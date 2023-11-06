Почему появляется икота и как от нее быстро избавиться? Отвечают врачи

Икота бывает у взрослых, у детей и даже у плода во время внутриутробного развития. О том, как избавиться от нее быстро и почему не стоит откладывать обращение к врачу при регулярной икоте, «Газете.Ru» рассказали медики.

Что такое икота и почему она возникает

Как объяснил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, икота — врожденный рефлекс, который может сработать в любое время:

«Это судорожное сокращение мышц, которые находятся в диафрагме и межреберном пространстве. При их сжатии происходит очень резкий вдох с характерным звуком. Этот звук образуется из-за того, что надгортанник перекрывает поток воздуха. Причина спазма – блуждающий нерв, который идет от головного мозга к нашим органам, захватывая пищевод и диафрагму. Он выполняет множество важных функций: регулирует работу кровообращения, ЖКТ, дыхания, а также других систем.

Икота возникает в тех случаях, когда блуждающий нерв раздражается либо пережимается.

Причин, которые могут к этому привести, очень много. Например, человек во время еды может проглотить большой кусок или долго находиться в неудобной позе. Организм может «видеть» опасность в том, что блуждающий нерв пережимается, поэтому «включает» икоту как защитную реакцию».

Причины кратковременной икоты

Анастасия Тимощенко, терапевт и гастроэнтеролог, перечислила продукты, которые могут вызвать икоту:

«Как правило, это то, что раздражает желудок.

Например, икота нередко возникает при употреблении очень холодной или очень горячей еды и напитков. Также не стоит часто есть острую пищу, так как она может спровоцировать спазм диафрагмы. Это же касается различных газированных напитков и спиртного – особенно игристых вин и продуктов брожения. Также частым провокатором икоты является переедание».

Белоусов добавил, что раздражать блуждающий нерв способны не только быстрый прием пищи и употребление алкоголя, но и заглатывание воздуха — например, во время смеха, а также резкий испуг или другой стресс. При этом он подчеркнул, что указанные факторы вызывают икоту, которая довольно быстро проходит.

Как избавиться от кратковременной икоты просто и быстро

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о самых простых способах избавиться от кратковременной (не хронической) икоты:

«Задержка дыхания. Особенно хорошо она помогает, если причина икоты – это стрессовый фактор. В таком случае нужно задержать дыхание на 10-20 секунд, а затем сделать плавный, медленный выход. Для достижения эффекта упражнение нужно повторить несколько раз.

Показывание языка. Его нужно высунуть максимально далеко и задержать в таком положении некоторое время.

Подключение рвотного рефлекса. Если икота никак не проходит, можно попробовать надавить на корень языка. В тех случаях, когда рвотный рефлекс сильный, организм тут же переключится на него — и икота пройдет.

Безусловно, с подобным приемом следует быть осторожнее — не стоит применять его сразу после плотного обеда.

Употребление холодной воды — мелкими глотками или через трубочку. Этот способ также основан на том, что организм отвлечется на более важный процесс, а конкретно – на сокращения пищевода.

Раздражение вкусовых рецепторов. Стимулировать их активную работу можно чем-то, что обладает очень ярким вкусом: лимоном, солью, сахаром и так далее. Чтобы этот способ подействовал, продукт нужно некоторое время подержать во рту.

Затыкание ушей. Этот способ можно использовать самостоятельно или в сочетании с глотками холодной воды. Можно закрывать уши полностью (на 20—30 секунд) или просто надавливать на мягкую зону, расположенную за мочками.

Бывает такое, что одному человеку помогает один из этих методов, а другому — другой.

Если вы иногда сталкиваетесь с икотой, то попробуйте разные варианты — и вы поймете, что работает для вас».

Как избавиться от икоты с помощью упражнений

Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT, предложил несколько упражнений, которые можно выполнять при возникновении кратковременной икоты:

• «Первое – поднять руки вместе с плечевыми суставами максимально на вдохе и на выдохе опускать позвонок за позвонком с шейного отдела до крестца, уходя в наклон с округленной спиной. Выполнив пять-десять повторений в медленном темпе, можно избавиться от икоты.

• Второе – поработать прессом. Подходит базовое скручивание. Лечь на спину и, двигая руки параллельно полу на выдохе прижимать нижние ребра к тазу, на вдохе вытягиваться максимально на полу, поднимая руки за голову. Важно выполнять упражнение в медленном темпе».

Если же икота застала в месте, где нет возможности выполнять упражнения, Руслан Панов рекомендует просто поднимать и опускать руки с задержкой дыхания от трех до пяти секунд.

Когда при икоте нужно обращаться к врачу

Евгений Белоусов предупредил, что если такой симптом возвращается снова и снова, повторяется неделями и даже месяцами, это является тревожным звоночком:

«В таком случае икота может свидетельствовать о серьезных патологиях — например, о развитии опухолей, наличии в организме воспалений или сильном нарушении обмена веществ. Непроходящая и часто повторяющаяся икота — это повод обратиться за медицинской помощью».

Терапевт и гастроэнтеролог Тимощенко также считает, что при длительной хронической икоте необходимо пройти обследования, так как ее причиной могут быть серьезные состояния: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; раздражение диафрагмального нерва; опухоли средостения; рак легкого; пневмония и плеврит (заболевания легких); перикардит (воспаление оболочки сердца); заболевания нервной системы.

По словам врача, наличие сахарного диабета и болезней желчного пузыря тоже может стать причиной икоты:

«При сахарном диабете икота связана с нарушением иннервации желудка, замедленным его опорожнением. Также при появлении икоты речь может идти о воспалении желчного пузыря – холецистите».

Ирина Шубина, гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России, добавила, что длительная икота может возникать при поражениях в головном мозге, болезнях спинного мозга, грыже пищеводного отверстия диафрагмы.

Кроме того, по словам врача, существует токсическая икота: «Она возникает при воздействии некоторых лекарственных препаратов, злоупотреблении алкоголем, при метаболических нарушениях».

Что касается икоты, связанной с психическим состоянием человека, то невролог ФНКЦ ФМБА России Александр Кохендерфер назвал ее нечастым явлением:

«Психогенная икота – крайне редко встречающаяся проблема. По данным на 2022 год, есть не более пары десятков доказанных случаев в мире. И в целом подобные случаи больше сравнивают с ОКР (обсессивно-компульсивным расстройством)».

Специалисты утверждают, что при длительной икоте необходимо обратиться к врачу, который может назначить не только общий анализ крови, но обследование органов брюшной полости (в том числе желчного пузыря) и грудной клетки, а также исключить наличие сахарного диабета и образований в головном мозге. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство (например, при грыже пищеводного отверстия диафрагмы).

Икота во время беременности

Екатерина Федорова, врач акушер-гинеколог центров репродукции и генетики «Нова Клиник», рассказала, что рефлекторные сокращения диафрагмы особенно свойственны беременным:

«Связано это с изменением положения внутренних органов, увеличением размеров матки, гормональными изменениями».

Федорова подчеркнула, что важно правильно питаться, чтобы справиться с икотой в это время: «Прием пищи – маленькими порциями, но часто. Избегать жирной, острой, пряной пищи. Помочь может пара глотков воды, задержка дыхания (ненадолго), чай с успокаивающими травами (чабрец, мята)».

Акушер-гинеколог также утвердительно ответила на вопрос о том, может ли ребенок икать внутриутробно:

«Обычно беременные ощущают икотоподобные движения плода в конце второго и весь третий триместр.

В настоящее время точно неизвестно, почему плод икает. Существуют различные теории по этому поводу. Вероятнее всего, это происходит за счет заглатывания околоплодных вод. Как правило, икота у плода бывает один-два раза в день в разное время суток. Чаще всего это не является причиной патологии.

Но если икота сопровождается чрезмерной активностью ребенка или наоборот затиханием, следует обратиться к врачу, сделать УЗИ и КТГ и убедиться, что с ним все в порядке».

Доктор отметила, что как-то предотвратить или устранить икоту у плода невозможно, поэтому нужно подождать, пока она пройдет сама.