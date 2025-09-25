РИА: певицу Верку Сердючку могут не впустить в Россию

Украинского певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, могут не впустить в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, у правоохранительных органов уже имеются основания для неразрешения въезда. Подробности не уточняются.

14 июня издание «Страна.ua» писало, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Сердючку раскритиковали за исполнение песен на русском. Более того, телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю, и обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

По данным издания, Данилко ответил матом хейтерам, которые критикуют его выступления на русском языке. Языковой омбудсмен на ситуацию отреагировал и сообщил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице.

Ранее бывший глава села пожаловался в ФСБ из-за песни Верки Сердючки на выборах.