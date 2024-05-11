Пенсионерки пытались разбить витрину с Великой хартией вольностей в Британской библиотеке

В Лондоне пожилые активистки требовали прекращения добычи нефти, пытаясь разбить витрину с Великой хартией вольностей в Британской библиотеке. Об этом пишет Metro.

Накануне 82-летняя Сью Парфитт и 85-летняя Джуди Брюс пришли в библиотеку с плакатом «Правительство нарушает закон» и использовали молоток и зубило, чтобы разбить стекло, закрывающее копию исторического документа.

После того, как охрана попросила их не делать этого, они стали скандировать: «Мы должны остановить нефть», а затем склеили свои руки суперклеем. Эта акция, запланированная движением климатических активистов Just Stop Oil, должна была повлиять на решение властей разработать чрезвычайный план по прекращению добычи нефти к 2030 году.

Символическая порча хартии должна была стать напоминанием властям о неприкосновенности буквы закона.

«Гражданское право в его нынешнем виде, в 2024 году, когда корпорации покупают частные законы в виде судебных запретов, обходящих право людей на суд присяжных за выступление против преступлений нефтяных компаний», — заметил представитель Just Stop Oil.

В итоге пожилым активисткам предъявили обвинения в нанесении преступного ущерба и отпустили под залог. Они должны предстать перед Вестминстерским магистратским судом 20 июня.

Как уточняется, в Британской библиотеке сейчас хранится две копии Великой хартии вольностей, всего на территории Англии находятся четыре копии документа, составленного в июне 1215 года. В настоящее время галерея, в которой произошел инцидент, остается закрытой. В полиции уточнили, что Парфитт и Брюс нанесли повреждения защитному стеклу, а экспонат остался невредим.

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