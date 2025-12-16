На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Егор Крид вынужден передвигаться в инвалидном кресле после травмы

Певец Крид приехал на съемки Новогодней ночи в инвалидном кресле
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) вынужден передвигаться в инвалидном кресле после полученной в Дубае травмы. Об этом пишет «СтарХит».

В кресле он приехал на съемки Новогодней ночи на Первом канале. После артист встал и перемещался на костылях с помощью команды.

Съемки дуэта «Шарады» с рэпером Мотом прошли ночью в одном из павильонов «Мосфильма», превращенном в библиотеку. Для комфорта Криду принесли специальное кресло.

Ногу Егор Крид повредил примерно за полтора часа до вылета из Дубая в Москву. Обследование обнаружило у него разрыв сухожилий и связок.

В прошлом году Крид рассказал, что травмировался во время съемки клипа дважды за одну неделю.

Ранее певец Лев Лещенко сломал руку незадолго до концерта в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами