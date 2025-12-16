На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Где мои Денюшки?»: Пахом выставил на продажу картину

Актер Сергей Пахомов выставил на продажу картину за 30 тыс. рублей
yapahom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Сергей Пахомов, известный под псевдонимом Пахом, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что продает собственную картину.

Произведение получило название «Где мои Денюшки?». Она создана с помощью туши, акрила, цветных карандашей и акварели. Стоимость работы составляет 30 тысяч рублей. Как отметил Пахомов, картина находится в Москве.

Сергей Пахомов наиболее известен по роли «Поехавшего» в фильме Светланой Басковой «Зеленый слоник». В 2015 году актер стал участником шоу «Битва экстрасенсов». Он также работал в стендап-комедии и занимался музыкой.

В мае 2022 года Пахомов не согласился с решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга запретить картину «Зеленый слоник». Он назвал запрет фильма комплиментом ему и заявил, что рад новости о блокировке ссылок на произведение. По мнению артиста, лента очень важна для детей, так как говорит о том, насколько «страшно будущее».

«Зеленый слоник» получил диплом II степени в разделе полнометражных игровых фильмов конкурса «Любительское кино» кинофестиваля «Любить кино! — 2000» в Москве.

Ранее сообщалось, что Macan обучается управлению дронами.

