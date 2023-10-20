«Грозит нарушениями развития мозга». Врачи – об опасности веганства и сыроедения

Вопрос о влиянии вегетарианства, веганства и сыроедения на здоровье детей и женщин репродуктивного возраста обсуждается уже давно. На днях в Госдуму был направлен законопроект о запрете этих диет для россиян в возрасте до 18 лет. Врачи рассказали «Газете.Ru», как отказ от продуктов животного происхождения и сыроедение сказываются на течении беременности и развитии ребенка. А юрист объяснил, что родители — последователи таких диет уже сейчас могут ответить перед законом.

Что такое вегетарианство, веганство и сыроедение

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо объяснила суть популярных экстремальных диет:

«Вегетарианство – это вид питания, при котором не едят мясо, птицу и рыбу, но употребляют в пищу яйца, сыр и молочные продукты, творог. При веганстве не едят даже сыры, творог, молочные продукты и яйца, только крупы, макароны, овощи, фрукты. Сыроеды же не едят ничего, кроме сырых овощей и фруктов».

Алена Барредо предупредила, что такой подход к питанию оборачивается дефицитом белка, а также снижением уровня железа, витамина В12, поскольку организм получает их как раз из животных продуктов:

«Дефицит белка – это серьезное заболевание, которое может довести организм до состояния истощения. Организму не хватает строительного материала для роста и развития, особенно опасно такое состояние для детей и беременных женщин, поскольку грозит задержкой развития.

Самый опасный вид питания – это сыроедение.

У сыроедов не хватает не только белка, железа, но и углеводов, всех витаминов группы В и многих микроэлементов, поэтому истощение организма проявляется в гораздо более тяжелой форме и может привести к летальному исходу».

Планирование беременности с помощью ЭКО

Врач-репродуктолог центра репродукции «Линия жизни» Анна Ильина подчеркнула, что в некоторых случаях диеты могут привести женщину, планирующую беременность, к серьезным проблемам:

«Если на программе ЭКО женщина употребляет недостаточно белка, это всегда риск гиперстимуляции на этапе проведения стимуляции яичников. Это связано с тем, что в сыворотке крови не хватает белка, и внутриклеточная жидкость выходит во внеклеточное пространство. Всем своим пациенткам (в том числе тем, кто придерживаются веганства или вегетарианства) мы рекомендуем употреблять белок – если не в пище, то из изолята белка».

Анна Ильина добавила, что при ЭКО нежелательна диета и для мужчин, так как ухудшается качество сперматозоидов – это снижает способность к оплодотворению яйцеклетки.

Беременность и отказ от продуктов животного происхождения

Акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко уверяет, что беременность – это не время для диет, тем более экстремальных:

«Питание беременной должно быть сбалансированным, от этого будет зависеть не только здоровье женщины, но и развитие будущего ребенка. Ни вегетарианцы, ни веганы, ни сыроеды не употребляют мясо, поэтому риск железодефицитной анемии у них гораздо выше. А это чревато невынашиванием беременности, плацентарной недостаточностью, нарушениями развития мозга у плода и развитием преэклампсии у матери.

Преэклампсия — это одно из наиболее опасных осложнений беременности, которое без медицинского вмешательства может привести к летальному исходу женщины и плода».

Анна Марченко добавила, что приверженцы всех трех диет в классическом варианте не употребляют рыбу и морепродукты:

«Это может привести к дефициту йода, что чревато развитием умственной неполноценности у будущего ребенка и нарушениями в работе щитовидной железы у матери и плода. Правда, у вегетарианцев есть направление песко-вегетарианство или пескетарианство, которое не исключает употребление рыбы и морепродуктов».

По словам акушера-гинеколога, веганы и сыроеды рискуют столкнуться с недостатком кальция, так как лучшими его источниками считаются молочные продукты:

«Недостаток кальция влияет как на костную систему матери, так и детскую. При его дефиците у плода могут наблюдаться различные пороки развития скелета, зубов. У женщин, которые испытывали недостаток кальция в период беременности, выше риск развития остеопороза».

Грудное вскармливание и диеты

Педиатр сети клиник РЖД-Медицина Ильмира Шарипова предупредила, что кормящая мать-вегетарианка должна отслеживать показатели анализов крови:

«Важное значение имеют витамин B12 (в районе 1000), общий белок (выше 75), железо (от 18 до 22), ферритин (не ниже веса тела, например, если женщина весит 60 кг, то ее ферритин должен быть не менее 60).

Если какие-то параметры не в норме, кормящей матери важно принимать витамины и минералы по назначению врача. А экстремальные диеты, как правило, всегда приводят к дефицитным состояниям.

Эволюционно так сложилось, что люди являются плотоядными, им необходимы незаменимые аминокислоты, которые можно получить только из животного белка. Иначе грудное молоко матери не будет перекрывать потребности растущего организма ребенка. Другое дело, если грудничка будут докармливать адаптированными смесями (они всегда на основе белка коровьего или козьего молока)».

Почему экстремальные диеты опасны в детстве

По словам Ильмиры Шариповой, серьезная проблема последователей веганства или вегетарианства – это анемия, то есть дефицит железа.

«Этот элемент содержится в растительной пище, однако хорошо усваивается только гемовое железо (красное мясо и субпродукты).

Анемия – это причина различных заболеваний у детей (особенно ОРВИ), синяков под глазами, слабости и даже задержки речевого и психического развития.

Дело в том, что без железа кровь не может переносить кислород, а без него страдает мозг. Часто дети с анемией не способны вовремя пойти в школу, так как в возрасте семи лет их развитие может соответствовать уровню пятилетнего ребенка».

Педиатр Юлианна Шабатура и нутрициолог Мария Меньшикова из «Теледоктор24» призвали родителей не подвергать своего ребенка опасностям сыроедения.

«Оно не только лишает необходимых для развития микроэлеменов, но и большое количество фруктов и овощей в рационе перегружает пищеварительную систему и приводит к развитию патологии желудочно-кишечного тракта», – предупредила Шабатура.

Меньшикова добавила, что, помимо замедления физического роста, психического и речевого развития, сыроедение грозит ребенку бактериями, вирусами и паразитами:

«Дети имеют слабую иммунную систему и могут быть восприимчивыми к инфекциям, вызванным патогенами, которые обычно уничтожаются при тепловой обработке пищи».





Какие добавки необходимы веганам и сыроедам

Елена Кочнева, онколог, нутрициолог компании Solgar вспомнила цитату Фридриха Энгельса «Жизнь есть способ существования белковых тел» и подчеркнула важность белка:

«Все белковые молекулы в нашем организме построены из аминокислот, восемь из них не синтезируются в нашем организме, а поступают только с пищей. Человек с веганским типом питания не может оставаться здоровым без дополнительной нутриентной поддержки. После консультации с врачом веганы на постоянной основе должны включать в рацион добавки эссенциальных аминокислот и добавки спируллины, так как она содержит все незаменимые аминокислоты)».

Также нутрициолог отметила, что веганам необходимо употреблять биологически активные добавки железа, витамина В12 и витамина D.

Особенное значение белок и витамин D имеет для подростков, которые нередко становятся приверженцами опасных диет. Педиатр Шарипова предупредила о риске серьезных гормональный нарушених:

«У девочек – задержки менструации, у мальчиков – развитие фигуры по женском типу, задержка роста и полового созревания из-за дефицита белка. Подростки, соблюдающие экстремальные диеты, имеют проблемы с памятью и чаще остальных проявляют агрессию.

Имеются исследования, которые доказали связь дефицита витамина D (меньше 10) с рисками депрессии и даже суицидальных мыслей. И особенно этому подвержены дети в подростковом возрасте».

Елена Кочнева отметила, что жирорастворимый витамин D участвует в работе 3% всех генов человека:

«Эндогенный витамин D севернее 33–40 градусов северной широты (вся территория РФ) почти не синтезируется в коже человека, основным его источником является пища животного происхождения. Значит, все веганы круглый год должны принимать этот витамин».

Могут ли экстремальные диеты матери влиять на гены детей

Антонина Акименко, врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас», сообщила, что на данный момент таких данных нет:

«Однако известно, что при вегетарианской или веганской диете матери (без приема специальных комплексов) у детей могут наблюдаться нарушения развития нервной системы, а также предрасположенность к диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям в более взрослом возрасте».

Также генетик Акименко вспомнила исследование, которое недавно вышло в журнале PLOS ONE:

«В нем сравнили ДНК более 300 000 человек. Среди них – 5324 вегетарианца, которые не ели мясо и мясные продукты по крайней мере год.

Ученые обнаружили 34 гена, которые могут играть роль в соблюдении строгой вегетарианской диеты, а также определили три гена, которые более тесно связаны с этим признаком.

Некоторые из этих генов связаны с липидным обменом в организме. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы обнаружить более точные взаимосвязи. Так некоторые ученые полагают, что не все люди, желающие стать вегетарианцами, способны на это и предполагают, что на это может повлиять генетика».

Что грозит родителям за привлечение детей к опасным диетам

Антон Лабазнов, управляющий партнер юридического бюро «Лабазнов и партнеры», считает, что принятие закона о запрете вегетарианства, веганства и сыроедства станет дополнительным стимулом для родителей более разумно относиться к питанию детей.

«Однако реализация запрета на вегетарианство и сыроедство для детей до 18 лет будет сопряжена с трудностями. Проверять питание у них дома трудно, а во многих случаях – совершенно невозможно», – уточнил эксперт.

Антон Лабазнов отметил, что независимо от принятия данного закона, в настоящее время принуждение детей к вегетарианству, веганству или сыроедению влечет для родителей риски привлечения к юридической ответственности:

«В частности такие деяния могут быть квалифицированы как неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 1 ст. 5.35 КоАП). В этом случае родители понесут ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей».

Самые серьезные правовые риски, по словам юриста, в этом смысле сопряжены с возможным применением статьи 156 УК РФ:

«Данная статья предусматривает уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Предоставление ребенку полноценного питания имеет отношение ко всем его жизненным процессам, в том числе к воспитанию.

В связи с этим целенаправленное ограничение родителями полноценного питания ребенка при наличии возможности предоставлять его в полном объеме суд вполне может расценить как неисполнение ими обязанностей по его воспитанию».