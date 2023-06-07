«Отцы полагают, что на 10 тысяч алиментов живет и ребенок, и бывшая жена, и ее любовник»

Как получить алименты от покинувшего Россию отца? Может ли родитель вместо денег выплачивать назначенную сумму продуктами и одеждой? С кого требовать средства на содержание ребенка, если его родители еще сами несовершеннолетние? На эти и другие вопросы об алиментах в интервью «Газете.Ru» ответила Виктория Бессонова, адвокат, основатель адвокатского кабинета Bona Fides.

– С какими вопросами по алиментам вы чаще всего сталкиваетесь в своей практике?

– Женщины чаще всего озабочены вопросом, как взыскать и как реально получить алименты. Еще они часто не могут определиться, стоит ли обращаться в суд, если отец ребенка обещал давать деньги, но исполняет обещанное как придется. Часто это женщины, которые были на полном содержании супруга, поэтому и после расставания они продолжают находиться в полной материальной зависимости. Они резонно боятся столкнуться с необходимостью выбивать долги и искать доходы, чтобы получить мизерные законные алименты.

Многие мужчины ищут возможности не платить алименты или необоснованно уменьшить их размер. Зачастую они полагают, что на 10 тысяч припеваючи живет и ребенок, и бывшая жена, и ее любовник. И если бывшая жена ставит в соцсетях фото с морского побережья, то несомненно, она вывезла любовника за счет полученных алиментов. Я не имею ни возможности, ни желания поддерживать иллюзии и помогать уклоняться от содержания собственных детей.

Общие дети всегда будут связывать бывших партнеров, и дети же окажутся главными жертвами конфликта. Я радуюсь, когда взрослые способны избежать судебных споров и договориться если не сами, то с помощью адвоката, медиатора или психолога. При этом я всегда рекомендую закрепить договоренности соглашением.

– Что делать, если отец покинул Россию и перестал платить алименты?

– В любом случае потребуется судебный акт. В остальном действия можно разделить на две большие группы: что можно сделать внутри России и что можно сделать в стране нового проживания должника.

Можно отнести приставам судебный приказ или исполнительный лист, сообщить последний известный адрес и сказать, что связи с должником вы не имеете.

Приставы вправе возбудить исполнительное производство по последнему известному адресу должника, информацию об адресе они вправе запросить в МВД. Затем осуществляется розыск счетов и имущества. Я настоятельно рекомендую следить за ходом исполнительного производства, писать заявления о розыске имущества должника и имущества, нажитого им в новом браке, о временном ограничении на выезд должника из России, об ограничении права управления транспортными средствами, о расчете задолженности по алиментам.

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Вы вправе написать заявление об объявлении должника в исполнительный розыск (ст. 65 Закона об исполнительном производстве).

В моей практике были дела, в которых наличие исполнительного розыска, долг по алиментам и отсутствие должника в стране приводили к быстрому лишению родительских прав, что не снимает обязанности по уплате алиментов.

При получении информации о выезде должника из России, приставы вправе обратиться за правовой помощью в страны, с которыми есть соответствующий договор. Список иностранных государств и объем предоставляемой правовой помощи представлен на официальном сайте ФССП.

При этом нужно учесть, что с 28 июня для России вступает в силу Конвенция 2002 года, подписанная в Кишиневе. Она заменяет использовавшуюся ранее аналогичную Минскую Конвенцию 2002 года и будет регулировать отношения между Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Если должник выехал за пределы России, у него нет имущества в России, возможно, потребуется исполнение судебного акта за рубежом. Механика исполнения будет зависеть от конкретного государства.

– Можно ли подать на алименты, если отец ребенка еще сам несовершеннолетний (на него или на его родителей)?

– У ситуации очень много нюансов. Закон предоставляет несовершеннолетним родителям право реализовывать родительские права с 16-летнего возраста, но ничего не говорит об их обязанностях по отношению к ребенку (ст. 62 СК РФ).

Если родителям меньше 16 лет, их ребенку назначается временный опекун. Предполагается, что они совместно воспитывают ребенка. Обычно это бабушка или дедушка новорожденного, проживающие совместно с ним.

Самый простой случай для взыскания алиментов, когда несовершеннолетний отец женат или официально зарабатывает. Алименты можно будет потребовать в обычном порядке.

В других ситуациях предъявлять требование нужно будет родителям отца – бабушке и дедушке новорожденного (ст. 94 СК РФ) или совершеннолетним трудоспособным братьям и сестрам (ст. 93 СК РФ).

Еще бывают случаи, когда мать ребенка несовершеннолетняя, при этом не работает и не замужем, а отец официально не известен. В этой ситуации алименты можно взыскать с родителей матери. Например, бабушка новорожденного может быть назначена его опекуном и имеет право взыскать дополнительные алименты со своего бывшего мужа – дедушки новорожденного.

– Можно ли заплатить алименты не деньгами, а продуктами и одеждой? Например, некоторые мужчины сомневаются в том, что их алименты тратятся на ребенка.

– Закон позволяет очень многое, но чаще тем, кто умеет договариваться. Можно заключить нотариальное соглашение и по взаимному согласию определить практически любой порядок уплаты алиментов. Можно даже закрепить обязанность матери отчитываться о тратах, хотя установить реальную ответственность за нарушение этого порядка будет затруднительно.

– А вместо денег можно заплатить алименты недвижимостью и какой?

– Можно заключить нотариальное соглашение и передать в счет уплаты алиментов сразу всю сумму или недвижимость (или долю в ней). Можно закрыть любой период времени.

Расчет делается на основе размера алиментов, который полагается ребенку по закону в долях к доходу должника. Это минимальная сумма на данный момент. Увеличить можно, уменьшить нельзя. При этом если доход родителя увеличится до достижения ребенком 18 лет, то значит, что увеличится и размер алиментов, которые он должен был бы платить. Значит, суд может довзыскать разницу.

– Теоретически возможно ли в России подать на алименты на донора яйцеклетки или сперматозоида?

– Анонимное донорство исключает взыскание алиментов, поскольку исключает установление родительских прав и обязанностей, независимо того, известен донор или нет (ст. 51 СК РФ, п.32 Постановления Пленума ВС РФ от 16.05.2017 №16).

Если тайна донорства будет нарушена, мать узнает о биологическом отце, то они оба попадут в судебный процесс, в котором отец должен будет доказать, что зачатие произошло с использованием анонимного генетического материала.

В случае суррогатного материнства можно быть записанными родителями ребенка – в основном с согласия суррогатной матери. В таком случае они примут на себя обязанности родителей, включая алиментные обязательства (ст. 51 СК РФ).

– В каких случаях алименты положены ребенку старше 18 лет?

– Алименты положены совершеннолетнему ребенку, если он является инвалидом. Суд будет оценивать ситуацию комплексно, с учетом государственных пособий и возможностей родителей уплачивать алименты.

В случае экстраординарных ситуаций родителей могут обязать нести дополнительные расходы (ст. 86 СК РФ). Например, для социальной адаптации и интеграции ребенка в общество.

– Может ли россиянин по закону перестать платить алименты ребенку до достижения им 18 лет?

– Конечно! Достаточно забрать ребенка и проживать с ним отдельно от второго родителя. Этот расклад позволяет не только перестать платить алименты, но даже взыскать алименты с бывшего партнера.

Еще возможная ситуация – если вместо плательщика алиментов у ребенка появится новый официальный родитель, а плательщик не будет настаивать на сохранении отношений и родительских прав. Необходимо именно усыновление или удочерение, утрата родительских прав сама по себе не освобождает от уплаты алиментов.

Также закон освобождает от уплаты алиментов в случае приобретения ребенком полной дееспособности или эмансипации (ст. 13 СК РФ, ст. 37 ГПК РФ, ст. 21, 27 ГК РФ). Проще говоря, если ребенок в возрасте от 16 до 18 лет вступит в брак или начнет официально работать.

Также Семейный кодекс РФ дает возможность освободиться от алиментов или снизить их размер независимо от возраста получателя (ст. 119 СК РФ). Но для реализации такой возможности потребуются какие-то экстраисключительные обстоятельства. Например, абсолютная нищета должника-инвалида 1 группы.

– В каких случаях на алименты может претендовать не только дети, но и бывшие жены?

– Чаще всего жены и бывшие жены требуют алименты на себя в течение беременности и трех лет после рождения общего ребенка (ст. 89, 90 СК РФ). В таких случаях алименты взыскиваются в твердой денежной сумме и подлежат индексации пропорционально прожиточному минимуму. Размер алиментов, как правило, не превышает одного прожиточного минимума для взрослого трудоспособного населения. В 2023 году он составляет 15 669 рублей в целом по РФ и может немного отличаться в зависимости от региона.

Любой из супругов может взыскать алименты, если действительно нуждается в них, а также при наличии хотя бы одного из обстоятельств (ст. 89, 90 СК РФ):

– он ухаживает за общим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

– он ухаживает за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы, независимо от возраста ребенка;

– он является нетрудоспособным и при этом брак не расторгнут;

– он стал нетрудоспособным в период брака или в течение года после расторжения брака;

– он долго был в браке с партнером и достиг пенсионного возраста в течение 5 лет со дня расторжения брака.

Эти ситуации рассматриваются судом только в исковом производстве, чтобы дать возможность каждой из сторон доказать уровень своего благополучия, состояние здоровья и все важные для дела обстоятельства.

– Можно ли взыскать алименты, если бывший партнер сменил пол?

– Смена пола не влияет на алиментные обязательства. Базовое условие – происхождение детей от конкретных родителей, что подтверждается актовой записью о государственной регистрации рождения (ст. 108 СК РФ).

– Что будет с алиментами после смерти должника?

– Обязанность по уплате алиментов прекратится со смертью должника. Но накопившийся долг не спишется. Долг будет погашен за счет наследственной массы, если от умершего останется хоть какое-то имущество.

– Можно ли списать долг по алиментам через банкротство гражданина?

– К счастью, это невозможно.

– Можно ли отказаться от ребенка и перестать платить алименты?

– Ни отказ, ни лишение родительских прав не освобождают от уплаты алиментов. Зато неуплата алиментов может привести и к уголовной ответственности, и к лишению родительских прав.

– Можно ли получить обратно алименты, если окажется, что ребенок рожден от другого мужчины?

– Нет, но обязанность по уплате алиментов прекратится с решением суда.

– Если мать еще в роддоме решила отказаться от новорожденного, она должна будет платить алименты на него государству?

– Вслед за отказом от новорожденного последует судебное разбирательство о лишении родителей родительских прав. В решении суда и на мать, и на отца (если они установлены) будет возложена обязанность уплачивать алименты. Обязанность платить алименты прекратится, если ребенок будет усыновлен.