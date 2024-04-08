Экс-солистка «Миража» рассказала, как вышла на сцену без трусов

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, что ей приходилось выходить на сцену без нижнего белья. Ее слова цитирует издание «7дней.ru».

«Один раз я выбежала, не успев надеть нижнее белье. Бюстгальтер я надела, платье натянула, а низ уже не успела», — призналась исполнительница.

По словам Гулькиной, она боялась, что публика из первого ряда раскроет ее. Она добавила, что появилась на сцене пусть и в длинном платье, но с разрезом. Тем самым, отмечает издание, Гулькина прокомментировала обсуждение концерта 73-летнего артиста Александра Серова, видео после которого разошлось по сети. Фанаты артиста удивились, что тот надел на мероприятие слишком узкие и обтягивающие мужское достоинство брюки.

В конце февраля Гулькина рассказала, что в 15 лет узнала о своей беременности от родственников. Исполнительница на тот момент встречалась с сыном друзей семьи Сергеем Серафимовым, они вместе получали образование в училище связи. Родственники Гулькиной настояли на том, чтобы Наталия сделала аборт, и она согласилась прервать беременность.

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