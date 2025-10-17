Бузова рассказала, что запрещал ей Тарасов в отношениях

Телеведущая Ольга Бузова на своем «Девичнике» в честь выхода ее новой песни в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что запрещал ей бывший муж Дмитрий Тарасов.

«У меня его не было никогда, девичника. Сначала не разрешали. Потом не дошло до этого, а потом — как бы не было повода. Не было причины его делать. <...> У меня поэтому и не случилось девичника, потому что нельзя было. Чтобы была дома в 10 вечера. <...> Поэтому сегодня посылаю мысли в космос, мысли во вселенную — если есть девичник, значит, есть жених, а если есть жених, скоро будет свадьба!» — гордо заявила Бузова.

16 октября Бузова организовала «Девичник» в честь выхода ее нового трека. Мероприятие посетило много звезд, среди них: Ксения Собчак, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Прохор Шаляпин, Андрей Малахов, Оксана Самойлова, Карина Кросс, Дилара и другие.

Ольга Бузова состояла в браке единожды — с бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, они прожили четыре года и в 2016-м развелись.

