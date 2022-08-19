«Бледность кожи, мешки под глазами, выпадение волос»: как поднять гемоглобин ребенку

О том, почему бывает низкий уровень гемоглобина, как это можно заподозрить по внешнему виду ребенка, что происходит с организмом при латентном дефиците железа, как проходит лечение анемии у детей, какие продукты богаты железом и когда педиатр может дать направление к гематологу «Газете.Ru» рассказали педиатр и гематолог.

Какие функции у гемоглобина

Врач-педиатр, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Даналатий рассказала о важных функциях гемоглобина. Это железосодержащий белок, в состав которого входит небелковая часть (гемы) и белковая часть (глобины), которая отвечает за прикрепление кислорода.

«Гемоглобин входит в состав эритроцитов (клеток крови), которые вырабатываются костным мозгом. За счет гемоглобина происходит прикрепление молекул кислорода к эритроцитам и их перенос от легких к органам и тканям. Один эритроцит может нести в себе до четырех молекул кислорода. После того, как эритроциты отдают кислород, они присоединяют к себе углекислый газ. Таким образом, главная функция гемоглобина – это газообмен», – объясняет эксперт.

Как распознать низкий уровень гемоглобина у детей

Можно ли оценить уровень гемоглобина в крови у ребенка по внешним признакам? Педиатр Даналатий отвечает утвердительно и перечисляет симптомы железодефицитной анемии у детей:

«К проявлениям относятся бледность кожных покровов, ломкость ногтей, появление крупных мешков под глазами, выпадение волос (это уже серьезная стадия). Дефицит железа в организме также может выражаться в усталости, вялости, сонливости, падении успеваемости в школе, неспособности выдерживать нагрузку, которую ребенок ранее хорошо выдерживал. Кроме того, низкий гемоглобин у ребенка может стать причиной изменения в настроении: если это маленький ребенок, то он становится плаксивым, а если подросток, то – агрессивным».

Что может стать причиной анемии

По словам педиатра, железодефицитная анемия у ребенка – это паталогическое состояние, а причиной анемии может стать:

• кровопотеря различного генеза (в том числе внутренняя, например, после тупой травмы живота или падения на воду);

• недостаток железа при отсутствии сбалансированного питания;

• нарушение синтеза гемоглобина и нарушения его транспортировки;

• синдром нарушенного кишечного всасывания, особенно у детей раннего возраста.

«При синдроме нарушенного кишечного всасывания ворсинки кишечника адекватно не обрабатывают то, что поступает в кишечник, соответственно, нарушается функция всасывания воды и макро- и микроэлементов. Здесь важно, на каком именно участке нарушена функция кишечного всасывания. Если страдает толстый кишечник или сразу весь кишечник, то железодефицитная анемия гарантирована, а если страдает тонкая кишка, где всасываются в основном только молекулы воды, то анемия не возникнет», – уточняет Наталья Даналатий.

Педиатр отмечает, что нехватка железа, пусть и незначительная, возникает у девочек в период первой менструации (менархе). Также специалист напоминает, что иногда подростки беременеют, а это может приводить к железодефицитной анемии.

Также эксперт медицинского факультета сообщает, что дефицит железа в организме может быть при серповидноклеточной анемии: «При таком состоянии эритроциты имеют форму не двояковогнутого диска, а серпа. В них либо очень низкий уровень гемоглобина, либо его нет вообще. Такие эритроциты не способны переносить кислород в необходимом количестве, из-за чего требуется прием дополнительного железа».

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В каких случаях повышается потребность организма в железе

Наталья Даналатий объясняет, что потребность организма в железе повышается после кровотечений, в том числе внутренних и не диагностированных, – в этом случае кровь пытается восполнить потерянные запасы железа в организме.

«Повышенная потребность в железе возникает при онкологических заболеваниях и при прохождении химиотерапии. Дело в том, что под влиянием химиотерапии эритроциты разрушаются, гемоглобин не вырабатывается в должном объеме и возникает дефицит железа», – добавляет эксперт.

Многие родители считаю, что в такой проблеме как низкий гемоглобин у ребенка виноваты физические нагрузки. Однако педиатр уверяет, что при повышенных физических и умственных нагрузках дефицита железа не возникает.

Отдельно доктор Даналатий упомянула о периоде новорожденности:

«Когда в роддоме делают первый анализ крови младенца, мамы очень часто пугаются из-за высокого гемоглобина. Цифра иногда зашкаливает под 200. Но это нормальное явление.

Дело в том, что гемоглобин у плода (так называемый фетальный гемоглобин) отличается по своему составу от гемоглобина взрослых».

Что происходит в организме при латентном дефиците железа

Чем отличается симптоматика при латентном дефиците железа от признаков обычной железодефицитной анемии у детей?

Доктор Даналатий объясняет, что латентный дефицит железа – это тот же самый дефицит железа в организме, но без яркой клинической симптоматики: «При латентном дефиците железа ребенок не будет бледным или вялым. Обычно латентный дефицит железа возникает при серповидноклеточной анемии, когда нарушена функция эритроцитов. Эритроциты не очень хорошо справляются со своей работой. У ребенка имеется дефицит железа, но он страдает от этого не так сильно, как при обычной железодефицитной анемии».

close 100% Норма гемоглобина по возрасту Таблица составлена по данным, полученным от педиатра Натальи Даналатий

Какие анализы сдавать, чтобы выявить дефицит железа в организме

Чтобы выявить латентный дефицит железа, педиатр рекомендует сдать общий анализ крови и посмотреть там количество эритроцитов и их концентрацию.

«Критерием постановки диагноза «анемия» является снижение количества эритроцитов и низкий уровень гемоглобина (ниже возрастной нормы, смотрите таблицу). Для подстраховки можно сдать развернутый анализ крови, то есть биохимию.

В идеале стоит отправить ребенка на консультацию к гематологу, чтобы исключить патологию красного костного мозга, патологии железосвертывающей системы и системы транспортировки железа.

Гематалог определит, с чем связана анемия – с отсутствием сбалансированного питания, когда не хватает железа, поступающего с пищей (тогда ребенку просто скорректируют рацион) или с чем-то более серьезным, что требует дальнейшего лечения, как амбулаторного, так и стационарного. С железодефицитной анемией нельзя расслабляться, потому что многие лейкозы скрывают свои первые симптомы под обычной анемией», – предупреждает Наталья Даналатий.

Что нельзя есть при низком гемоглобине

Гематолог, педиатр, старший консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова объясняет, что низкий уровень гемоглобина – это повод пересмотреть рацион ребенка.

«Очень важно знать, что кальций затрудняет усвоение железа. Поэтому ребенку с анемией нужно ограничить употребление молока и творога. Подросткам рекомендуют ограничить такие продукты как колбасы, фастфуд, соленья, консервы, белый свежий хлеб и газированные напитки, чай, кофе – они также снижают всасываемость железа, за счет содержания фосфатов и танинов», – рекомендует гематолог.

Что нужно есть, чтобы поднять уровень гемоглобина в крови

Как уверяет доктор Мария Мамедова, уровень железа можно поднять с помощью рациона, а если анемия диагностирована у ребенка, которому еще не ввели прикорм, – рекомендуется раннее введение прикорма.

Какие продукты богаты железом? Гематолог-педиатр перечислила, что должно входить в сбалансированное питание, чтобы повысить уровень гемоглобина в крови у ребенка.

– Красное мясо – в отличие от белого наиболее богато железом. В рацион ребенка с анемией рекомендовано добавить говядину.

– Овощи: морковь, капуста, помидоры, тыква.

– Фрукты: гранаты.

– Крупы: гречневая крупа.

«Все эти продукты богаты железом, но не стоит забывать, что есть также продукты, которые улучшают всасывание железа и усиливают его биодоступность. Поэтому в рацион ребенка рекомендуют также добавлять рыбу (повышенное содержание аминокислот), шиповник и болгарский перец (богатые витамином С), печень и грецкие орехи (богатые медью). Предпочтительные способы приготовления – отварной и тушение», – подсказывает родителям Мамедова.

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Какие витамины нужны для поднятия гемоглобина

Как проходит лечение анемии у детей? По словам гематолога, при подтвержденном диагнозе, помимо коррекции сбалансированным рационом, детям назначают препараты железа:

«Лекарства должен назначить врач в зависимости от степени тяжести анемии, наличия дефицита железа. Детям чаще всего назначают препараты в форме капель или сиропа».

На вопрос «Когда появится терапевтический эффект при пероральном приеме железа?» доктор Мамедова отвечает так: «Курс лечения составляет четыре-пять недель, на протяжении этого периода наблюдается улучшение по симптомам (слабость, вялость, сухость слизистых оболочек), также проводится исследование крови в динамике».

Врач уточняет, что поддерживающий курс железосодержащих препаратов может длиться до нескольких месяцев (например, после лечения еще 2-3 месяца – чтобы пополнить запасы железа в организме).

Как поднять гемоглобин у ребенка народными средствами

Многие родители ищут народные способы, как повысить у ребенка уровень гемоглобина в крови.

Однако педиатр и гематолог Мария Мамедова уверяет, что лучше обойтись без самодеятельности:

«Каких-либо домашних методов, кроме коррекции питания и при необходимости – назначения железосодержащих препаратов, – нет. Даже взять всеми любимый гематоген – перед тем как дать его ребенку для поднятия гемоглобина, убедитесь, что в его составе есть альбумин, а не сахара».