«Ни разу его не видел»: режиссер опроверг выбор Кологривого на роль Жириновского

Режиссер будущего фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов заявил, что кастинг для проекта еще не проводили. О съемках говорить еще рано, а артиста Никиту Кологривого на главную роль никогда не утверждали, заявил он в беседе с НСН.

«Кастинг не объявлен, его не было даже близко! Как можно говорить, будет он сниматься или нет?» — задался вопросом Баранов.

По его словам, говорить сейчас о том, что Кологривого сняли с роли «смешно», так как его еще не отбирали. Также Баранов заверил, что о самих съемках пока речь не идет, ведутся обсуждения проекта. Комментируя слухи о том, что молодой актер лишился роли, режиссер подчеркнул, что не знаком с ним лично и не понимает, почему эта тема так активно обсуждается.

«Вокруг Кологривого много витает, но я его ни разу в жизни еще не видел. Вся пресса почему-то о нем говорит, может он хороший, может плохой, я не знаю, я не встречался с ним», — подчеркнул Баранов.

Обсуждение будущей картины, по словам режиссера, проходило только с партией ЛДПР, в ходе него киноделы и политики согласились, что «хорошо было бы снять» фильм.

Напомним, Баранов также сообщал, что Кологривый все еще может сыграть главную роль в байопике, если придет на кастинг.

В ЛДПР ранее оценили Кологривого в роли Жириновского после дебоша актера в Новосибирске.