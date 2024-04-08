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Экс-солистка «Миража» рассказала, как вышла на сцену без трусов

Певица Наталья Гулькина призналась, что однажды пела на сцене без нижнего белья

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, что ей приходилось выходить на сцену без нижнего белья. Ее слова цитирует издание «7дней.ru».

«Один раз я выбежала, не успев надеть нижнее белье. Бюстгальтер я надела, платье натянула, а низ уже не успела», — призналась исполнительница.

По словам Гулькиной, она боялась, что публика из первого ряда раскроет ее. Она добавила, что появилась на сцене пусть и в длинном платье, но с разрезом. Тем самым, отмечает издание, Гулькина прокомментировала обсуждение концерта 73-летнего артиста Александра Серова, видео после которого разошлось по сети. Фанаты артиста удивились, что тот надел на мероприятие слишком узкие и обтягивающие мужское достоинство брюки.

В конце февраля Гулькина рассказала, что в 15 лет узнала о своей беременности от родственников. Исполнительница на тот момент встречалась с сыном друзей семьи Сергеем Серафимовым, они вместе получали образование в училище связи. Родственники Гулькиной настояли на том, чтобы Наталия сделала аборт, и она согласилась прервать беременность.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Агутин за один концерт.

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