороги, прокладывает трубопроводы, участвует в модульном строительстве. По его словам, работа приносит ему не только стабильный доход — более 200 тыс. рублей в месяц — но и удовольствие: «Недавно строил дорогу в Карелии — там такая красота!».

Александр советует молодым ребятам попробовать себя в профессии — начать можно «буквально с улицы» монтажником или помощником, а потом двигаться дальше.

«Умеешь держать в руках болгарку, считай, путевка в жизнь у тебя есть! Деньги хорошие — от 150 тысяч рублей. А на этом фундаменте можно отучиться и устроиться в хорошую компанию, грамотные кадры сегодня нужны всем», — рассуждает он.

Сам Перминов тоже не собирается останавливаться на достигнутом. Базовое образование электрика и умение разбираться в схемах открывают перед ним новые перспективы.

«Я уже три года в профессии и знаю, какие специалисты будут нужны. Инженер, наладчик релейных систем — они будут востребованы. Получу дополнительное среднее профессиональное образование и пойду дальше развиваться в отрасли», — резюмирует он.