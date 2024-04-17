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Галкина заметили на Кипре на фоне обстрела Израиля

Mash: комик Максим Галкин* уехал на Кипр во время иранского обстрела Израиля

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) заметили в городе Лимасол недалеко от кипрской квартиры звезды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, очевидцы увидели, как юморист прогуливался на Кипре в три часа дня 16 апреля. Mash предполагает, что артист «сбежал» в другую страну на фоне сообщений об иранской атаке на Израиль, которая началась в ночь на 14 апреля.

В ноябре 2023 года Галкин продемонстрировал на видео обстановку в своем пентхаусе на Кипре. Оказалось, что интерьер гостиной выполнен в светлых тонах и разбавлен серой мебелью и белыми вазами. С террасы открывается вид на море. По данным сайта kp.ru, в 2017 году Галкин и Алла Пугачева купили эту квартиру за 10 млн евро в самом дорогом небоскребе Лимасола.

Галкин с супругой покинули Россию и улетели в Израиль в октябре 2022 года. После этого комика включили в реестр иноагентов за осуществление политической деятельности за счет зарубежных источников финансирования, включая украинские.

Ранее Лолита раскрыла реакцию Пугачевой на участие в вечеринке Ивлеевой.

*  признан в РФ иностранным агентом
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