Симптомы аппендицита у ребенка: от боли в правой подвздошной области до температуры

Аппендицит можно легко перепутать с другими болезнями. «Газета.Ru» узнала у хирургов и педиатра, почему у детей воспаляется аппендикс, как вовремя заподозрить опасное заболевание и что делать при появлении симптомов.

Чем опасен аппендицит

Как объяснила Басдила Расулова, детский хирург детской клиники «РЖД-Медицина», аппендицит — это воспаление аппендикса (червеобразного отростка, который находится в месте перехода тонкого кишечника в толстый).

Доктор предупредила, что заболевание грозит серьезными последствиями:

«При гнойном воспалении возникает опасность для жизни из-за разрыва стенки аппендикса и выходом его содержимого в стерильную брюшную полость.

Инфекция в брюшной полости вызывает перитонит, который в детском возрасте при несвоевременном и неправильном лечении может привести к летальному исходу.

Поэтому очень важно вовремя распознать проблему».

У детей какого возраста чаще бывает аппендицит

Расулова уточнила, что стремительное развитие серьезных осложнений наиболее характерно для детей в первые годы жизни, так как их организм отличается от взрослого меньшим противовоспалительным потенциалом. Однако врач отметила, что в грудном возрасте аппендицит встречается редко, так как червеобразный отросток имеет меньшее количество лимфатических фолликулов, а значит, снижается вероятность воспалительного процесса.

«К шести-восьми годам фолликулярный аппарат полностью созревает, параллельно с этим увеличивается и частота возникновения аппендицита. Пик заболеваемости достигается к 10-13 годам», — сказала эксперт.

Причины аппендицита у детей

По словам Расуловой, причины развития аппендицита до конца неизвестны:

«В развитии воспаления ведущая роль принадлежит собственной микрофлоре червеобразного отростка или кишечника. Причиной аппендицита у детей также может стать гематогенное и лимфогенное инфицирование, то есть когда инфекция попадает в червеобразный отросток через кровь или лимфу из других органов. Активизация и размножение этих микроорганизмов происходит при нарушении питания кровью стенок аппендикса.

А у детей сосудистая стенка червеобразного отростка более проницаема, чем у взрослых, поэтому аппендицит у них встречается чаще».

Хирург, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала, что в просвете аппендикса постоянно вырабатывается специфическая слизь: «Если отток слизи нарушается, то она начинает скапливаться внутри отростка и давит на его стенки, из-за этого появляется отек.

Со временем внутри аппендикса развивается воспаление, которое приводит к аппендициту. Перекрыть просвет аппендикса могут каловые массы, каловые камни, опухоли. Часто у детей аппендицит развивается на фоне глистной инвазии».

Зубова упомянула еще один фактор, который в очень редких случаях может привести к развитию аппендицита у детей:

«Это попадание инородного тела в кишечник: ребенок может случайно проглотить небольшую игрушку, бусинку или, например, маленькую деталь конструктора. Если такой предмет доберется до устья отростка, то может закупорить его, чем спровоцирует аппендицит».

Основные симптомы аппендицита у детей

Дарья Маркова, ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, назвала аппендицит у детей коварным заболеванием:

«Его симптомы часто «маскируются» под проявления других патологий. Они также варьируются в зависимости от месторасположения аппендикса, силы воспаления и даже возраста пациента».

Врач выделила признаки аппендицита у детей, основным из которых является боль в животе:

«Маленьким детям трудно определить ее источник. Обычно они жалуются на общую боль в животе или указывают на зону пупка. Дети постарше могут показать на область в правой нижней части живота. Однако болезненные ощущения все равно могут быть «гуляющими» — вплоть до зоны поясницы, где их можно спутать с почечными коликами.

Важный момент: это усиливающаяся боль (по нарастающей), которая не проходит даже после того, как ребенок сходил в туалет «по большому» или избавился от газов в животе. Характерный признак аппендицита — резкая боль в правом боку (в правой нижней части живота).

Ребенок не может лежать на этой стороне, ему становится больно наклоняться вправо даже в сидячем положении. Можно попросить его подтянуть правую ногу к животу и проследить за его реакцией. Если движение вызывает боль и слезы — пора обращаться за медицинской помощью».

Также Маркова упомянула о слабости и неспособности сосредоточиться, из-за которых ребенок теряет интерес к тому, что обычно любит — мультфильмы, игрушки, сладости.

«Может наблюдаться повышение температуры тела. Если это происходит, то крайне резко и достигает высоких значений — до 38,5–40°C. При этом отсутствуют симптомы ОРВИ, гриппа или простуды. Также аппендицит у детей часто сопровождается тошнотой, а иногда и эпизодическими приступами рвоты. Ребят постарше может вырвать один-два раза, малышей — чаще. В ряде случаев у детей также может наблюдаться расстройство стула и диарея», — сказала педиатр.

По ее словам, следует обратить внимание и на позу эмбриона: «Даже если ребенок точно не понимает, где именно у него болит, инстинктивно он будет пытаться принять такое положение, которое поможет снять боль. В случае с аппендицитом это поза лежа на левом боку с подтянутыми к животу ногами».

Как симптомы зависят от возраста

Детский хирург Расулова сообщила, что клиническая картина аппендицита у детей зависит от возраста:

«Чем младше ребенок, тем больше преобладают общие симптомы (температура, недомогание, слабость, рвота, тошнота) над местными (боль, напряжение мышц передней брюшной стенки).

У школьников клиническая картина более отчетлива: боль в животе, повышение температуры, рвота, иногда нарушение стула. Заболевание начинается с жалоб ребенка на не очень резкую, постоянную боль в животе в основном в правой подвздошной области живота.

Боль при аппендиците обычно начинается в верхней части живота, может распространяться по всему животу, только через два-три часа локализуется в правой подвздошной области. Дети старшего возраста почти всегда могут указывать локализацию боли (чаще в правой нижней части живота)».

Доктор выделила важную отличительную особенность аппендицита: именно боль в животе является первой жалобой, другие симптомы (рвота, повышение температуры и так далее) появляются следом.

«Обычно после болевых ощущений в животе поднимается температура тела до 37,5-38°C. При тяжелых формах аппендицита температура может повышаться до 39°C. Редко (в 15% случаев) температура бывает нормальной во всех стадиях заболевания. Также при аппендиците у детей может отмечаться задержка стула (в 35% случаев)», — пояснила Расулова.

Дополнительные симптомы аппендицита

Острый аппендицит у детей может проявляться болью не только в правой подвздошной области, но и в других местах.

Хирург Расулова назвала дополнительные симптомы аппендицита у детей, которые могут проявиться при атипичном расположении червеобразного отростка (в 15% случаев):

«При низком (тазовом) расположении червеобразного отростка боль обычно находится внизу живота, иногда сопровождается позывами к дефекации, возможно появление жидкого стула. Иногда в каловых массах может быть слизь, небольшое количество крови. Возможно также частое болезненное мочеиспускание.

При заднем расположении (ретрацекальном) — боль в животе выражена умеренно, при срединном расположении — боль сильная и схваткообразная, рвота многократная, живот вздут. Язык обложен, влажный в начале заболевания, становится сухим и шершавым с появлением осложнений. Если внимательно присмотреться, у некоторых детей можно заметить расширение правого зрачка в сравнении с левым (симптом Лавена)».

Врачи уверяют, что самостоятельно отличить аппендицит от другого заболевания родители не в силах. Поэтому ребенка с любыми симптомами, которые были описаны выше, важно как можно быстрее показать медикам (особенно, когда речь идет о боли в правой подвздошной области).

Диагностика аппендицита у детей

Зубова объяснила, что диагностировать острый аппендицит у детей бывает непросто, так как его симптомы напоминают признаки обострения других заболеваний (гастрит, кишечная инфекция, воспаление органов мочевыводящей системы и так далее):

«Однако некоторые лабораторные анализы все же могут косвенно указывать на болезнь. Один из них — общий анализ крови. При аппендиците в крови, как правило, повышается уровень лейкоцитов и нейтрофилов. Еще один показатель — C-реактивный белок, этот маркер воспаления в организме повышается».

Врач добавила, что исключить болезни, которые по симптомам сходны с аппендицитом, помогают общий анализ мочи и анализы на ферменты печени и поджелудочной железы: при аппендиците все эти показатели вероятнее всего будут в норме.

Однако, по словам эксперта, этим должны заниматься медики: «Симптомы аппендицита у детей — повод незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. В ожидании врача нужно собрать сумку с вещами, обязательно взять с собой свидетельство о рождении, полис, тапочки, пижаму и средства гигиены. И главное — до постановки диагноза нельзя давать ребенку есть и пить».

Расулова объяснила, что при осмотре врачи ориентируются на основные симптомы: локальная болезненность и пассивная мышечная напряженность в правой подвздошной области:

«Однако обнаружить указанные признаки у детей первых лет жизни чрезвычайно сложно. Хирурги могут осмотреть ребенка во время медикаментозного сна (применяется ректальное введение 3% раствора хлоралгидрата). Если при пальпации правой стороны живота (особенно подвздошной области) ребенок болезненно реагирует, продолжая спать или просыпаясь, то врачи могут заподозрить аппендицит».

Также детский хирург упомянула про ректальное пальцевое обследование, которое всегда проводится при подозрении на острый аппендицит у детей.

Лечение аппендицита у детей

Расулова подчеркнула, что лечением острого аппендицита может быть только оперативное вмешательство:

«Лекарственными препаратами вылечить нельзя.

До установления точного диагноза давать антибиотики, болеутоляющие препараты детям запрещено, поскольку они смазывают картину, а это приводит к тому, что мы теряем драгоценное время. Если вовремя не установить диагноз, это может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода».