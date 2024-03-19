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Экс-ведущая «Орла и решки» стала гражданкой России

КП: телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Уроженка Одессы, телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России. Об этом сообщает издание kp.ru.

Экс-ведущая «Орла и решки» обзавелась российским паспортом на днях. Отмечается, что звезда работала на протяжении многих лет в России, будучи гражданкой Украины — даже когда против нее ввела санкции Украина. Тогда, в октябре 2022 года, Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против родившихся на Украине, но осуществляющих профессиональную деятельность в России певиц Таисии Повалий, Ани Лорак и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко.

С 2018 года Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым, у них двое сыновей: помимо старшего Михаила, они растят Мирослава. Тодоренко была ведущей проекта «Орел и решка» с 2014 года, после чего стала популярной. Сейчас с девушкой выходит два шоу на российском ТВ — «Маска» и «Новая Фабрика звезд».

Накануне стало известно, что певица Любовь Успенская получила российское гражданство. До этого артистка Ани Лорак подала заявление на получение паспорта РФ.

Ранее аргентинскую звезду Наталию Орейро заметили в Москве.

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