«Село может быть мечтой»

Раньше жизнь на селе ассоциировалась у большинства россиян с тяжелым физическим трудом, ограниченным выбором профессий, низкими зарплатами и вечной борьбой за урожай. Сегодня земля по-прежнему кормит, но теперь она еще и помогает приблизить новые горизонты — здесь работают с современными технологиями, развивают агротуризм и зарабатывают не меньше, чем в городе. О том, как меняется аграрная промышленность, чему сейчас учат в профильных колледжах и почему все больше молодых россиян выбирают жизнь и карьеру на селе разбиралась «Газета.Ru» в рамках проекта «Где (за)работать?».

«Легкая вибрация роя»

Пчеловод Алексей Новиков встает рано — как и его подопечные. «Пчеловодство искореняет лень. Залезаешь в улей, смотришь, как работает пчела, и тебе тоже хочется работать».

Возможно, любовь к пчелам 35-летнему жителю подмосковной деревни Захарово передалась по наследству: дед и дядя Алексея были пасечниками. Однажды он услышал, что пчелы оказались на грани вымирания, и решил внести свой вклад в борьбу за их выживание. В 2012 году друг подарил ему первую «семью» — так пчеловоды называют ульи с пчелами.

«Я тогда ничего не знал, побаивался пчел. Смотрел видео опытных пчеловодов, читал форумы. Можно сказать, всему научился сам. А в 2017 году, когда у меня было уже десять ульев, пошел учиться на курсы и получил красный диплом пчеловода-техника», — вспоминает он.

Сегодня у Алексея с товарищем несколько пасек в Подмосковье: вместе они вывели продуктивную породу пчел, которая пользуется спросом у местных пчеловодов.

«Все хотят такую пчелу у себя на участке — у нее хороший медосбор, и что самое главное, эти пчелы добрые. У пчел есть характер. У нас в области очень много злых пчел: они несут много меда, но к сожалению, злые», — объясняет он.

Своими пчелами Новиков гордится — на новые ульи они «заработали» сами. «Я себе дом пока не купил, но зубы зимой вылечил», — смеется пчеловод. В будущем Алексей хотел бы открыть на своей пасеке оздоровительный центр, в котором люди смогут попробовать «сон на ульях»: метод, при котором человек отдыхает в специальном домике, а прямо под его кроватью гудят ульи.

«Тепло от пчел, легкая вибрация роя и насыщенный аромат меда, прополиса и воска создают особую атмосферу… Надеюсь, мои пчелки заработают на эту штуку», — мечтательно говорит он.

Жалеет Алексей лишь о том, что не застал в живых деда-пасечника: у него мог бы научиться тонкостям ремесла из первых рук. В то же время он гордится, что пришел к пчелам сам, осознанно, и смог выстроить хозяйство с нуля.

От школьной парты к профессии будущего

Сегодня для того, чтобы попробовать свои силы в агропроме вовсе не обязательно быть потомственным хлеборобом или фермером в третьем поколении. Все больше молодых людей приходят в отрасль благодаря новым образовательным программам.

В частности, с 2025 года в России начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одна из основных его задач — к 2030 году на 95% обеспечить предприятия агропромышленного комплекса сотрудниками.

Специалистов для сельского хозяйства готовят буквально со школьной скамьи на базе системного сотрудничества агропредприятий, школ, колледжей и вузов.

При поддержке нацпроекта по всей стране создают агротехнологические классы, в которых ученики средней и старшей школы углубленно изучают химию, биологию, физику и математику, а также другие профильные дисциплины — от основ агрономии и животноводства до агрофизики и современных методов селекции растений.

Особый акцент делают на практику: школьные кабинеты оснащают необходимым лабораторным оборудованием, а для учащихся проводят экскурсии и мастер-классы на предприятиях АПК. Таким образом, ребята получают возможность познакомиться с современным агропромом изнутри. С сентября этого года по всей стране открылось более 600 агротехнологических классов, а к 2030 году их число достигнет 18 тысяч.

Сельский дроновод

Агротехклассы — своего рода стартовая площадка для освоения новых технологичных профессий, которые сегодня востребованы в отрасли.

В прогнозе кадровой потребности 2025 года, подготовленном министерством сельского хозяйства на основе данных опроса 30,5 тыс. организаций отрасли, отмечается спрос на операторов дронов, виноделов, менеджеров агротуризма (в том числе винного), специалистов точного земледелия, операторов роботизированного доения, агрономов-аналитиков, агробиотехнологов и агрокибернетиков.

Чтобы восполнить растущую потребность агропрома в таких специалистах, вузы и колледжи перестраивают свои образовательные программы, добавляя новые дисциплины и практики.

В «кузнице кадров» отрасли, Российском Государственном Аграрном Университете имени К.А. Тимирязева, уверены: современное сельское хозяйство — это высокотехнологичная, наукоемкая отрасль, в которую активно интегрируются достижения цифровой экономики, инженерии и экологии.

«Поэтому в тренде сейчас, в первую очередь, специальности, связанные с цифровизацией и автоматизацией агропроизводства. Речь о направлениях, которые соединяют аграрную науку с высокими технологиями. Среди них — агроинженерия, анализ больших данных, биотехнологии, современное растениеводство и животноводство с элементами автоматизации, экология, а также цифровой менеджмент в агробизнесе», — объясняет начальник управления профориентационной работы и организации приема университета Александр Бакштанин.

По его словам, общая тенденция на рынке труда в сельском хозяйстве — это спрос на мультидисциплинарных специалистов, способных работать на стыке нескольких областей знаний: агрономии и IT, зоотехнии и инженерии, экономики и экологии.

Наибольший спрос у работодателей сегодня на агроинженеров, хорошо разбирающихся в автоматизированных системах, ГЛОНАСС/GPS-навигации и «зеленой» энергетике для ферм, а также на IT-специалистов, способных внедрять цифровые решения — от программ управления фермой до сложных ERP-систем в АПК.

«Появились и новые профессии, которых еще десять лет назад в аграрной сфере не существовало. Это операторы агродронов, инженеры по Big Data, агрокибернетики, специалисты по вертикальным фермам и «умным» теплицам. А мы не только следим за тенденциями, но и активно формируем их, предлагая образовательные программы, которые готовят специалистов для этих новых, перспективных направлений», — подытоживает Бакштанин.

При этом он отмечает, что по-прежнему востребованы и «классические» сельскохозяйственные профессии — агрономы, зоотехники, ветеринары.

Его слова подтверждает статистика рекрутинговых агентств.

«В первом полугодии 2025-го работодатели стали чаще искать овощеводов (+37%), а также зоотехников и ветеринарных санитаров (по 15% вакансий год к году)», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.

По его словам, выпускники колледжей сегодня закрывают в агропроме критически важные вакансии с конкурентными зарплатами. В среднем агроном на заре своей карьеры может рассчитывать на 103,6 тыс. рублей в месяц, а зоотехник — на 75 тыс. рублей.

«Если же говорить про заработные платы, то весной 2025 года диапазон зарплат для ветеринаров в целом по РФ составил 42 – 120 тыс. рублей, для зоотехников – 50 – 150 тыс. рублей, для машинистов – 60 – 230 тыс. рублей, для агрономов – 50 – 150 тыс. рублей, для инженеров-механиков – 55 – 165 тыс. рублей», — поясняют в компании онлайн-рекрутинга HeadHunter.

При этом, по данным аналитиков Авито Работы, спрос на специалистов со средним профессиональным образованием постоянно увеличивается не только в агропроме. По состоянию на весну 2025 года число вакансий для выпускников средних учебных заведений оказалось на 58% выше, чем годом ранее.

Современное оборудование, гарантированное трудоустройство



Согласно



Согласно рейтингу Минтруда выпускники «Профессионалитета» имеют самый высокий процент трудоустройства в отрасли. Это происходит благодаря тесной интеграции образовательного процесса с реальными потребностями рынка труда. Программы обучения разрабатываются совместно с работодателями, более 40% их содержания формируется под запрос компаний, а до 80% времени обучения отводится на практическую подготовку. Работодатели предоставляют студентам доступ к современному оборудованию, аналогичному тому, которое используется на предприятиях.

Кроме того, многие студенты «Профессионалитета» заключают целевые договоры, которые гарантируют трудоустройство после окончания обучения. На сегодняшний день заключено уже 75,9 тыс. таких договоров.

Завоевать зумера

По наблюдениям экспертов HeadHunter, многие компании, работающие в агропроме, сейчас стали уделять больше внимания формированию своего бренда как работодателя. При этом просто выложить на сайт фото выпускаемой продукции уже недостаточно, соискателю важно и нужно показать, как устроена компания, чего он может добиться в ней. Поколение зумеров предпочитает потреблять информацию визуально, поэтому внимание кандидатов пытаются привлечь с помощью коротких роликов, запоминающихся картинок. И, конечно, же потенциальные работодатели активно рассказывают о полагающихся будущему сотруднику помимо зарплаты бонусах — будь то компенсация питания, льготные ипотечные программы или вахтовые автобусы.

Насколько эффективна такая стратегия? Директор Технологического колледжа РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева Алексей Меликов отмечает, что за последние три года интерес молодых людей к среднему профессиональному образованию заметно вырос.

«Это объясняется стремлением в короткие сроки получить востребованные на рынке труда специальности, обеспечивающие конкурентоспособность и стабильный заработок. Среднее профессиональное образование, особенно по актуальным направлениям, — это кратчайший путь к официальному трудоустройству», — говорит он.

К подготовке кадров активно подключаются и сами работодатели: они организуют производственные практики с возможностью последующего трудоустройства, помогают студентам в написании выпускных работ на базе реальных предприятий, участвуют во внутренних экзаменах и разрабатывают задания для демонстрационных экзаменов.

«Работодатели присматриваются к ребятам уже во время практики и нередко делают им предложения еще до окончания учебы. Это выгодно всем: студент получает работу, а предприятие — уже подготовленного специалиста», — поясняет Алексей Меликов.

«Мне там было тесно душой»

Среднее профессиональное образование — это не только быстрый вход в профессию и стабильный доход, но и возможность выстроить дальнейшую карьерную траекторию: «Многие, поработав по специальности, поступают в ВУЗы, уже понимая свои цели и интересы», — объясняет директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.

Именно так и случилось с молодым фермером Кириллом Степановым из деревни Малые Туваны в Чувашии. Сейчас он учится на ветеринарном факультете аграрного университета, хотя всего несколько лет назад выбирал между медициной и программированием.

Еще школьником Кирилл начал разводить птиц, однако свое будущее юноша видел исключительно в городе. Он окончил школу с золотой медалью, поступил в университет в Чебоксарах, но спустя полгода понял — жизнь в городе не для него.

«Мне там было тесно душой. Как будто не было никакого простора, никакой свободы», — вспоминает он.

Степанов на отлично закрыл сессию, вернулся в родную деревню и расширил хозяйство — завел кроликов, страусов, павлинов, камерунских коз, а потом насмотрелся блогеров-огородников и построил теплицу, в которой теперь выращивает экзотические растения.

Дела пошли в гору и вскоре молодой фермер понял, что не справляется один. На помощь пришла мама — она ушла с работы и посвятила себя семейной ферме.

«Она помогает по хозяйству, а весь доход с продажи животных идет ей в зарплату. И мне хорошо, потому что я могу вырваться куда-то из деревни, блогом заниматься, и маме — она при деньгах и дома», — говорит он.

В сезон ферма приносит Кириллу около 120 тысяч рублей в месяц. Но молодой человек не останавливается на достигнутом: в этом году они с другом запустили проект «Айда по деревням», в рамках которого знакомят гостей из разных уголков России с сельской жизнью.

«У нас свои авторские маршруты с хайкингом, мастер-классами, обедом на свежем воздухе и контактным общением с животными. Я показываю людям, что село может быть мечтой, а не запасным планом. Многие гости — подписчики моего блога, но для меня важно, чтобы они воспринимали меня не как блогера, а как деревенского фермера», — объясняет он.

Сельский туризм приносит Кириллу дополнительный доход: один маршрут «Айда по деревням» дает в среднем 30–40 тысяч рублей, а если проводить туры регулярно, можно выйти на 150–200 тысяч в месяц. Детей до 12 лет ребята водят бесплатно — хотят чтобы у них оставались хорошие воспоминания о селе. О планах на будущее молодой фермер говорит с улыбкой: «Каждый год думаю: а не посадить ли гектар клубники? Или чего-нибудь еще... Думаю, эта мысль не просто так приходит. Скоро точно что-то посажу».