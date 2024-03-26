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Валя Карнавал посетила мемориал у «Крокуса»: «И боль, и злость»

Певица Валя Карнавал возложила цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла»

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Певица Валя Карнавал поделилась своими эмоциями от посещения стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Ее слова передает РЕН ТВ.

«Словами не описать все то, что каждый гражданин нашей страны сейчас чувствует. Это и боль, и сожаление, и злость, и ненависть, и просто непонимание случившегося», — заявила 22-летняя артистка.

Она пожелала сил семьям, потерявших своих близких из-за трагедии, а также понадеялась на скорейшее выздоровление пострадавших. В опубликованном телеканалом ролике Карнавал рассказывает о своих чувствах, едва сдерживая слезы.

До этого Кристина Асмус рассказала, что посетила мемориал у «Крокус Сити Холла» после ночных съемок с Димой Биланом. Она призналась, что стояла на месте около 40 минут, «как вкопанная». Асмус также поблагодарила всех людей, которые помогают пострадавшим после трагедии — пожертвованиями, донорством крови и волонтерством.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее The Hatters перенесли концерт в Нижнем Новгороде после теракта.

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