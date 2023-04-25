Как прекратить лактацию: советы и рекомендации

О том, как правильно завершить грудное вскармливание и отлучить ребенка от груди, «Газете.Ru» рассказали консультант по грудному вскармливанию клиники DocDeti Екатерина Локшина и врач-маммолог клиники Remedi Мария Иванюк.

Что такое прекращение лактации

По словам Екатерины Локшиной, «прекращение лактации» – выражение, описывающее физиологический процесс завершения выделения молока в груди. В этом процессе не обязательно должен участвовать ребенок, поскольку лактация – это именно секреция молока, и она не равна грудному вскармливанию.

Консультант по грудному вскармливанию напомнила, что первый этап лактации запускается самостоятельно во время беременности, когда у женщины в груди образуется молозиво. Следующий этап запускается после отделения плаценты и оболочек от стенок матки и изгнания отслоившегося последа из половых путей — после рождения ребенка (когда молоко меняет свой состав и его становится больше по объему). Если на этом этапе лактацию не поддерживать прикладыванием к груди ребенка или сцеживанием молока, она постепенно прекратится.

«Само же грудное вскармливание – процесс, в котором участвуют мама и ребенок. Малыш прикладывается к груди, взаимодействует с мамой на разных уровнях, вызывая у нее различные гормональные реакции, сопровождающие процесс выделения молока (лактации). То есть грудное вскармливание – это не только питание ребенка, но и целый пласт отношений внутри диады «мать – дитя», – объяснила консультант по грудному вскармливанию.

Она добавила, что примерно до шести месяцев грудное молоко является единственной пищей, подходящей младенцам, а далее дети осваивают другие продукты питания, постепенно приучаясь к еде с общего стола.

Грудное молоко сопровождает их в этом, долгое время оставаясь источником витаминов и минералов благодаря своей высокой биодоступности.

«Со временем ребенок проявляет все больше интереса к другим продуктам питания и к окружающему миру, все меньше нуждаясь в тесном физическом контакте с мамой. Он высасывает все меньше молока из груди, и грудь, подстраиваясь под этот запрос, сокращает выработку молока. Постепенно молока становится все меньше и меньше, пока в один из дней малыш совсем перестает прикладываться к груди. Для тела это сигнал, что молоко больше не нужно, и его секреция прекращается. Так происходит самоотлучение ребенка от груди, процесс, одинаковый у всех млекопитающих», – объяснила Локшина.

Каковы основные причины прекращения лактации

Локшина напомнила, что понятия «лактация» и «грудное вскармливание» отличаются.

«Прекращение лактации – это прекращение выработки молока. Может ли лактация «прекратиться» в один момент? Как правило, нет.

Если мы говорим о первых этапах лактации, стадиях лактогенеза, то нарушения процесса выработки молозива в груди у беременной или только что родившей женщины обусловлены состоянием здоровья или анатомическими особенностями у матери.

Если таких проблем у женщины нет и все стадии лактогенеза запущены удачно, дальнейшая выработка молока будет зависеть только от внешних факторов, а именно – от того, насколько часто и регулярно из груди убирается молоко», – объяснила консультант по грудному вскармливанию.

По словам Локшиной, в идеале это делает сам ребенок, поэтому важно давать ему возможность быть у груди так часто и так долго, как ему требуется. Но иногда у детей бывают трудности с сосанием груди, они высасывают слишком мало молока, и грудь подстраивается под этот запрос и сокращает выработку молока.

«Влиять на количество молока может и мама, регулируя то, как часто она прикладывает ребенка к груди. Таким образом женщина может регулировать, как долго она кормит грудью. Правило всегда одно и то же: забираем меньше молока из груди – производство молока будет сокращаться», – прокомментировала специалист.

Как правильно отлучать ребенка и стоит ли практиковать использование специальных медикаментов

«Если сокращать кормления плавно, давая груди привыкнуть к тому, что из нее забирают меньше молока, то никаких неприятных ощущений в молочных железах возникать не будет вплоть до полного прекращения выработки молока. Как правило, большинству женщин подходит режим «минус одно кормление в 2-3 дня», но самым правильным будет ориентироваться на собственные ощущения в груди», – рассказала Локшина.

Она добавила, что применение лекарственных препаратов при отлучении ребенка от груди необязательно, а их эффективность при уже устоявшейся лактации невысокая.

«На ранних этапах лактации, а именно в первый день после родов, применение препарата каберголина прекращает дальнейшую выработку молока и последующие изменения в груди. К этой тактике прибегают женщины, не планирующие кормить грудью после родов, и восстанавливать лактацию после этого вида терапии довольно сложно, поэтому решение должно быть взвешенным», – предупредила специалист.

Какие симптомы могут возникнуть при прекращении лактации и как с ними справиться

«Если грудь переполняется, болит, у матери повышается температура, значит темп отлучения взят слишком быстрый и нужно замедлиться.

Для облегчения этих симптомов рекомендуется специальный лимфодренажный массаж груди и прикладывание холода (это могут быть холодные компрессы или просто что-то холодное, например, замороженные овощи через ткань). Некоторые медицинские учреждения предлагают ультразвуковую терапию для улучшения ощущений в груди», – рассказала специалист.

Она добавила, что если переполнение груди слишком сильное, появилось покраснение, сильный отек и боль, лучше всего будет сцедить молоко или дать грудь ребенку, на какое-то время остановить процесс отлучения от груди, пока состояние не улучшится, и далее действовать более плавно.

Какие меры предосторожности помогут избежать осложнений при прекращении лактации

«Если сокращать кормления слишком быстро, это может привести к довольно неприятным последствиям, в том числе к застою молока и воспалению груди, маститу. Чтобы этого не происходило, кормления нужно убирать максимально плавно, по одному в несколько дней, чтобы грудь успевала адаптироваться к уменьшенному запросу», – порекомендовала Локшина.

Какие советы помогут сделать процесс прекращения лактации более комфортным и безболезненным

Специалист объяснила, что не стоит бинтовать и перетягивать грудь в надежде, что это каким-то образом прекратит выработку молока. Такой метод нарушает кровообращение, не избавляет от боли и неприятных ощущений и может приводить к осложнениям.

«Есть и еще один важный аспект в прекращении грудного вскармливания: это его второй участник, ребенок. Если мама решает не дожидаться самостоятельного отлучения ребенка от груди, а начинает процесс раньше, то будет правильным позаботиться о комфорте малыша, чтобы отлучение не стало стрессовым событием для него.

Выделите достаточно времени на отлучение от груди, давайте ребенку время привыкнуть к новым обстоятельствам, не отлучайте его от груди резко и не оставляйте его без вас на несколько дней, если до этого вы никогда не расставались», – сообщила консультант по грудному вскармливанию.

Она добавила, что отлучение можно провести мягко и без слез, а методы «шоковой терапии» вроде «намазать соски зеленкой или горчицей» болезненны для психики ребенка, тогда как процесс грудного вскармливания слишком ценен и важен, чтобы завершать его на такой ноте.

Когда нужна помощь врача для прекращения лактации

Врач-маммолог Мария Иванюк добавила, что даже после завершения лактации молоко может выделяться еще некоторое время.

«При отсутствии выраженного дискомфорта необходимо воздержаться от активного сцеживания или использования молокоотсоса. Если вам нужно резко прекратить грудное вскармливание, допускается слегка подсцеживаться до облегчения.

Для снятия отека можно прикладывать к груди охлажденные в холодильнике листы капусты – это старый проверенный способ, который действительно работает», – рассказала врач.

Она сообщила, что если требуется резкое прекращение лактации (например, при полном отказе от грудного вскармливания и переходе на смеси по объективным причинам), рекомендована консультация врача – маммолога или гинеколога, который посоветует лекарственные препараты для завершения процесса без осложнений.

«Если в процессе самостоятельного завершения грудного вскармливания вы почувствовали выраженный дискомфорт, боль, покраснение, распирание молочных желез – стоит немедленно обратиться к специалисту. Перетягивать грудь и самостоятельно назначать себе лекарственные препараты категорически нельзя», – подытожила врач.