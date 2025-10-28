Филиппу Киркорову вынесли обвинение из-за шоу в Крыму и ДНР

Народному артисту России Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение на Украине из-за шоу в Крыму и ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение Киркорову заочно. Причиной указано «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины».

Известно, что Киркоров регулярно участвовал в концертах в регионах, которые Украина считает своими. В СБУ также напомнили, что 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал принятие Крыма в состав России.

В 2022 году, добавляют украинские правоохранители российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российских военных, а в 2024 году пел в госпитале для военных в Горловке.

Филипп Киркоров находится в санкционном списке Киева с 2022 года, его лишили украинских госнаград.

