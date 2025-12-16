Анастасия Макеева рассказала, как Светлана Дружинина довела ее до слез на съемках «Гардемаринов»

Актриса Анастасия Макеева рассказала «Газете.Ru», что на съемках фильма «Гардемарины 1787. Мир» Светлана Дружинина довела ее до слез. Однако, несмотря на это, к режиссеру у нее осталась только благодарность.

Макеева призналась, что познакомилась со Светланой Дружининой задолго до совместной работы. Их первая встреча произошла на кинофестивале «Созвездие». Актриса поделилась, что на тот момент была совсем юной, поэтому ей было волнительно на мероприятии.

«Я помню, что на банкете Светлана Сергеевна сказала: «Вы очень талантливая и одаренная девушка». Что самое удивительное, наше совместное творчество случилось спустя 20 лет после знакомства. Конечно, в первую очередь, она произвела на меня впечатление статной, породистой и очень строгой женщины. Светлана Сергеевна — это целый институт. Она удивительный мастер», — рассказала Анастасия Макеева.

По словам актрисы, работать со Светланой Дружининой ей было тяжело. В какой-то момент она даже не выдержала и расплакалась прямо на съемочной площадке. Макеева отметила, что после этого получила от режиссера ценный урок.

«Это были невыносимо длинные и тяжелые 42 дубля на адском солнце, из-за которого из глаз текли слезы, но при этом был дикий холод. Каждый дубль мы пили воду и нельзя было отлучиться никуда. В какой-то момент я поняла, что мои силы на исходе, но мне сказали: «Нет, мы тебя не отпускаем. Ты остаешься в кадре и работаешь». Тогда я от бессилия села на землю и разревелась. После этого Светлана Сергеевна позвала меня к себе в режиссерскую палатку и сказала: «Все, что ты чувствуешь во время преодоления своих невыносимых бытовых вопросов, желаний, нужно накапливать и сублимировать в кадр»», — поделилась актриса.

Также Анастасию Макееву поразило, как Светлана Дружинина была энергична на съемочной площадке. Актриса призналась, что ей было даже стыдно говорить об усталости, когда она смотрела на режиссера.

«Когда я снималась у Светланы Сергеевны, ей было 84 года. Она как горная козочка бегала по горам в Крыму, перемещаясь с большой скоростью. Такая неутомимая. А когда были ночные съемки, казалось, что ты сейчас от усталости просто уснешь на ходу. Но она подходила и говорила: «Не спать! Сосредоточиться, выпрямить спину!» В такие моменты становилось дико стыдно, что ты моложе нее в три раза, но при этом устаешь, а она нет», — отметила Анастасия Макеева.

