Задержка развития ребенка – не приговор? Как распознать и вовремя скорректировать

Родители часто ошибочно принимают задержку детского развития за особенности характера. Если ребенок не идет на контакт глаза в глаза, не улыбается вам в ответ и отказывается участвовать в подвижных играх со сверстниками, следует насторожиться. «Газета.Ru» узнала у психологов, психофизиолога и логопедов-дефектологов, когда стоит начинать беспокоиться и какие шаги предпринять в первую очередь.

Как распознать проблемы в развитии ребенка

Детский психолог Александра Аныкина объяснила, что нельзя оценивать развитие ребенка по одному критерию:

«Это всегда комплекс симптомов. Одни из них более значимы, другие менее. Однако самых главных сигналов для тревоги родителей всего два.

• Первое: не наблюдается динамики развития, то есть не прибавляется новых слов, не становится сложнее игра, шире интересы, физически ничего не меняется.

• Второе: утрачивается тот навык, который уже был приобретен, то есть ребенок что-то уже уверенно делал (называл предметы, прыгал, играл в машинки) – и вдруг совсем перестал».

Аныкина отметила, что родителей могут насторожить следующие признаки: ребенок не смотрит в глаза, не реагирует на имя, не любит прикосновения, не интересуется взрослыми и детьми, у него не развивается фантазия, он отказывается участвовать в подвижных играх со сверстниками и совершает стереотипные (повторяющиеся) движения, у него нарушен сон и физическое развитие.

Физические признаки задержки развития

Признаки задержки развития ребенка можно заметить в младенческом возрасте. Об этом рассказала психофизиолог, руководитель клиники «Прогноз», профессор, организатор образовательного форума «Пластичность мозга ребенка» Виктория Ефимова:

«Нередко родители ошибочно принимают их за особенности характера ребенка: «он слишком ленивый», «он не очень общительный» и так далее. Нарушения развития в младенческом возрасте чаще всего проявляются в задержке формирования так называемых вех моторного (двигательного) развития.

Это возраст, в котором ребенок начинает держать голову, переворачиваться, ползать, сидеть и, наконец, ходить. Каждая веха моторного развития соответствует определенному этапу развития мозга, так как мозг ребенка – это еще не законченный проект».

Психофизиолог добавила, что, кроме двигательных навыков, важно обращать внимание на эмоциональную связь ребенка с окружающими его людьми: «Если ребенок равнодушен к общению – это очень плохой признак».

Психологические и эмоциональные признаки задержки развития

Логопед-дефектолог «Центра Здоровья и Развития имени Святителя Луки» («ЦЗиР Свт. Луки») Анна Азирова рассказала, что проблемы эмоционального развития в первую очередь проявляются в отсутствии формирования связи со значимым взрослым:

«Это можно наблюдать, когда нет реагирования на действия матери, отсутствует способность подстроиться к ее телу и принять комфортное для обоих положение у нее на руках. Такие дети не фиксируют взгляд на лице близкого, не идут на контакт глаза в глаза».

Специалист отметила, что при задержке в развитии малыша могут возникать трудности в выражении эмоций, например ребенок плачет при смехе близкого взрослого или смеется при его плаче.

По словам Николая Романовского, психолога и эксперта DIR/Floortime «ЦЗиР Свт. Луки», важным показателем развития является улыбка:

«Примерно к трем месяцам у ребенка появляется способность улыбаться близким людям в ответ на их улыбку – это важный показатель психологического благополучия.

Объясняется он механизмами в мозге – работой зеркальных и моторных нейронов. Если ребенок не улыбается вам в ответ, следует обратиться к специалистам».

Эксперт упомянул и важность наличия у детей так называемого комплекса оживления: «Это когда ребенок при виде знакомого лица близкого взрослого (например, к кроватке подошла мать) начинает улыбаться, двигать ручками, ножками и всячески выражать свою радость. Комплекс оживления начинает появляться чуть позже ответной улыбки – это четвертый-шестой месяц жизни».

По словам Романовского, в норме где-то в пять месяцев ребенок начинает брать предметы и манипулировать ими (например, крутить в руках и пробовать на вкус – это так называемое исследовательское поведение ребенка).

«На втором году жизни дети уже понимают речь и могут, например, показать, где лампочка. То есть общение уже довольно сложное: смотреть, понимать, наблюдать и показывать. Ребенок активно использует мимику и жесты, с помощью которых способен показать, что он хочет. В этом возрасте дети умеют издавать эмоционально выразительные звуки», – уточнил психолог.

Признаки задержки речевого развития

Психолог Аныкина предупреждает, что ребенок старше года должен демонстрировать понимание речи и умение поддерживать эмоциональный контакт со взрослым человеком:

«Если к двум годам малыш совсем не говорит, не стоит ждать – лучше обратиться к неврологу, клиническому психологу или детскому психиатру».

Наталья Гоголева, логопед-дефектолог Pelican Country club, объяснила, почему диагноз ЗРР (задержка речевого развития) не ставят детям до двух лет:

«В этом возрасте речь может появиться спонтанно, и для этого не требуется помощь логопеда или другого специалиста. В возрасте от двух до трех лет детям могут поставить диагноз «замедление речевого развития», в таком случае есть показания к занятиям с логопедом. Если же к трем годам ребенок так и не начал говорить, родителям стоит проконсультироваться со специалистами — в первую очередь обратиться к неврологу или педиатру, которые смогут изучить анамнез и направить на консультацию к другим врачам».

Логопед-дефектолог подчеркнула, что при диагнозе ЗРР ребенку необходима комплексная медико-педагогическая реабилитация, так как запущенный случай грозит отставанием в психоречевом развитии в возрасте пяти лет: «Впоследствии это чаще всего влечет за собой стойкие речевые и интеллектуальные дефекты и сложности в дальнейшей социализации ребенка».

Возможные причины задержки развития

Психофизиолог Виктория Ефимова сообщила, что причины задержки развития могут быть биологическими и социальными:

«Биологические причины — это то, на что родителям трудно повлиять: генетические нарушения, различные вредные факторы, которые воздействуют на плод во время беременности (гипоксия, вирусы, инфекции и так далее), родовые травмы.

Родиться совершенно здоровым очень трудно, но многое можно исправить, так как мозг ребенка пластичен. Вот тут играют важную роль социальные факторы.

К сожалению, сейчас многие проблемы с развитием детей связаны с изменениями в образе жизни. Во-первых, резко снижена двигательная активность детей. Во-вторых, дети общаются с гаджетами больше, чем с людьми. Родители перестали читать детям книжки, петь песни и даже просто разговаривать с ними: мать занята своим телефоном, ребенок своим. Глобальные последствия таких изменений еще предстоит оценить. Но детей с нарушениями развития стало значительно больше за последние 10 лет».

По словам специалистов, среди причин также могут быть органические поражения головного мозга, применение во время беременности медикаментозного лечения, оказывающего отрицательное влияние на плод.

Елена Макарова, клинический психолог «ЦЗиР им. Свт. Луки» , сообщила, что причины нарушения (задержки) развития ребенка очень разнообразны, однако можно выделить четыре наиболее частые группы:

«1. Генетическими механизмы – например, ребенок поздно начинает говорить, так как у него в роду был подобный вариант развития.

2. Сопутствующие заболевания – например, диабет, нарушения пищеварения, особенности строения сердца. Если ребенок вынужден часто лежать в больнице, то задерживается и развитие психических функций.

3. Нарушения нервной системы – например, особенности роста и развития нервных клеток, приводящие к утомлению, невозможности сосредоточиться, а также недостаточность питания мозга, его кровоснабжения.

4. Неблагоприятные условия, в которых развивается ребенок. К этой группе относятся нарушения воспитания, негативные эмоции, неприятие ребенка, как и, наоборот, потакание ребенку, вседозволенность. Также стоит помнить о необходимости ограничения использования гаджетов».

Диагностика задержки развития

По словам психолога Макаровой, диагностика задержки развития включает в себя обсуждение с родителями условий жизни и развития ребенка:

«В практической работе часто используются задания для оценки уровня развития мышления и речи, проверяются внимание и память. Таблицы необходимых навыков широко распространены, например, в дошкольных образовательных учреждениях. Существуют и специализированные комплексы для оценки задержки развития, например, тест Векслера, который используется для более точной количественной оценки и может применяться с пяти лет. Однако специалисту на приеме важно установить не только факт задержки, но постараться определить ее причину, чтобы подобрать наилучший вариант коррекционной помощи».

Психофизиолог Ефимова заметила, что многие родители считают, что МРТ головного мозга – это волшебный метод, который может выявить причины задержки развития у ребенка, однако это не так:

«МРТ относится к методам нейровизуализации, то есть позволяет врачу увидеть «картинку» – размеры и целостность структур мозга.

Как правило, причины нарушений речевого развития на МРТ не видны, так как обычно проблемы не в структуре мозга, а в его функциях. То есть на МРТ может быть все хорошо, а ребенок не говорит. Бывает и наоборот: на МРТ видны «дыры» в ткани мозга, а с развитием ребенка все хорошо.

При проблемах с развитием речи нужно начать с проверки слуха и вестибулярной системы – для этого используется целый комплекс инструментальных методов. При любых задержках развития необходимо провести ночной видео-ЭЭГ (электроэнцефалография. — «Газета.Ru») мониторинг. Полезно оценить кровоснабжение шеи и головы методом УЗДГ (ультразвуковая допплерография). Но все эти исследования должны проводить врачи, которые специализируются именно на детской неврологии».

Поддержка и помощь детям с задержкой развития

Ефимова подчеркнула, что сначала необходимо разобраться в том, что именно мешает ребенку развиваться:

«Коррекционные методы должны быть направлены на функциональное «доращивание» именно тех частей нервной системы, которые отстают. Родители тоже могут сделать много с помощью простых вещей: соблюдать режим дня; свести к минимуму потребление сахара ребенку; с первых дней жизни читать книги; гулять три часа в день (ходить пешком, играть на детской площадке). Чем младше ребенок, тем больше времени он должен общаться с людьми, а не с гаджетами».

Психолог Макарова уверяет, что помощь ребенку с задержкой развития должна быть комплексной, включать в себя как специальное обучение, так и медицинское лечение:

«При задержке развития в первую очередь необходимо дозировать интеллектуальную нагрузку, не перегружать, так как часто ребенок быстро утомляется, теряет интерес и эффективность обучения снижается. Важно делать физкультминутки, не сидеть долго за столом.

Обучение в игре, в бытовой повседневной жизни должно быть организовано понемногу, но часто. Детям с задержкой развития помогают схемы, четкие алгоритмы, красивые наглядные изображения, а если есть возможность, то и реальные объекты для изучения. Речь и инструкции взрослых должны быть четкими, конкретными, содержательными, а сами занятия интересными и радостными».