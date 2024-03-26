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Солист панк-группы «Плаксы» умер не выходя из комы после побоев

В Подмосковье после нападения с ножом скончался панк-рокер Павел Якухин

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В Подмосковье не выходя из комы умер солист панк-группы «Плаксы» Павел Якухин. Об этом сообщает mk.ru.

Избитого музыканта обнаружили 20 марта в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха, где он проживал. Как рассказали знакомые панк-рокера, в тот вечер он встречался с друзьями, и на него напали неизвестные молодые люди в черных капюшонах.

Якухина госпитализировали в состоянии комы, через двое суток он умер в реанимации. На теле музыканта обнаружили колотые ранения, внутренние органы органы у него были отбиты, рассказали врачи.

Коллеги Якухина заявили, что группа не прекратит свое существование, несмотря на смерть солиста, ближайшие выступления будут посвящены погибшему.

47-летний музыкант был бывшим пожарный, он награжден медалями за отвагу на ЧС.

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