Голос отца, еда и стрессы матери. Что ощущает ребенок в утробе

Может ли ребенок до своего рождения ощущать в утробе вкус еды, съеденной матерью, слышать голос отца и узнавать человека по прикосновению к животу? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответили перинатальный психолог и акушер-гинеколог.

«Общение» через прикосновения к животу

На вопрос «Правда ли, что дети чувствуют прикосновения к животу матери?» заведующая отделением акушерства и гинекологии «Нова Клиник» Татьяна Трубина ответила утвердительно: «Безусловно, дети чувствуют прикосновения. Но сложно однозначно сказать, как они реагируют на них, что им нравится, а что – нет. Это сложно отследить, потому что этот момент субъективно оценивается матерью».

Елена Соловьева, перинатальный психолог Центра репродукции «Линия Жизни», кандидат психологических наук, рассказала, что теоретически ребенок может узнавать прикосновения близкого человека к животу, поскольку уже к 21 неделе внутриутробного развития сформированы и его нервная система, и головной мозг – то есть он способен воспринимать внешние стимулы. Однако эксперт подчеркнула, что достаточной доказательной базы на данный момент нет.

«Этот вопрос я несколько раз задавала врачам акушерам-гинекологам, экспертам в области УЗИ-диагностики. Пока специалисты считают, что ребенок не различает прикосновений разных людей к маминому животу. Но, возможно, наука просто еще не до конца этот вопрос изучила».

Елена Соловьева вспомнила, что на занятиях по подготовке и родам многие беременные рассказывали, что с 25-26 недели беременности после регулярных прикосновений своей руки к животу они чувствуют особые шевеления ребенка – как будто ответные толчки. Если же папа регулярно «выходит на связь» с ребенком – прикладывает руку на живот своей супруги и разговаривает, то женщины ощущают иной характер шевелений.

«Поэтому скорее мы признаем, что ребенок уже на сроке после 25 недели дифференцирует прикосновения различных людей к животу матери. Но здесь я выделю такой аспект: не следует разделять прикосновения к животу и голос. У ребенка, мы полагаем, формируется некий целостный образ, когда он чувствует и прикосновения папиной руки, и слышит его низкий мужской голос», – уточнила перинатальный психолог.

А что касается ощущения температуры и вибраций внешней среды, то, по словам акушера-гинеколога Трубиной, ребенок в утробе ощутить это не способен:

«Это доступно человеку после рождения, поскольку данные рецепторы находятся на поверхности тела. Ребенок всю беременность находится в водной среде, а она обладает еще и амортизирующим эффектом. Поэтому, например, если женщина упадет, на ребенке это может вовсе никак не отразиться».

Ощущать вкус завтрака матери и узнавать отца по голосу

Может ли ребенок в утробе ощущать вкус съеденных матерью продуктов? Те, кто утверждает, что помнит вкус соленых огурцов еще до своего рождения, просто преувеличивают. Этот миф развенчала Татьяна Трубина:

«Нет, не может. Потому что ощущение вкуса – это биохимическая реакция пищи. Рецепторы находятся на слизистой полости рта и языка, вкус ощущает только мать».

Запахи, по словам врача, плод тоже не может ощущать – развитие обоняния свойственно человеку только после его рождения.

А вот слышать звуки плод начинает еще в утробе.

«С восьмой недели беременности органы слуха уже сформированы. Далее все сенсорные связи усиливаются. Звуки ребенок начинает слышать с 12 по 16 неделю», – уточнила доктор Трубина.

Перинатальный психолог подтверждает: «В 16 недель ушки точно работают. Рядом с ребенком происходит достаточно много процессов – он живет в окружении внутреннего шума от организма матери: перистальтика кишечника, движение крови по сосудам. Отметим, что есть самый главный и важный для ребенка звук — это стук маминого сердца».

Елена Соловьева отмечает, что внешние звуки доносятся до ребенка в приглушенном и нечетком виде. Однако ребенок и правда в меру своих возможностей различает голоса людей, которые находятся рядом с ним:

«В первую очередь это голос мамы – она всегда рядом. И хорошо, если она иногда разговаривает с ребенком: обращается к нему, поет песенки или просто рассказывает о жизни. Что же касается голоса отца, есть мнение, что его голос (в силу более низкой частоты) ребенок начинает идентифицировать даже раньше, чем голос мамы. Если мы говорим об этом будущим отцам, то они очень гордятся. Но если папа контактирует с ребенком редко, то реакция на его голос у ребенка будет такой: замирание, затихание. Это реакция на все новое и непривычное».

Мать переживает. А что при этом чувствует ребенок?

Чувствует ли ребенок в утробе настроение матери? Перинатальный психолог Соловьева развенчала миф, в который верили многие россияне:

«Давайте будем честными: сказать, что ребенок внутриутробно чувствует материнские эмоции, как человек в разговоре чувствует эмоциональное состояние собеседника, — это преувеличение. Я скажу так: ребенок различает эмоциональное состояние матери посредством гормонального обмена».

О том, как негативные эмоции матери связаны с биохимией в организме, рассказала акушер-гинеколог Трубина:

«Во время стресса в организме матери вырабатываются гормоны, среди которых – адреналин, норадреналин и кортизол. Это ответ на воздействие любых факторов – физических (внешних) или эмоциональных. Совершенно точно, что «гормоны стресса» влияют на сердечно-сосудистую систему и на мышечный тонус матери. Из-за этого в течение беременности могут возникать проблемы».

Однако это не значит, что будущая мать всегда должна испытывать только положительные эмоции. По словам Елены Соловьевой, многие беременные дают себе установку всегда думать о хорошем и не допускать эмоции негативного спектра, однако это ошибочный путь:

«Мне очень хочется развенчать этот миф и поддержать будущих мам. Постоянно находиться в полной гармонии с миром невозможно, а особенно во время беременности, когда женщина более чувствительна и ранима. Проживать самые разные эмоции – это нормально. Не стоит бороться с проявлениями чувств, загоняя их внутрь. Учитесь с ними адекватно обходиться и проживать их».

Как может реагировать ребенок на негативные эмоции матери? Перинатальный психолог отвечает, что, как правило, это замирание: какое-то время будущая мать не чувствует его шевелений.

«Я советую мамам не ругать себя за эпизодические эмоциональные всплески. А вот когда уже буря эмоций утихла, конфликт закончен, поговорите с ребенком. Сядьте, положите руку на живот и спокойно скажите ему примерно такие слова: «Послушай, что-то я переволновалась, разозлилась, поплакала. Но теперь все прошло. Все хорошо. Мама успокоилась, мы тебя любим, мы тебя ждем». Это и женщине поможет успокоиться, и ребенку будет полезно».

От чего зависит «комфорт» ребенка в утробе

«Давайте вспомним рекомендацию, которую можно услышать в самолете: «Если вы путешествуете с ребенком, то кислородную маску сначала наденьте на себя, потом на него». Будет хорошо матери — будет комфортно и ребенку», – прокомментировала перинатальный психолог Центра репродукции «Линия Жизни».

По ее словам, жизнь изобилует стрессовыми событиями, и беременность – не исключение. Далеко не на все мы можем влиять, но всегда есть способы о себе позаботиться и снизить уровень стресса.

«К примеру, если есть деструктивные подруги или родственницы, которые любят рассказывать, что роды – это очень больно и страшно, а после родов жизни вообще не будет и прочее — постарайтесь ограничить такое общение и окружить себя теми, кто может поддержать, рассказать что-то позитивное про родительство, поделиться своим опытом.

Бывает так, что беременная сама не справляется с тревогой и постоянно находится в напряжении. «Живу от УЗИ до УЗИ. Послушаю доктора, немного успокоюсь, а потом опять накрывает», – так зачастую говорят мне пациентки. В этом случае нужно обратиться к перинатальному психологу. Мы умеем корректировать такие состояния достаточно эффективно и быстро. А ближе к третьему триместру беременности я однозначно рекомендую будущим мамам, а лучше парам, посетить курсы подготовки к родам и родительству».