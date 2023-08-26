Цветение новорожденных: что появляется на коже малыша после рождения

По словам детских врачей, кожа ребенка претерпевает много изменений после рождения. О том, что такое «цветение новорожденных», почему оно бывает у многих младенцев и надо ли его лечить или оно пройдет самостоятельно, «Газете.Ru» рассказали неонатолог и педиатр.

Что такое цветение новорожденных и как оно выглядит

Как рассказала врач-неонатолог, член союза профессиональной поддержки материнства, эксперт телеканала «Мама» Василиса Авраменко, часто среди родителей можно услышать такой термин как «цветение кожи»:

«Кто-то понимает это как сыпь, которая возникла на коже малыша по неизвестной причине. Однако чаще всего под этим термином имеется в виду акне новорожденных. Внешне оно действительно похоже на акне, которое возникает у подростков на фоне изменения гормонального фона. Однако в данной ситуации значение имеет не только гормональный фон в организме младенца, но и получение гормонов матери через грудное молоко. Поэтому чаще всего цветение кожи, или акне, встречается у детей, которые находятся на грудном вскармливании».

Педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова объяснила, что неонатальный пустулез (цветение у новорожденных) относится к так называемым неонатальным транзиторным изменениям кожного покрова:

«Внешне оно напоминает угревую сыпь: прыщики белесого цвета с небольшим розоватым покраснением вокруг. «Цветение» – достаточно распространенная проблема, с которой в первые недели жизни сталкивается едва ли не каждый третий ребенок. К слову, одним пустулезом младенческие изменения кожи не ограничиваются. С первых дней жизни у малышей также часто проявляется простая эритема – покраснение кожи из-за переполнения и расширения кровеносных сосудов. Иногда она сопровождается шелушением».

Почему на коже малыша появляются прыщики, сыпь, пятна красного цвета

Педиатр Маркова сообщила, что эритрема (покраснение кожи) и шелушение могут возникнуть в результате контакта кожи с ранее незнакомыми ребенку внешними факторами: это часть адаптации организма новорожденного к окружающей среде.

«А вот «цветение» – это прямое следствие гормонального криза у новорожденных. Дети рождаются с высоким уровнем женских половых гормонов, которые в последний месяц беременности активно накапливаются в крови матери. В дальнейшем грудничок продолжает получать эстрогены с материнским молоком, что приводит к дисбалансу гормонов в организме младенца», – уточнила врач.

Специалист добавила, что гормональный криз способен влиять не только на кожу:

«Например, у девочек из-за переизбытка эстрогенов может развиться десквамативный вульвовагинит (воспаление влагалища) или метроррагия (маточные кровотечения). Еще одно последствие гормонального криза – физиологическая мастопатия, или увеличение молочных желез, которая может развиваться у младенцев обоих полов».

Какие бывают проявления цветения новорожденных и в чем их особенности

По словам неонатолога, акне новорожденных появляется примерно в конце первой, второй или третьей недели, реже – через месяц после рождения:

«Внешне это могут быть элементы на красном фоне с белым центром, похожим на обычный гнойник. Есть другие виды сыпи – милиумы. Они не являются истинной сыпью, а представляют собой закупорку сальных желез, и никакого покраснения вокруг нет. Акне и милиумы возникают у младенцев на разных местах кожи. Милиумы – это чаще всего крылья носа, могут быть щеки и иногда лоб, и больше ни на каких частях тела они не появляются. Акне чаще всего возникает на лице или на груди, но обычно их не бывает на конечностях, тем более на ладонях и стопах».

Нужно ли лечить цветение новорожденных

Многих родителей интересует, нужно ли при акне новорожденных обратиться к врачу.

Педиатр Маркова уверяет, что обычное цветение у новорожденных не является ни заболеванием, ни генетической особенностью малыша, поэтому лечить его бессмысленно: проблема пройдет самостоятельно – в большинстве случаев уже к концу первого месяца жизни ребенка.

Неонатолог Авраменко подтверждает, что большинство видов сыпи «цветения» – нормальное явление, при котором не показано лечение. Однако специалист отметила, что требуется хотя бы однократная консультация специалиста (ребенка можно показать педиатру или дерматологу):

«Чтобы врач подтвердил, что это физиология: идет перестройка кожи и, соответственно, ничего делать не нужно, кроме обычного ухода. Дело в том, что бывают ситуации, когда сыпь – это не обычное цветение новорожденных, а проявления инфекции кожи. Вот тогда требуется лечение, в том числе назначение антибиотиков».

Детские врачи подчеркнули, что при любых симптомах неблагополучия (вялость, повышение температуры, любые проблемы пищеварительной системы, отказ от еды, срыгивание, нарушение стула или мочеиспускания) важно незамедлительно обратиться к специалистам.

Как ухаживать за кожей при акне новорожденных

Некоторые родители могут подумать, что прыщики на коже новорожденных можно выдавить. Однако врачи предупредили, что это категорически запрещено.

«Самый важный совет для родителей – это не выдавливать ни прыщи, ни милиумы, потому что есть риск занести инфекцию. А в остальном нужен обычный уход за кожей. Достаточно чистой воды без использования каких-либо косметических средств. В некоторых случаях (если акне много) врач может назначить противогрибковые или противовоспалительные мази, но это решается в индивидуальном порядке. Не рекомендуется родителям также использовать какие-либо спиртосодержащие настойки трав, потому что они пересушивают кожу и ослабляют ее барьерную функцию. Плюс на ту или иную траву может развиться аллергия», – объяснила неонатолог Василиса Авраменко.

Что касается мер профилактики, то педиатр Дарья Маркова уверила, что они должны быть направлены не на «цветение» как таковое, а на то, чтобы предупредить проникновение вторичной инфекции на измененную и раздраженную кожу младенца:

«Для этого необходимо соблюдать правила гигиены: своевременно купать малыша и отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей. Можно пользоваться детскими кремами, но они должны быть дерматологически протестированы, рекомендованы врачами и не иметь вредных добавок».