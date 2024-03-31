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Сергей Светлаков задолжал ПФР вслед за Брежневой

Mash: пенсионный фонд подал в суд на Сергея Светлакова из-за долга в 600 рублей

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Пенсионный фонд России подал два иска против шоумена Сергея Светлакова из-за долга в размере 600 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, компания комика ООО «Студия Свердловск» не предоставила сведения о себе в ПФР и поэтому не перечисляла часть своего дохода. Кроме того, предполагает Mash, некоторые сотрудники бизнеса звезды «Нашей Раши» работали без регистрации, из-за чего на них не открывали лицевые счета. Всего компания задолжала 600 рублей. Теперь Пенсионный фонд пытается взыскать эту сумму через суд.

21 марта стало известно, что ПФР обратился в суд с требованием взыскать с певицы Веры Брежневой долг. Отмечалось, что магазин Myseasons артистки недоплатил в ПФР 500 рублей после того, как она уехала из России в начале СВО.

Недавно Сергей Светлаков в интервью с блогершей Надеждой Стрелец опроверг слухи о романе с певицей Верой Брежневой. По словам Светлакова, во время съемок комедии «Джунгли» их с Брежневой «многое соединило» — и жизненные обстоятельства, и сценарий. Однако телеведущий признался, что после «Джунглей» звезды пошли разными путями.

Ранее Погребняк ошиблась с возрастом Лады Дэнс на 18 лет.

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