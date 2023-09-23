Коклюш: чем заболевание опасно для детей и как от него защититься

Коклюш – опасное инфекционное заболевание, от которого чаще всего страдают дети. Инфекционист и педиатр рассказали «Газете.Ru» о путях заражения инфекцией, симптомах заболевания, диагностике, возможных осложнениях и лечении коклюша у ребенка.

Что такое коклюш и как им заражаются

Как объяснил Евгений Шаповалов, инфекционист, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, коклюш – это острое инфекционное заболевание, поражающее слизистые оболочки верхних дыхательных путей (бронхов и гортани):

«Для непривитых людей инфекция очень заразна, а процесс восстановления после болезни занимает от двух до шести месяцев. Заразиться инфекцией могут люди всех возрастов, но чаще болеют дети. Тяжелее всего заболевание протекает у грудничков – детей первого года жизни».

По словам инфекциониста, основным возбудителем коклюша является бактерия Bordetella pertussis, но помимо нее существует еще и бактерия Bordetella parapertussis, которая вызывает паракоклюш – более легкую форму инфекции (он менее заразен и в отличие от обычного коклюша не вызывает эпидемий).

«Коклюш – круглогодичное заболевание, хотя пик его активности обычно приходится на осенне-зимний период. Передается коклюш воздушно-капельным путем (при контакте с больным коклюшем). Источником заражения становятся не только пациенты с явными признаками болезни, но и те, кто переносит инфекцию в стертой и бессимптомной форме», – сообщил Евгений Шаповалов.

Инфекционист отметил, что инкубационный период при коклюше у детей и взрослых занимает до 21 дня, но в среднем он длится от 3 до 14 дней: «За это время бактерии успевают поразить ткани гортани и бронхов, добраться до легких и начать выделять опасные токсины».

Симптомы коклюша у детей

Екатерина Морозова, старший врач-педиатр ОАО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) рассказала, что самые первые симптомы коклюша (коклюшный кашель) у детей обычно появляются через семь-десять дней после заражения, хотя инкубационный период иногда может продолжаться до 21 дня.

«Первоначально дети могут испытывать слабость, насморк, легкую боль в горле и слабый кашель, который постепенно прогрессирует», – уточнила педиатр.

Инфекционист Шаповалов предупредил, что первые симптомы сложно отличить от других инфекций дыхательных путей:

«Это насморк, незначительное повышение температуры и легкий кашель. Ребенок начинает хуже спать, теряет аппетит, становится раздражительным. Но в дальнейшем кашель приобретает навязчивый характер, увеличивается число приступов, которые могут заканчиваться рвотой и репризом – глубоким свистящим звуком после серии кашлевых движений».

Педиатр Екатерина Морозова объяснила, что пик заболевания коклюшем обычно наблюдается через одну-две недели после начала первых симптомов:

«В этот период кашель становится более интенсивным и характеризуется серией или приступами кашля без возможности нормального вдоха воздуха между ними. Приступы кашля могут завершаться типичным затрудненным и шумным вдохом, который похож на свист».

По словам педиатра, поздние симптомы коклюша у детей могут наблюдаться в течение нескольких недель или даже месяцев после начала заболевания:

«На завершающей стадии болезни кашель постепенно ослабевает и уменьшается в частоте, но все еще приступы кашля могут периодически возникать. Отек и воспаление дыхательных путей постепенно уменьшаются».

Диагностика коклюша у детей

Педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева рассказала, что коклюш диагностируется сбором жалоб, осмотром ребенка, лабораторными исследованиями (мазки, общий анализ крови):

«Основной жалобой родителей является сухой навязчивый кашель у детей, который нередко заканчивается рвотой с отхождением стекловидной мокроты. Для коклюша характерна повышенная температура тела и заложенность носа. На осмотре доктор может увидеть на кожных покровах ребенка экхимозы (мелкие кровоизлияния), которые появляются из-за чрезмерного напряжения во время приступа кашля – это приводит к повреждению капилляров. Основная локализация – на лице. Нередко встречается повреждение уздечки языка (надрыв), который появляется из-за ее травмирования о зубы во время приступа кашля».

Что касается лабораторных исследований, то педиатр отметила, что для диагностики коклюша может быть выполнено бактериологическое исследование мазка из носоглотки на наличие бактерии Bordetella pertussis, вызывающей коклюш.

«Существуют также специальные диагностические тесты, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР), которые могут быть использованы для обнаружения наличия ДНК бактерии Bordetella pertussis. Рентгенография грудной клетки может быть проведена для исключения других возможных причин кашля и оценки состояния легких», – уточнила Мария Воротынцева.

По словам детских врачей, состояние здоровья поможет оценить общий анализ крови, специалисты могут назначать и дополнительные исследования в зависимости от каждого конкретного случая.

Возможные осложнения коклюша у детей

Педиатр детской клиники Мария Воротынцева предупредила, что осложнения коклюша могут быть серьезными (особенно у детей раннего возраста):

«Возможны бактериальные осложнения, такие как бронхит, пневмония, плеврит, отит. В редких случаях длительные приступы кашля могут вызвать повреждение мозга из-за недостатка кислорода. Также есть минимальный риск внутричерепных кровоизлияний из-за повышенного давления в головном мозге во время приступа кашля. Важно помнить, что коклюш может привести к остановке дыхания у младенцев (детей первого года жизни) – особенно у тех, у кого имеются другие заболевания дыхательной системы».

Детский доктор добавила, что длительный и интенсивный приступ кашля может вызвать потерю сознания у детей, а при тяжелом течении болезни у ребенка может развиться такое неприятное осложнение, как грыжа и выпадение прямой кишки из-за сильного напряжения во время приступа кашля.

Инфекционист Евгений Шаповалов почеркнул, что коварство коклюша в том, что его бактерии выделяют токсин, который вмешивается в работу центральной нервной системы и всего организма:

«Патогены затрагивают расположенные в дыхательных путях волокна блуждающего нерва и посылают сигналы в кашлевый центр мозга. Проблема в том, что с кашлевым центром в мозгу соседствуют дыхательный, пищеварительный и сосудодвигательный центры. Таким образом инфекция влияет на работу других систем организма. В результате у ребенка развиваются спазмы сосудов и бронхов, повышается кровяное давление, появляется рвота. В отдельных случаях возможны остановки дыхания, кровоизлияния в склеру, судороги, гипоксия – кислородная недостаточность.

К наиболее опасным осложнениям коклюша относят панбронхит – тотальное воспаление всех отделов бронхов, пневмонию, ателектаз – «сдувание» части легкого. Эти состояния имеют негативные последствия для организма ребенка, и способны влиять на его здоровье даже во взрослом возрасте».

Доктор добавил, что наиболее тяжело заболевание протекает у детей в возрасте до трех лет: «Оно сопровождается судорогами и остановками дыхания – апноэ. Приступы апноэ могут длится от нескольких секунд до 1-2 минут».

Лечение коклюша у детей

Евгений Шаповалов заверил, что зараженного ребенка необходимо изолировать, чтобы он не заражал других детей и взрослых:

«По правилам, изоляция длится 25 дней с момента начала заболевания. Тяжелые формы коклюша с поражением нервной системы и воспалением легких требует госпитализации. Детей младше года в стационар помещают обязательно, чтобы не допустить риска серьезных осложнений».

Педиатр Мария Воротынцева прокомментировала особенности лечения коклюша у детей:

«При своевременном начале лечения антибиотиками можно снизить тяжесть и продолжительность болезни. Обычно назначаются антибиотики группы макролидов. Для облегчения симптомов коклюша у детей возможно применение противокашлевых препаратов центрального действия (для снижения частоты и силы кашля). Вопрос о госпитализации решается индивидуально по каждому случаю: это зависит от тяжести течения болезни у пациента, его возраста, возможности осуществлять уход за ним дома и множества других критериев. Главное – как можно быстрее обратиться к специалисту, и врач назначит необходимое лечение и даст рекомендации».

Детский доктор отметила, что детям с коклюшем рекомендуется пить больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Также, по словам Воротынцевой, помочь смягчить кашель способен влажный воздух: «Использование увлажнителя или просто пребывание в ванной комнате с включенным горячим душем может помочь увлажнить слизистые оболочки и облегчить кашель».

Профилактика коклюша: вакцинация

Инфекционист Евгений Шаповалов рассказал, что в первом полугодии жизни ребенок может быть защищен от коклюша благодаря материнским антителам, если мать когда-то перенесла эту инфекцию:

«Первую вакцинацию от коклюша в России проводят в три месяца, это делается в три этапа с интервалом в 45 суток. Однократную ревакцинацию – не позже трех лет, обычно в 1,5–2 года. Со временем, как и после любой вакцины, иммунитет к заболеванию снижается. Поэтому в некоторых регионах России (в том числе, в Москве) начали переходить на проведение повторной ревакцинации в 4–6 лет и 11–15 лет. Вакцинированные дети переносят коклюш проще – без приступов кашля, пневмонии и проблем с остановками дыхания. Вакцина не дает 100-процентной гарантии защиты, но по статистике работает в 75% случаев. При этом, даже если заражение произойдет, прививка защитит ребенка от тяжелого течения болезни и осложнений».