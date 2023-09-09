Что делать, если ребенок подавился или выпал из кроватки? Детские врачи о первой помощи

Во Всемирный день оказания первой медицинской помощи детские врачи отвечают на частые вопросы родителей. Что делать до приезда скорой, если ребенок подавился, проглотил что-то несъедобное, упал с кроватки, страдает от рвоты, диареи и высокой температуры.

Что делать, если ребенок подавился едой

Ильмира Шарипова, педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» на Часовой улице:

— Если ребенок подавился едой, то алгоритмы действия отличаются в зависимости от его возраста и состояния.

Важнейшее правило для детей до года: не пытайтесь достать застрявшую еду или предмет у младенца пальцами, так он (кусок) может продвинуться и перекрыть дыхательные пути. Если ребенок задыхается, то можно взять его за ножки, перевернуть головой вниз и аккуратно потрясти.

Детей в возрасте от года до трех лет можно положить через свое колено либо руку и аккуратно постучать по спине в межлопаточной области. Голова ребенка при этом должна быть повернута вниз. Иногда этого бывает достаточно, чтобы ребенок начал дышать. При отсутствии эффекта можно использовать метод Геймлиха (описан ниже).

Дошкольников (старше трех лет) и школьников, которые подавились едой, напротив, нельзя стучать по спине – есть риск, что инородное тело продвинется дальше по дыхательным путям. Наиболее оптимальным вариантом первой помощи при подавлении является метод Геймлиха (толчки в живот).

1. Поставьте ребенка в вертикальное положение и встаньте позади него.

2. Если его рост достаточно мал, то можно встать непосредственно за ним на колени.

3. Обхватите ребенка за талию.

4. Кисть правой руки сожмите в кулак и разместите его пальцами вовнутрь между ребрами и пупком ребенка.

5. Ладонью второй руки зафиксируйте сжатый кулак.

6. Начинайте разводить ваши локти в стороны и нажимать на живот ребенка по направлению снизу вверх.

7. Производите мероприятия энергично до тех пор, пока кусок пищи, жидкость или инородное тело не выйдет наружу.

Если ребенок потерял сознание либо перестал дышать, то стоит немедленно переходить к искусственному дыханию. В случае остановки сердечной деятельности необходим непрямой массаж сердца. Ручную реанимацию необходимо проводить до прибытия бригады скорой помощи.

Также можно попробовать альтернативный метод:

1. Уложите пострадавшего на спину и сядьте верхом ему на бедра лицом к его голове.

2. Расположите голову ребенка прямо.

2. Поместите основание ладони правой руки в эпигастральную область, вторую руку наложите на первую.

4. Используя собственный вес, энергично надавливайте по направлению вверх к диафрагме.

5. Повторяйте толчки до 10-15 раз, пока дыхательные пути не освободятся от пищи или инородного тела.

Что делать, если у ребенка жар

Педиатр «Теледоктор24» Юлиана Шабатура:

— Если у ребенка отмечается подъем температуры тела до 38,5 С, необходимо его раздеть, оставив только носочки, и уделить внимание питьевому режиму.

Если столбик термометра перешел отметку 38,5 С, рекомендуется дать ребенку препарат из группы «анальгетические ненаркотические средства»: парацетамол в форме, которая подходит ребенку по возрасту из расчета 10-15 мг на кг веса разово. Или из группы «нестероидные противовоспалительные средства» (НПВС): ибупрофен в форме, которая подходит ребенку по возрасту из расчета 5-10 мг на кг разово.

Если при росте температуры тела у ребенка становятся холодными кисти и стопы, на его теле заметен сосудистый рисунок, необходимо к парацетамолу или ибупрофену добавить спазмолитический препарат («Но-шпа» согласно инструкции).

После того, как руки и ноги согреются, возможно применение физических методов охлаждения: растирание кожи ребенка полотенцем, смоченным водой.

Возможно чередование разных препаратов, если первый не снизил температуру. Если на фоне всех вышеописанных мероприятий не наблюдается снижение температуры, необходим вызов скорой помощи.

Что делать, если ребенок упал с высоты (например, с кроватки)

Антон Кустиков, травматолог-ортопед, детский травматолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге:

— Последствия падения зависят от разных факторов: возраста ребенка, высоты, типа поверхности.

После падения не нужно бросаться с ходу поднимать пострадавшего или пытаться взять его на руки: если он получил травму, любые резкие движения могут усугубить его состояние.

Уложите ребенка в горизонтальном положении и внимательно осмотрите на предмет внешних повреждений. Важно проверить наличие синяков, гематом или шишек. Второй обязательный пункт – проверка объема движений в конечностях. Чтобы удостовериться, что ребенок не повредил кости или суставы, несколько раз согните и разогните его ручки и ножки. Если движения затруднены, а ребенок начинает плакать – травмированную конечность необходимо обездвижить и звонить в скорую. В противном случае осколки костей могут повредить мышечную ткань, нервные окончания или сосуды.

Наиболее частые травмы при падении с высоты – это рассечения и ушибы мягких тканей головы. Повреждения головы особенно опасны для детей старше трех-пяти лет. При подозрении на такую травму к месту ушиба необходимо приложить холод, но не более, чем на 20 минут. Если на голове есть рана, ее обязательно следует обработать антисептическим раствором. При сильном или продолжительном кровотечении лучше обратиться к врачу или взывать скорую.

Иногда родители пытаются побыстрее уложить пострадавшего ребенка спать, однако так делать нельзя. Наоборот, он должен бодрствовать хотя бы два-три часа: это позволит лучше оценить его состояние и не упустить возможное проявление тревожных симптомов.

Частым последствием падения также являются переломы – ключицы или лучезапястных суставов. Распознать травмы можно по отеку и покраснению кожи в области травмы. А также по ограниченной двигательной активности плеча или руки. Кроме того, переломы часто сопровождаются повышением температуры тела.

Любое падение с высоты – это уже повод показать ребенка врачу. Другое дело, насколько быстро это необходимо сделать. Если ребенок чувствует себя хорошо и у него нет видимых повреждений – можно посетить доктора на следующий день. Однако при тошноте, потере сознания, сильных головных болях, нарушении координации, сильной вялости или апатии малыша – обратиться за медицинской помощью следует незамедлительно. В этом случае лучше всего вызвать скорую.

При падении ребенок может получить скрытое повреждение. Самым коварным последствием происшествия является ушиб головного мозга. Эта опасная для здоровья травма неразличима визуально. Определить ее наличие можно исключительно по клиническим симптомам: головной боли, постоянной рвоте, снижению остроты зрения, тремору и боли в мышцах, повышению температуры. Насторожить должен и отказ ребенка от еды. При любом из этих симптомов ребенка важно как можно скорее доставить в стационар или вызвать скорую.

Что делать, если у ребенка диарея

Дарья Бакшутова, педиатр «Теледоктор24»:

— При учащении и разжижении стула происходит потеря жидкости и необходимых организму солей и электролитов, как следствие – обезвоживание. Поэтому важно постепенно восполнять потерянную организмом жидкость.

Первая помощь, которую должны оказать родители, – это своевременное дробное питье. Почему именно дробное? Диарея может сопровождаться рвотой, поэтому восполнение водных потерь должно производиться постепенно, небольшими глотками и с соблюдением интервалов (пять-десять минут).

Во время диареи организм теряет электролиты и соли, поэтому потребуются солевые растворы для оральной регидратации – «Регидрон», «Хумана Электролит», «БиоГая ОРС». Отпаивать следует медленно, небольшими глотками.

Необходимо обеспечить ребенку постельный режим и доступ к санитарной комнате. Питание только небольшими порциями и щадящее (с ограничением свежих овощей и фруктов, сладкого, молочных, соленых, копченных, маринованных, острых продуктов). Еда должна быть легкой для переваривания: каши на воде (рис, овсянка), нежирные супы без обжарки, сухари.

При улучшении состояния на третий день возможно добавление запеченных яблок и далее под контролем педиатра постепенное расширение рациона.

Что делать, если ребенок проглотил инородный предмет

Дарья Маркова, педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге:

— Наибольшую опасность представляют батарейки и магниты. Батарейки способны вызывать тяжелый химический ожог слизистой органов, магниты притягиваются друг к другу и попутно могут защемить или перетереть слизистую желудка. Экстренного извлечения также требуют инородные тела неправильной формы или с острыми углами. Они могут проткнуть стенки кишки, что опасно попаданием желудочного содержимого в брюшную полость. Удалять необходимо и монеты: они часто ложатся на дно желудка и не могут пройти дальше – даже при нормальной перистальтике (сокращении стенок органа).

Первая помощь родителей в такой ситуации – это экстренное обращение к врачам.

Когда предмет маленький и не представляет выраженной опасности, есть смысл подождать примерно сутки, так как инородное тело может выйти самостоятельно с калом. Если этого не произошло – необходимо обратиться к врачу.

Диагностику инородных предметов в желудочно-кишечном тракте проводят разными методами. Для металлических предметов используют рентген, а для пластиковых – эндоскопическую диагностику, которую сразу же совмещают с удалением. Это связано с тем, что пластмассовые изделия нельзя увидеть на рентгеновском снимке.

Инородные тела из желудочно-кишечного тракта удаляют щадящим путем – при помощи эндоскопа. Процедуру выполняют как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. Чтобы ребенок не нервничал, манипуляции проводят под седацией – медикаментозным сном.

Все манипуляции занимают не более получаса.

Что делать, если у ребенка рвота

Асия Сибгатулина, гастроэнтеролог Детской клиники ЦКБ РЖД-Медицина:

— Рвота – рефлекторное извержение содержимого желудка. Взрослые должны в первую очередь успокоиться, чтобы мыслить логически и правильно принимать решения, не паниковать.

Ребенка нужно привести в полусидячее положение: верхняя часть туловища должна быть выше, чем ноги (посадить примерно под углом в 45 градусов). Лежать нельзя ни в коем случае. Важно измерить температуру: рвота иногда случается на фоне повышения температуры.

Ребенка следует отпаивать, даже если он не хочет пить воду (надо постараться ему в этом помочь). Пить глотками нельзя, нужно поить с чайной ложки. Давать две-три ложки (после каждой пауза в одну минуту), затем пять минут перерыв, затем опять давать воду. И так повторять в течение часа.

При рвоте происходит обезвоживание, а у маленьких детей это очень быстрый процесс, поэтому в домашней аптечке можно держать следующие жидкостные растворы (предотвращают обезвоживание организма): «Адиарин Регидрокомплекс» (основное назначение во время диареи, но можно использовать при рвоте); БАД «Пепидол» 3%; Hipp Ors 200 (морковно-рисовый отвар); «Регидрон».

Если сильно рвет ребенка до одного года, стоит вызывать неотложку. Если ребенок постарше – три-четыре года, – и его вырвало всего один раз, после чего ему стало легче, то смысла сразу же вызывать врача нет. При ухудшении состояния скорую помощь необходимо вызвать немедленно.