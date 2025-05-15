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Копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом

Копия Великой хартии вольностей в Гарварде оказалась оригиналом за £16 миллионов
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Anthony Devlin/Reuters

Приобретенная на аукционе американским Гарвардским университетом копия Великой хартии вольностей из Великобритании оказалась ее оригиналом за £16 миллионов. Об этом пишет Daily Mail.

Как пишет таблоид, исторический документ был куплен вузом на торгах еще в 1946 году за £20. В описании отмечалось, что данная «потертая и поврежденная сыростью» копия была изготовлена в 1327 году.

Исследование этого документа в последнее время провели специалисты Королевского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии. Они выяснили, что все признаки свидетельствуют о том, что это оригинал. Таким образом, включая данный образец, в мире насчитывается семь оригинальных рукописных изданий Великой хартии вольностей.

В мае прошлого года в Лондоне пожилые активистки требовали прекращения добычи нефти, пытаясь разбить витрину с Великой хартией вольностей в Британской библиотеке.

Великая хартия вольностей — один из первых конституционных актов в истории современной Европы. Скрепленный печатью английского короля Иоанна Безземельного документ был подписан 15 июня 1215 года.

Ранее в Британии под суд попали мужчины, срубившие дерево Робин Гуда.

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