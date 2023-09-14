Корь: симптомы у детей и возможные осложнения от вируса

По словам российских врачей, возбудитель кори – очень заразный вирус, симптомы которого могут быть неочевидными для неопытных родителей. Врачи рассказали «Газете.Ru», сколько длится инкубационный период, на какой день после контакта с больным корью появляются первые симптомы и как их не спутать с сезонными вирусами, как проходит лечение у детей, какие осложнения может дать инфекция и как обеспечить своему ребенку защиту от нее.

Возбудитель кори – очень заразный вирус

По словам Владимира Неронова, врача-инфекциониста и гастроэнтеролога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, а также через вещи и пищу:

«Болеют корью и взрослые, и дети. Вирус обладает высокой «летучестью»: после кашля, чихания и даже разговора он может длительное время сохраняться в воздухе, подниматься по вентиляции и инфицировать людей на значительном удалении от источника инфекции. Вирус кори чрезвычайно контагиозен (заразен), это один из самых заразных вирусов на планете. Один инфицированный успевает заразить 10-15 человек. Возможен и контактный путь передачи – опосредованно через предметы, которые были инфицированы больным человеком».

Через сколько дней после контакта с больным корью появляются симптомы

Как рассказал инфекционист, восприимчивость к вирусу кори у детей и взрослых очень высокая: из числа неболевших ранее и невакцинированных заболевание развивается у 95% процентов инфицированных.

«Инкубационный период составляет от семи до 21 дня после инфицирования (после контакта с больным корью), как правило – 10-15 дней. А за три-пять дней до появления первых признаков заболевания инфицированный человек становится источником инфекции», – предупредил Владимир Неронов.

Педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева сообщила, что корь у детей и взрослых протекает в несколько этапов:

«Инкубационный период длится одну-две недели с момента заражения, после чего появляются симптомы. Типичное течение заболевания происходит с последовательной сменой трех стадий: 1. катаральные симптомы – заложенность носа, насморк, конъюнктивит, боль в горле. 2. появление высыпаний на коже. 3. стихание интоксикации (можно сказать, что это этап выздоровления).

Первые симптомы кори у детей

Многие родители думают, что корь сопровождается сыпью на коже едва ли не с первого дня контакта с больным корью, однако это заблуждение.

Педиатр Мария Воротынцева описала самые первые симптомы кори у детей:

«Повышенная температура тела и общая активная интоксикация. Ребенок жалуется на головную боль, озноб, слабость, светобоязнь. На фоне этого этапа появляется сухой кашель, заложенность носа с активными (порою даже гнойными) выделениями. И при конъюнктивите, когда у ребенка отекают глаза, также могут быть гнойные выделения и светобоязнь. У детей более выражена гиперемия зева (красное горло). И еще признак – одутловатость лица, небольшая отечность».

Существует риск, что симптомы кори у детей родители могут принять за сезонный вирус, который многие называют простудой. Однако инфекционист Неронов отметил, что вирус кори может выдать себя уже в первые дни, так как заболевание имеет бурный дебют:

«В течении первых трех-четырех дней его достаточно трудно отличить от других инфекционных заболеваний с «гриппоподобным началом». Однако при коревой инфекции в полости рта появляются специфические форменные элементы – пятна Филатова-Коплика (белесоватые точки с красноватой окантовкой)»

По словам педиатра Воротынцевой, у детей характерные высыпания на слизистой оболочке щек и даже на деснах могут появиться на третий-пятый день: «Это сыпь в виде манной крупы – то есть маленькие белые пятнышки, как будто манка прилипла. Это и есть признаки, характерные для кори, по которым можно заподозрить болезнь и уже обратиться к врачу»

Что касается высокой температуры тела, то детский врач объяснила, что первые дни (примерно три-четыре дня) у ребенка умеренная интоксикация, и повышение температуры возможно до 38-38,5:

«Дальше перед появлением высыпаний на коже температура снижается, а потом опять дает высокий скачок вплоть до 39-40 градусов – как раз, когда болезнь у ребенка начинает сопровождаться сыпью на коже».

Период высыпаний на коже

По словам врачей, возбудитель кори провоцирует высыпания на коже на третий-пятый день. Некоторые неопытные родители могут решить, что это аллергические реакции, однако отличия существенные: помимо высокой температуры тела и пятен на слизистой оболочке щек, вирус кори может проявить себя определенной последовательностью высыпаний.

Педиатр Воротынцева подчеркнула, что появление высыпаний на коже ребенка имеет определенную последовательность:

«В первые сутки после повторного подъема температуры, как правило, сыпь появляется на голове, за ушами и на лице. Вторые сутки – это уже плечи, руки. Третьи сутки – ребенок покрывается сыпью полностью. Но к тому моменту, как он покрылся уже полностью, на третьи сутки на голове и лице эта сыпь уже начинает бледнеть. Это и есть характерные для кори крупные красные пятна, склонные к слиянию».

Инфекционист добавил, что сыпь постепенно меняет цвет – на медно-бронзовый, а через семь-десять дней начинает сходить в том же порядке – сначала с головы, а в последнюю очередь с нижних конечностей.

Покажут ли анализы крови и мочи присутствие коревой инфекции в организме

Мария Воротынцева сообщила, что обычно назначается именно общий анализ крови:

«Общий анализ мочи не дает нам стопроцентного ответа – корь это или нет. В общем анализе крови будут характерные изменения. Это снижение количества лейкоцитов, повышение лимфоцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Это свидетельствует о том, что это вирусная инфекция, которой корь и является. А если мы хотим дифференцировать вирус, то необходимо провести серологическое исследование на lg к вирусу кори (специфические антитела). Доктор точно сориентирует, что нужно сделать».

Лечение кори у детей

Инфекционист Неронов сообщил, что специфической противовирусной терапии коревой инфекции в настоящий момент нет: «Используются препараты симптоматического свойства, жаропонижающие при высокой температуре тела, десенсибилизирующие (противоаллергические), противокашлевые и так далее. Во взрослом возрасте заболевание протекает в более тяжелой форме, которую нередко необходимо лечить в условиях стационара».

На вопрос «Как проходит лечение кори у детей?» педиатр Воротынцева также ответила, что специальной «таблетки против кори» не существует:

«Лечим ребенка симптоматически и ежедневно наблюдаем. Препараты – только по назначению. Когда есть высокая температура, надо давать жаропонижающее – для детей это только парацетамол и ибупрофен, другие запрещены. Если заложенность носа, то надо его промывать. Глаза промывать и закапывать – по назначению врача. Если ребенок длительно температурит или у него появляется еще какая-то сыпь, то это весомый повод вызвать скорую».

Детский врач уверила родителей, что никакие кремы и мази не помогут: «Сыпь редко беспокоит ребенка, только глаза мозолит».

Возможные осложнения

Владимир Неронов рассказал, что исход часто благоприятный, однако у ослабленных пациентов, больных диабетом и беременных, заболевание может носить тяжелый характер и приводить к осложнениям – ларингитам, бронхитам, пневмониям, менингитам и даже энцефалитам.

«Летальность от кори невысока и зависит от региона (этнические особенности, качество медицинской помощи и так далее). Может доходить до 1%, однако в связи с ее высочайшей контагиозностью (заразностью) во всем мире болезнь уносит около 100 тысяч человек ежегодно, а в 2019 году она унесла более 200 тысяч человек», – прокомментировал инфекционист.

Мария Воротынцева объяснила, что чаще всего корь у детей осложняется отитами и пневмонией из-за присоединения бактериальной (вторичной) инфекции:

«Длительно болеющий ребенок плюс кашель – это основание для назначения рентгена, повторной сдачи крови, чтобы исключить пневмонию. К сожалению, корь тропна («привязана») к нервной системе, поэтому редко, но бывают коревые энцефалиты (поражение центральной нервной системы, развивающееся при острых инфекционных заболеваниях). Если врач наблюдает в динамике и если возникли опасения, то ребенка сразу же госпитализируют и не допустят серьезных осложнений».

Как предотвратить корь

Поможет ли вакцина против кори защитить детей от заражения?

Детский врач ответила, что нельзя дать 100% гарантии, что ребенок совсем не заболеет:

«Но если он вакцинирован, то при встрече с корью может перенести ее без симптомов, а может и с легкими проявлениями. В любом случае, это намного лучше, чем переболеть и, возможно, получить осложнения».

По словам Воротынцевой, вакцинация против кори проводится в два этапа:

«Первый – это непосредственно вакцинирование живой коревой вакциной, которое проводится детям с 12 месяцев. То есть если прививка будет сделана в 13 месяцев – ничего страшного. А ревакцинация проводится живой коревой вакциной в 6 лет».

Инфекционист уточнил, что для не привитых вакцинация возможна и во взрослом возрасте.