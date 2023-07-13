От частой смены сексуальных партнеров до изнуряющего спорта: что приводит к бесплодию

Большинство россиян знают, что нездоровый образ жизни негативно влияет на течение беременности и возможность рождения здорового ребенка. Однако мало кто задумывается, что вредные привычки способны вызывать нарушения в репродуктивной системе женщин и приводить к бесплодию. О том, какие ошибки грозят россиянкам снижением фертильности, «Газете.Ru» рассказала гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Елена Кавтеладзе.

Что такое бесплодие

О бесплодии говорят, если беременность (при условии активной половой жизни без использования средств контрацепции) не наступает на протяжении 12 и более месяцев. Для пар старше 35 лет этот период составляет всего полгода, так как репродуктивный потенциал в таком возрасте ограничен, и врачи рекомендуют не терять время – начинать лечение или прибегать к помощи репродуктивных технологий.

Согласно статистическим данным, проблема бесплодия затрагивает до 190 миллионов человек по всему миру.

Медицинская помощь пациентам с репродуктивной дисфункцией предполагает профилактику, диагностику и лечение. Предупредить развитие бесплодия можно за счет снижения или исключения влияния различных привычек на репродуктивную систему женщин.

Нарушение пищевого поведения

Как избыток, так и недостаток веса способны негативно влиять на фертильность. Для того, чтобы понять, есть ли проблемы, необходимо рассчитать свой индекс массы тела (ИМТ). Поможет в этом специальный калькулятор (его можно найти в интернете). Необходимо ввести показатели своего роста и веса, после чего программа рассчитает ИМТ.

Нормой считаются значения в интервале от 18,5 до 24,9. Все, что ниже, относится к дефициту веса. Показатели от 25 и более свидетельствуют об избыточной массе тела и ожирении.

Увеличение веса приводит к метаболическим нарушениям, гормональной дисфункции и ановуляции (состоянию, когда яйцеклетка не созревает). Но есть и другие особенности питания, которые провоцируют бесплодие.

Например, женщины, которые слишком пристально следят за своим весом, могут исключать определенные продукты из своего рациона и получать недостаточное количество необходимых организму веществ. В крайних случаях доходит до анорексии или булимии. При этом у женщины нарушается менструальный цикл, возникают ановуляция и бесплодие. Пока пациентка не наберет свой исходный вес, данная проблема может сохраняться.

Важно понимать, что одной из важных функций жировых клеток является производство и синтез гормонов. Например, если у женщины слишком мало жира, ее тело не будет продуцировать достаточное количество гормона эстрогена. Как следствие, репродуктивная система не сможет функционировать должным образом.

close 100% Елена Кавтеладзе, гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Личный архив

Курение

Курение относится к наиболее распространенным вредным привычкам, негативно влияющим на здоровье человека. При этом пассивные курильщики также входят в группу риска.

С сигаретами связан повышенный риск женского бесплодия. Шансы на успешное зачатие у курящих женщин на 25% ниже.

Никотин проникает во все органы и ткани, изменяя кислотность различных сред и препятствуя оплодотворению. Всем хорошо известен факт негативного влияния курения на сердечно-сосудистую систему. Но это влияние системное! Кровоснабжение репродуктивных органов также нарушается. Как следствие, снижаются показатели овариального резерва (то есть запас яйцеклеток) и ухудшается кровоток в матке, что препятствует имплантации эмбриона.

В настоящее время популярность набирают электронные сигареты и вейпы, но, к сожалению, они немногим лучше обычных сигарет.

Пристрастие к алкоголю

Обычно женщины, злоупотребляющие спиртными напитками, выглядят старше, так как в организме запускаются процессы старения во всех органах и системах. Снижается сексуальное влечение, нарушается продукция половых гормонов. Как следствие, возрастает риск развития эндокринного бесплодия.

Изнуряющая физическая активность

Физическая активность полезна, однако все хорошо в меру. Изнурительные тренировки могут приводить к ановуляции и недостаточной продукции прогестерона – гормона, который необходим для нормального течения беременности.

При выраженных физических нагрузках повышается выработка пролактина (один из гормонов, выделяемых гипофизом. — «Газета.Ru»), что может вызывать эндокринное бесплодие.

Незащищенные половые акты

Частая смена партнеров или незащищенные половые акты могут обернуться серьезными проблемами в будущем. Угрозу представляют инфекции, передающиеся половым путем, в том числе гонорея и хламидиоз.

Восходящая инфекция (распространяется от расположенных анатомически ниже органов мочевыделительной системы к вышерасположенным. — «Газета.Ru») приводит к воспалению тазовых органов, поражению маточных труб и полости матки, что влечет за собой бесплодие.

Важно понимать, что далеко не всегда у женщины может быть яркая клиническая картина – часто болезнь протекает бессимптомно, однако влечет за собой тяжелые последствия.

Чтобы минимизировать риск заражения, рекомендуется:

• вступать в сексуальные отношения только с одним партнером или сократить их число;

• всегда использовать презервативы;

• совместно с новым партнером сдавать необходимые анализы.

Одежда не по погоде

К активации условно-патогенной микрофлоры и развитию воспалительного процесса может привести обычное переохлаждение. Эта информация будет полезна женщинам, которые любят зимой легко одеваться.

Важно всегда выбирать одежду по сезону, чтобы не мерзнуть. Верхняя одежда не должна быть облегающей, а обувь – тесной. Это позволяет создать прослойку воздуха, согревающую тело. Перед прогулкой или поездкой старайтесь поесть, чтобы дать организму необходимые ресурсы для поддержания оптимальной температуры тела.

Привычка переживать по пустякам

Есть такое понятие, как психогенное бесплодие – оно зависит от эмоционального состояния. Нервное напряжение может влиять на менструальный цикл и гормональный фон.

Переживать по пустякам тоже вредно. Для женщин, имеющих привычку волноваться из-за любой мелочи и постоянно накручивать себя, данная проблема является особенно актуальной.

Отсутствие полноценного сна

Сон является важной составляющей нормального функционирования всех органов и систем в организме.

Выработка гормонов определена биологическими часами и имеет циклический характер.

Значение имеют продолжительность сна и правильный режим дня. Если женщина регулярно поздно ложиться спать, возможно развитие гормональных нарушений, которые приводят к бесплодию.