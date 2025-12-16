Егор Крид вынужден передвигаться в инвалидном кресле после травмы

Певец Крид приехал на съемки Новогодней ночи в инвалидном кресле

Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) вынужден передвигаться в инвалидном кресле после полученной в Дубае травмы. Об этом пишет «СтарХит».

В кресле он приехал на съемки Новогодней ночи на Первом канале. После артист встал и перемещался на костылях с помощью команды.

Съемки дуэта «Шарады» с рэпером Мотом прошли ночью в одном из павильонов «Мосфильма», превращенном в библиотеку. Для комфорта Криду принесли специальное кресло.

Ногу Егор Крид повредил примерно за полтора часа до вылета из Дубая в Москву. Обследование обнаружило у него разрыв сухожилий и связок.

В прошлом году Крид рассказал, что травмировался во время съемки клипа дважды за одну неделю.

Ранее певец Лев Лещенко сломал руку незадолго до концерта в Кремле.