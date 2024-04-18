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Никас Сафронов о Пугачевой: «Человек со стержнем»

Художник Никас Сафронов заявил, что ему было комфортно дружить с Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов признался в беседе с teleprogramma.pro, что у него остались только позитивные воспоминания о певице Алле Пугачевой.

Сафронов отметил, что с Пугачевой было комфортно и легко дружить. Он назвал ее гибкой, умной и сообразительной в общении. Он считает артистку интересным рассказчиком и удивительной хозяйкой. По мнению художника, Примадонна – уникальный человек.

Сафронов уточнил, что больше не контактирует с Пугачевой после ее переезда в Израиль.

«Сегодня мы не общаемся, она как-то закрылась от всех. Когда-то она приходила ко мне в гости на дни рождения, на Новый год, я бывал у нее в поселке Грязь. И мои вспоминания только позитивные. У меня не было с ней никаких шероховатостей. <...> Это человек со своим стержнем, но она не коварная», — поделился портретист.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

Ранее Алла Пугачева выпустила вторую песню в юбилей.

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