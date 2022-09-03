От неправильно подобранных очков до опухоли: почему у ребенка болит голова

О том, почему бывает головная боль у детей, применение каких лекарственных препаратов разрешено в педиатрии, может ли такой симптом у ребенка свидетельствовать о внутричерепной гипертензии и что делать, если болит голова, а температуры нет, «Газете.Ru» рассказали педиатр и детский невролог.

Почему ребенок жалуется на головную боль

Иногда родители задаются вопросом «Почему ребенок страдает от головной боли?»

Как объясняет педиатр, аллерголог-иммунолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Ксения Батрак, головная боль у детей может быть вызвана разными причинами. При этом болевые ощущения у ребенка могут спровоцировать в том числе инфекционные заболевания, которые сопровождаются рвотой и тошнотой.

«Одна из причин – вирусные инфекции, воспалительные заболевания. К головной боли в этом случае добавляются повышенная температура тела, лихорадка. Если ребенка при этом рвет, то мы можем заподозрить кишечную инфекцию. Однако в этом случае речь может идти и о более серьезной болезни – вирусе, поражающем мозговые оболочки. Поэтому в случае с непрекращающимися жалобами на головные боли у ребенка родителям нужно обязательно обратиться к врачу – педиатру или детскому неврологу», – предупреждает врач.

По словам педиатра, головная боль у детей может наблюдаться и после травмы головы: «При этом родители часто о ней не знают. Ребенок бегал, упал, ударился головой и не рассказал об этом взрослым».

Ксения Батрак перечислила причины, которые могут провоцировать головные боли у ребенка:

– ЛОР-заболевания, которые сопровождаются сильным насморком и постоянной заложенностью носа;

– отдаленные последствия родовых травм;

– такие заболевания, как вегетососудистая дистония, анемия;

– нарушение осанки, нарушение зрения (неправильно подобранные очки, резкое ухудшение остроты зрения);

– чрезмерные умственные и эмоциональные нагрузки (так, головная боль возникает у ребенка при сдаче экзаменов или во время перехода в другую школу, когда имеются нарушения сна и питания);

– банальная нехватка кислорода, когда ребенок не выходит на прогулки на свежем воздухе и много сидит в непроветриваемом помещении;

– опухоли и онкологические заболевания.

Могут ли провоцировать головные боли у детей такие факторы как, например, громкий звук? На этот вопрос Ксения Батрак отвечает так: «Яркий свет и громкий звук сами по себе не могут провоцировать головные боли. Однако они могут влиять на ее усиление, стать раздражающим фактором. Поэтому болеющий ребенок должен обязательно находиться в спокойном, уединенном помещении. Время возникновения головных болей, как правило, зависит от причины. Например, при ОРВИ или сильных умственных и эмоциональных нагрузках боль может усиливаться во второй половине дня, ближе к вечеру, когда ребенок утомляется».

Также доктор отмечает достаточно редкую, но опасную причину головной боли у детей – новообразования головного мозга, поэтому с визитом к детскому неврологу затягивать не стоит.

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Может ли головная боль у детей быть проявлением внутричерепной гипертензии

Часто взрослые ошибочно считают, что мигрень и головная боль – это «возрастные» проблемы, а сильной головной болью обычно страдают при внутричерепной гипертензии. Тем не менее, с жалобами на головные боли к врачам нередко приводят детей. Может ли причиной таких симптомов стать повышенное внутричерепное давление?

«Если мы исключили лихорадку и другие причины, то такое вполне вероятно. Причем повышенное внутричерепное давление может обнаруживаться даже у грудных младенцев. Поэтому бесконечный плач малыша требует визита к детскому неврологу. При внутричерепной гипертензии обязательно нужно показаться врачу, чтобы он оценил состояние мышц шеи, осанку, мышечные зажимы – особенно это касается школьников, которые находятся в фазе активного роста», – рекомендует педиатр Ксения Батрак.

Если головная боль у детей сопровождается артериальной гипертензией, а такое, по словам педиатра, у современных подростков встречается достаточно часто, необходимо оценить состояние сосудов глазного дна и проверить остроту зрения.

Что делать, если у ребенка болит голова

Детский невролог Европейского медицинского центра Василий Ноговицын объясняет, что головная боль у детей – это повод обратить внимание на сопутствующие симптомы, прежде чем приступать к назначению лекарственных средств:

«Нужно уточнить, когда появилась боль, повышена ли температура тела, в каком именно месте болит, характер боли – давящий, пульсирующий, оценить интенсивность боли по десятибалльной шкале.

Если ребенок не говорит или затрудняется описать боль, можно ориентироваться по нарушению привычной активности – жалуется на головную боль и продолжает играть, либо становится необычно вялым, засыпает, плачет, кричит и так далее.

Важно узнать, есть ли, кроме боли, другие необычные ощущения (сопутствующие симптомы) — нарушение зрения, тошнота и рвота, головокружение, шаткость при ходьбе, онемение какой-то области. Со всеми этими сведениями нужно обратиться к детскому неврологу или педиатру. Если боль связана с травмой головы, возникла после физического усилия, сопровождается нарушением сознания или речь идет о сильной головной боли (10 баллов из 10), то нужна экстренная помощь в больнице», – комментирует доктор Ноговицын.

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Что можно давать детям от головной боли

Многие родители интересуются, чем лечится головная боль у детей и допустимо ли применение лекарственных средств из аптечки для взрослых.

Детский невролог предупреждает, что обычные обезболивающие типа ибупрофена или парацетамола можно применять в адекватных дозах по назначению врача и только эпизодически, обычно не более нескольких дней.

«Естественно, не рекомендуется самолечение, особенно опасно длительное употребление лекарственных препаратов от боли, так как они могут вызвать привыкание. При этом боль примет хронический характер, а противоболевой эффект будет со временем все меньше. Сложные анальгетики из нескольких компонентов лучше не использовать из-за потенциальной токсичности. «Сосудистые» лекарства при боли применять бессмысленно», – уточняет невролог Василий Ноговицын.

На вопрос «Можно ли обойтись без лекарственных средств, если ребенок жалуется на головную боль?» педиатр Ксения Батрак отвечает так:

«Вид помощи сильно зависит от причины головной боли и может не решиться «волшебной таблеткой». Если мы говорим о высокой нагрузке у ребенка или спазмах мышц, то может помочь гимнастика для шеи, массаж, исключение использования гаджетов и прогулки на свежем воздухе. А если причиной боли стало, например, ЛОР-заболевание, здесь не обойтись без лечения у специалиста».

Что делать, если болит голова и нет температуры

Часто первым делом родители измеряют у ребенка температуру, когда он жалуется на головную боль. А что делать, если сын или дочь страдает от головной боли, а температуры нет?

«В данном случае речь может идти о так называемых головных болях напряжения, которые вызываются напряжением мышц скальпа. У них есть особенность – они самостоятельно проходят на фоне отдыха и расслабления. Поэтому избавиться от них помогут налаживание режима сна и бодрствования, полноценное сбалансированное питание, физкультура, прогулки. На эту же цель работают и некоторые процедуры, которые назначает врач, например, расслабляющие массажи шейно-воротниковой зоны и волосистой части головы, ЛФК, физиотерапия», – отвечает педиатр Ксения Батрак.

Головная боль у детей без повышения температуры часто требует обращения к неврологу. Специалист в этой области Василий Ноговицын дает свои рекомендации:

«Нужно собрать информацию о характере боли по вышеописанной схеме и обратиться к неврологу. Если боль возникает часто, нужно завести дневник головной боли, в нем зафиксировать дни, когда болела голова, характер боли, длительность, провоцирующие факторы.

Дневник боли – главный диагностический инструмент для врача.

Самые частые типы головной боли (мигрень, головная боль напряжения) имеют характерные особенности, по которым диагноз ставится быстро и достоверно. Не стоит при любой головной боли стремиться на МРТ головного мозга – большинству пациентов это исследование не нужно, если нет характерных симптомов, которые врач может увидеть при осмотре. Также обычно бессмысленны ультразвуковые исследования сосудов, так как сосудистые проблемы проявляются чаще всего совсем не головной болью».