Пригожин возмутился, что его слова о Николаеве исказили: «Все передергивают»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его слова о включении композиций музыканта Игоря Николаева в школьную программу исказили и выдернули из контекста. Его слова передает РИА Новости.

«Когда у меня спросили: «Что вы думаете по поводу того, чтобы включить Газманова и Шамана в школьную программу?», я сказал: «Тогда не забудьте Игоря Николаева тоже», — заявил он.

Пригожин назвал Николаева одним из потрясающих авторов и отметил его мелодичные песни по любовь. По словам продюсера, также в список стоит внести творчество Александры Пахмутовой и Максима Фадеева. Он признался, что на российской эстраде есть много композиторов, которые достойны войти в школьную программу.

Накануне депутат Госдумы Сергей Колунов признался в беседе с «Парламентской газетой», что направил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой добавить певца Shaman, Олега Газманова и Николая Расторгуева в школьную программу. По словам парламентария, он проявил инициативу по просьбе родственников участников СВО. Затем в ведомстве ответили Колунову и заявили, что «готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка».

Ранее Ярмольник рассказал, какого кино не хватает в России после ухода Быкова.